Tổng Bí thư Tô Lâm: Chọn những người Nhân dân tín nhiệm nhất lãnh đạo đất nước phát triển

(VTC News) -

Sáng 15/3, Tổng Bí thư Tô Lâm đến bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 2 phường Ba Đình, TP Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: VGP)

Trả lời phỏng vấn báo chí sau khi thực hiện bỏ phiếu, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ phấn khởi khi được thực hiện quyền bầu cử tại nơi cư trú.

"Đặc biệt tôi được chứng kiến không khí bà con cử tri tập trung rất đông đủ, với tinh thần rất phấn khởi để tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư cho rằng, đây là cuộc Tổng tuyển cử của quốc gia lần thứ 16, với hơn 80 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển, đất nước trải qua 16 lần bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

"Đây là dịp để tuyển chọn, lựa chọn những người được Nhân dân tín nhiệm nhất, uy tín nhất để tiếp tục lãnh đạo đưa đất nước phát triển", Tổng Bí thư khẳng định.

Tổng Bí thư đánh giá cuộc bầu cử lần này được chuẩn bị rất chu đáo, từ rất sớm trên tất cả lĩnh vực, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri ở bất kỳ hoàn cảnh nào đều được bỏ phiếu, thực hiện quyền dân chủ trực tiếp.

Theo Tổng Bí thư, cuộc Tổng tuyển cử, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp lần này diễn ra sau khi chúng ta vừa tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Mọi chủ trương, chính sách, định hướng, phương hướng phát triển đất nước trong nhiệm kỳ này, cũng như tầm nhìn giai đoạn sau đã được Nhân dân, cán bộ, đảng viên hết sức ủng hộ.

"Nhân dân rất đồng tình ủng hộ, coi như là ngày hội lớn của đất nước để thể hiện được quyền tự do, quyền làm chủ của mình một cách trực tiếp để lựa chọn những người đủ uy tín, tín nhiệm để gánh vác công việc chung của đất nước và địa phương, để đưa đất nước phát triển, bảo đảm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Tổ quốc chúng ta mãi mãi bền vững", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư khẳng định mục tiêu là hướng tới phát triển đất nước nhanh, bền vững, ổn định, nâng cao mọi mặt đời sống của người dân.

"Đây cũng là những nguyện vọng của Nhân dân. Nhân dân rất tin tưởng giao phó nhiệm vụ này cho các cấp lãnh đạo, những người xứng đáng là đại biểu của Nhân dân", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm trả lời phỏng vấn báo chí sau khi thực hiện bỏ phiếu.

Dịp này, Tổng Bí thư cũng gửi lời cảm ơn đến các cơ quan báo chí, truyền thông, đã góp phần tuyên truyền, thông tin về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo khí thế phấn khởi trong toàn dân trong ngày hội non sông bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.