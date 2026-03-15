Trực tiếp: Cử tri đi bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Trực tiếp: Cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Chủ tịch nước Lương Cường thực hiện quyền cử tri tại Khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội Chủ tịch nước Lương Cường thực hiện quyền cử tri tại Khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Cùng dự có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử. (Ảnh: VGP)

Tổng Bí thư Tô Lâm bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 2 phường Ba Đình, TP Hà Nội 6h45 ngày 15/3, Tổng Bí thư Tô Lâm có mặt tại Khu vực bỏ phiếu số 2 phường Ba Đình, TP Hà Nội để bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước có mặt tại Khu vực bỏ phiếu số 2 phường Ba Đình, TP Hà Nội. Khu vực bỏ phiếu số 2 phường Ba Đình, TP Hà Nội cũng là nơi bỏ phiếu của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc và Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc. Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước có mặt tại Khu vực bỏ phiếu số 2 phường Ba Đình, TP Hà Nội.

PV Việt Cường đưa tin, hòa trong không khí tưng bừng, phấn khởi của Ngày Bầu cử - Ngày hội của toàn dân, sáng nay (15/3), Chủ tịch nước Lương Cường đã đến khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại lễ khai mạc bầu cử tại điểm bỏ phiếu ở Bộ Quốc phòng

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái bỏ phiếu sớm Các khu vực tổ chức bỏ phiếu sớm là do có đông cử tri là công nhân làm việc theo ca, cử tri làm nông nghiệp và cử tri là lực lượng vũ trang, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tại các điểm bỏ phiếu sớm, công tác tổ chức được thực hiện chu đáo, đúng quy định theo kế hoạch tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ninh đến điểm bầu cử để thực hiện việc bầu cử sớm. Các khu vực bỏ phiếu được trang trí trang nghiêm với cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử. Tổ bầu cử phổ biến quy chế, hướng dẫn cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân theo đúng trình tự. Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), do đặc thù của đơn vị phải tổ chức gác quan sát bảo vệ biên giới 24/24 và tổ chức lưu thông cửa khẩu từ 7h đến 20h hàng ngày nên điểm bầu cử Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái báo cáo và được phép tổ chức khai mạc, tiến hành bầu cử từ 6h. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái thực hiện nghi thức chào cờ trước khi tiến hành bỏ phiếu sớm. Đây là một trong 30 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Móng Cái 1. Tại điểm bầu cử này có tổng cộng 215 cử tri là cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái và một số đơn vị đóng chân trên địa bàn. Bầu cử sớm không chỉ đảm bảo quyền công dân cho cán bộ, chiến sĩ mà còn góp phần thực hiện hiệu quả công tác quản lý cửa khẩu; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền, an ninh biên giới vùng Đông Bắc Tổ quốc. Do đặc thù nên việc bỏ phiếu bầu tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Móng Cái được tiến hành sớm. Tại Quảng Ninh, có hơn 1 triệu cử tri và 1.243 khu vực bỏ phiếu để bầu ra 9 đại biểu Quốc hội khóa XVI, 56 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và 1.115 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031. Trong 1.243 khu vực bỏ phiếu, có 33 khu vực bỏ phiếu riêng của lực lượng vũ trang; 115 khu vực bỏ phiếu dân sự kết hợp với lực lượng vũ trang; 1 khu vực bỏ phiếu khu công nghiệp; 1 khu vực bỏ phiếu trường học và 1 khu vực bỏ phiếu cơ sở cai nghiện ma túy.

Đại tá Nguyễn Văn Tàu (huyền thoại tình báo Tư Cang) đến địa điểm bầu cử Đại tá Nguyễn Văn Tàu (huyền thoại tình báo Tư Cang) đến địa điểm bầu cử số 53 (khu phố 74, 75 - phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM). Ảnh: Thy Huệ Đại tá Nguyễn Văn Tàu (huyền thoại tình báo Tư Cang) đến địa điểm bầu cử số 53 (khu phố 74, 75 - phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM)

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ bầu cử tại phường Cửa Nam Sáng 15/3, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 12, phường Cửa Nam (Hà Nội). Ông Đỗ Tiến Sỹ đã dành thời gian xem kỹ danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được niêm yết tại khu vực bỏ phiếu. Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ đã dành thời gian xem kỹ danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được niêm yết tại khu vực bỏ phiếu. (Ảnh: Minh Quang) Đúng 6h30, lễ khai mạc bầu cử được tổ chức trang nghiêm. Sau nghi thức chào cờ, đại diện tổ bầu cử công bố các nội dung quan trọng của ngày bầu cử, phổ biến quy định về trình tự bỏ phiếu và nhấn mạnh ý nghĩa của việc lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Công an TP Huế tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp thành công, hoàn thành sớm Sáng 15/3, Công an TP Huế tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội lần thứ XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031 bảo đảm đúng quy định của pháp luật, dân chủ, an toàn và hoàn thành sớm trước thời gian đề ra. Ngay từ sáng sớm, tại khu vực bỏ phiếu số 21, phường Vỹ Dạ, hơn 1.100 cử tri là cán bộ, chiến sĩ Công an TP Huế có mặt tham gia bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Trong không khí trang nghiêm, các cử tri tiến hành bỏ phiếu theo đúng trình tự, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân tham gia Quốc hội và HĐND các cấp. Công tác tổ chức bầu cử được Công an TP Huế chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc; khu vực bỏ phiếu được bố trí trang trọng, đúng quy định; các điều kiện phục vụ bầu cử được bảo đảm đầy đủ, tạo thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ thực hiện quyền bầu cử. Tham gia bỏ phiếu từ rất sớm, Đại úy Nguyễn Chánh Hiếu, cử tri Công an TP Huế chia sẻ: “Là cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, chúng tôi luôn ý thức rõ quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Việc tham gia bầu cử không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự để góp phần lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho nhân dân.” Ngay sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu sớm tại khu vực bỏ phiếu số 21, các đơn vị sẽ nhanh chóng trở lại vị trí công tác, triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự tại các địa bàn trọng điểm, khu vực bỏ phiếu và các hoạt động liên quan đến bầu cử.

Cử tri Hà Nội đến từ 6h để bầu cử Cụ Trần Kim Đậu (SN 1943, trú ở phường Phúc Lợi, Hà Nội) đến khu vực bỏ phiếu số 5 từ 6h. Người cựu chiến binh 60 năm tuổi Đảng cho biết, ông chứng kiến đất nước từ thời khó khăn tiến lên đổi mới phát triển, nhưng cảm xúc cầm lá phiếu trên tay đi bầu cử vẫn như ngày đầu tiên. Ông Đậu cùng vợ mình là bà Nguyễn Thị Oanh (80 tuổi) là khách mời đến dự buổi khai mạc bầu cử.

Không khí bầu cử tại TP.HCM Trên địa bàn thành phố có gần 9,7 triệu cử tri với 42 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, 41 đơn vị được bầu 3 đại biểu mỗi đơn vị, đơn vị còn lại có 2 đại biểu. Trước đó, ngày 26/2, hơn 4.000 cử tri của TP.HCM đã bỏ phiếu sớm ở 4 khu vực. Đây là những cử tri đang thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên biển, tại các tàu trực, nhà giàn DK1, giàn khoan hoặc làm việc trong môi trường đặc thù, không thể tham gia bỏ phiếu vào ngày bầu cử toàn quốc 15/3. Sáng nay 15/3, hòa chung không khí cả nước, cử tri TP.HCM được thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong hình an ninh được thắt chặt trước giờ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Khoảng 6h18, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang có mặt tại điểm bầu cử khu vực bỏ phiếu số 14, xã Hóc Môn, để thực hiện quyền bầu cử của mình.

Hướng dẫn chi tiết bầu Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp Theo số liệu mới nhất của Hội đồng Bầu cử quốc gia, cả nước có 78.928.647 cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 72.195 khu vực bỏ phiếu. Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, cơ bản hoàn thành, bảo đảm theo tiến độ luật định. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân quy định việc bỏ phiếu sẽ được bắt đầu từ 7h và thực hiện liên tục cho đến 19h cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5h hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 21h cùng ngày. Trường hợp gần đến giờ kết thúc việc bỏ phiếu theo quy định mà vẫn còn cử tri chưa thực hiện xong việc bỏ phiếu thì Tổ bầu cử có trách nhiệm thông báo đến các cử tri còn ở trong khu vực phòng bỏ phiếu về việc chuẩn bị kết thúc thời gian bỏ phiếu và đề nghị cử tri khẩn trương hoàn thành việc bỏ phiếu. Tổ bầu cử thực hiện việc đóng hòm phiếu vào đúng thời gian đã quy định, không phụ thuộc vào việc cử tri đã bỏ phiếu hết hay chưa. Việc bỏ phiếu phải được tiến hành liên tục. Trong trường hợp có sự kiện bất ngờ làm gián đoạn việc bỏ phiếu thì Tổ bầu cử phải lập tức niêm phong hòm phiếu, tài liệu liên quan trực tiếp đến cuộc bầu cử, kịp thời báo cáo cho Ban bầu cử, đồng thời phải có những biện pháp cần thiết để việc bỏ phiếu được tiếp tục. Bầu 500 đại biểu Quốc hội từ 864 ứng viên Về công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, trên cơ sở kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, ngày 14/2, Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước. Trong đó, số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI do Trung ương giới thiệu là 217 người, địa phương có 647 người (đạt tỷ lệ 1,73 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu. Về cơ cấu kết hợp có 392 ứng viên là nữ (45,37%), trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) có 187 người (21,64%), dân tộc thiểu số có 188 người (21,76%), ngoài Đảng có 64 người (7,41%), tái cử có 236 người (27,31%). Tại cuộc bầu cử, các cử tri sẽ bỏ phiếu để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI trong số 864 ứng cử viên có tên trong danh sách chính thức. Với đại biểu HĐND cấp tỉnh, tổng số đại biểu được bầu là 2.552 đại biểu với 4.217 người ứng cử (đạt tỷ lệ 1,65 người ứng cử trên một đại biểu được bầu). Với HĐND cấp xã, tổng số đại biểu được bầu là 72.611 đại biểu với 120.873 người ứng cử (đạt tỷ lệ 1,66 người ứng cử trên một đại biểu được bầu).