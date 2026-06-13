Lập Ban chỉ đạo triển khai hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

(VTC News) -

Theo đó, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (Ban Chỉ đạo).

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM, ngày 8/6. (Ảnh: VGP)

Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình (Phó Trưởng Ban Thường trực); Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà.

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Quang Đức; Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Cao Xuân Thạo; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang.

Thứ trưỏng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đỗ Ngọc Huỳnh; Phó Tổng Giám đốc VTV Đỗ Đức Hoàng; Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng; Phó Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Thị Sự;

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Triết; Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Đoạt; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi.

Quyết định của Thủ tướng nêu rõ, Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành liên quan đến triển khai thực hiện các hoạt động thiết thực, trang trọng, tương xứng với tầm vóc, ý nghĩa sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất các phương án, giải pháp, cách làm cụ thể, hiệu quả để thực hiện các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ, tập trung giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm cá nhân, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành.

Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo trình Trưởng Ban Chỉ đạo ký ban hành; sử dụng bộ máy hiện có để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo giao, bảo đảm không tăng biên chế của bộ được cơ quan có thẩm quyền giao.