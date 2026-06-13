Kiện toàn Ban Chỉ đạo thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong vụ án Vạn Thịnh Phát

(VTC News) -

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1058 kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Ban Chỉ đạo).

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm Trưởng Ban Chỉ đạo. (Ảnh: VGP)

Theo quyết định, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm Trưởng Ban Chỉ đạo (thay nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình).

3 Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng (Phó Trưởng Ban Thường trực), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn.

Các thành viên Ban Chỉ đạo cũng được kiện toàn gồm: Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng; Phó Chánh án TAND Tối cao Lê Tiến; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm; lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: TP.HCM, Hà Nội, Huế, Đồng Nai, Hải Phòng, Cần Thơ, Tây Ninh, Lâm Đồng, Khánh Hòa, An Giang, Vĩnh Long và Quảng Ninh cũng là thành viên Ban Chỉ đạo.

Đồng thời, Thủ tướng cũng bổ sung thêm nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo: chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến các tài sản phải tổ chức thi hành án dân sự và tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được Bản án tuyên giao Ngân hàng SCB quản lý, xử lý.

Theo Quyết định số 742 ngày 9/4/2025 của Thủ tướng, Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành, giúp Thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Ban Chỉ đạo cũng chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong việc thi hành án.