(VTC News) -

Australia đấu với Thổ Nhĩ Kỳ lúc 11h ngày 14/6 trong khuôn khổ bảng D World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến, tỷ số Australia vs Thổ Nhĩ Kỳ, giúp độc giả theo dõi đầy đủ các tình huống đáng chú ý của màn so tài này.

Thông tin trận Australia đấu với Thổ Nhĩ Kỳ

Australia góp mặt ở World Cup lần thứ sáu liên tiếp. Ở kỳ World Cup 2022, đội bóng xứ chuột túi vào vòng 1/8, thành tích tốt nhất của họ trong lịch sử giải đấu. Tuy nhiên, bảng D không dễ đoán và Australia cần điểm ngay trận mở màn để duy trì hy vọng đi tiếp.

Phong độ của Australia trong 10 trận gần nhất không thật sự ổn định. Đội bóng của huấn luyện viên Tony Popovic thắng 5, hòa 1 và thua 4 trận. Sau 2 chiến thắng trước Curacao và Cameroon, Australia chỉ hòa Thụy Sỹ 1-1 và thua Mexico 0-1 trong 2 trận giao hữu cuối cùng trước World Cup.

Đội trưởng Hakan Calhanoglu của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: AP)

Australia ghi 13 bàn và thủng lưới 10 lần trong chuỗi 10 trận này. Các kết quả cho thấy họ có thể chơi tốt trước những đối thủ vừa tầm, nhưng gặp nhiều khó khăn khi chạm trán các đội có chất lượng kỹ thuật cao hơn như Mỹ, Colombia hay Mexico.

Thổ Nhĩ Kỳ trở lại World Cup sau 24 năm vắng mặt. Đây mới là lần thứ ba đội bóng này dự ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới, nhưng họ từng vào bán kết và giành hạng ba năm 2002. Với thế hệ hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ được xem là đội có thể tạo đột biến ở bảng D.

Phong độ của Thổ Nhĩ Kỳ ấn tượng hơn hẳn. Đội bóng của huấn luyện viên Vincenzo Montella thắng 8, hòa 1 và chỉ thua 1 trong 10 trận gần nhất. Kể từ sau thất bại 0-6 trước Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ bất bại 8 trận liên tiếp, trong đó có 7 chiến thắng.

Thổ Nhĩ Kỳ ghi 25 bàn trong 10 trận gần nhất. Hàng công của họ đang có cảm giác tốt, thể hiện qua các chiến thắng đậm trước Bulgaria, Georgia và Bắc Macedonia. Trận thắng Venezuela 2-1 ngay trước World Cup giúp đội bóng châu Âu có thêm sự tự tin trước ngày ra quân.

Cách xem trực tiếp Australia đấu với Thổ Nhĩ Kỳ trên VTV

World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp tại Việt Nam trên hệ thống kênh của Đài Truyền hình Việt Nam. Theo lịch phát sóng, các trận đấu của giải được truyền hình trực tiếp trên VTV3, VTV6 và VTV10.

Trận đấu giữa Australia và Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra lúc 11h ngày 14/6 trong khuôn khổ bảng D World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.

Để xem trực tiếp World Cup 2026 trên điện thoại, khán giả có thể dùng ứng dụng VTVgo - nền tảng xem truyền hình trực tuyến chính thức của VTV. Người dùng Android có thể tải VTVgo miễn phí từ Google Play, trong khi người dùng iPhone và iPad có thể cài đặt ứng dụng từ App Store.

Sau khi cài đặt và mở ứng dụng, tại giao diện trang chủ sẽ xuất hiện mục "Sự kiện trực tiếp". Tại đây, VTV bố trí riêng một ô mang biểu tượng World Cup 2026 ở bên trái. Người dùng chỉ cần nhấn vào biểu tượng này để truy cập ngay luồng phát sóng trận đấu đang diễn ra.

Cách xem World Cup 2026 trên máy tính là truy cập trang web truyền hình trực tuyến VTVgo (vtvgo.vn). Ngay tại trang chủ, mục "Sự kiện trực tiếp" sẽ hiển thị biểu tượng World Cup 2026 phía bên trái tương tự như trên ứng dụng điện thoại. Sau khi nhấn vào biểu tượng này, người xem sẽ được đưa thẳng đến luồng phát sóng trực tiếp trận đấu đang diễn ra.