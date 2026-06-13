Hình ảnh mới nhất bên trong đại công trường sân bay Long Thành

“Xong đến đâu làm đẹp đến đó, sạch đến đó để rõ nét diện mạo công trường”, Bộ trưởng yêu cầu, đồng thời đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu phối hợp với lực lượng quân đội trong công tác dọn dẹp, cải tạo cảnh quan và trồng cây xanh. Đối với các tuyến giao thông nội cảng, Bộ trưởng đánh giá đây là hạng mục có vai trò quyết định trong việc vận hành đồng bộ sân bay nên cần được tăng tốc tối đa.