Đội trưởng Iran chạm trán băng đảng mafia Mexico, thoát nạn kỳ diệu

(VTC News) -

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Al Jazeera, đội trưởng đội tuyển Iran Alireza Jahanbakhsh đã chia sẻ trải nghiệm đặc biệt trong chuyến đi đến Mexico.

Anh và một người bạn bị các thành viên của một băng đảng ma túy địa phương chặn lại, khám xét và đòi tiền trước khi bất ngờ được thả đi sau khi biết họ đến từ Iran.

Alireza kể rằng sự việc xảy ra khi anh cùng người bạn Benyamin đến thành phố Tulum trong vài ngày. Chiếc xe của hai người bị băng đảng cartel che kín mặt chặn lại. Họ được yêu cầu xuống xe, đặt tay lên thân xe rồi bắt đầu khám người.

"Chúng tôi biết không nên mang theo thứ gì giá trị nên trong người chẳng có gì ngoài thẻ ngân hàng và khoảng 30-40 euro tiền mặt. Nhưng họ muốn lấy tiền. Họ nói bằng tiếng Tây Ban Nha đại loại là: ‘Chúng tôi muốn từng này tiền’, nhưng chúng tôi không hiểu họ đang đòi bao nhiêu", Alireza kể lại.

Đội trưởng đội tuyển Iran Alireza Jahanbakhsh từng bị các thành viên của băng đảng ma túy Mexico chặn lại. (Ảnh: AP)

Trong lúc khám xét, một thành viên liên tục hỏi Alireza về quốc tịch của anh. Ban đầu, đội trưởng tuyển Iran trả lời rằng mình đến từ Hà Lan, nơi anh từng thi đấu nhiều năm. Tuy nhiên, người bạn đi cùng đã nói nhỏ rằng anh nói mình là người Iran vì tin rằng họ có thiện cảm với người nước này.

Khi đến lượt Benyamin trả lời câu hỏi về quốc tịch, anh cho biết mình đến từ Iran. Theo lời kể của Alireza, phản ứng của những người đang khám xét thay đổi ngay lập tức.

"Họ tự dưng bật cười và nói: 'Ồ, Iran à? Thôi được rồi, đi đi'. Sau đó họ chỉ hỏi: ‘Các anh có bao nhiêu tiền?’. Bạn tôi đáp: ‘30 euro’. Họ lấy 30 euro rồi thả chúng tôi đi", Alireza nhớ lại.

Đội trưởng tuyển Iran cho biết anh không rõ lý do vì sao những người này lại có thiện cảm với công dân Iran. "Bạn tôi đến Mexico nhiều lần hơn tôi và nói rằng các cartel ở đó rất quý người Iran. Tôi thực sự không biết tại sao, anh ấy cũng không giải thích", Alireza nói.

Alireza Jahanbakhsh hiện là đội trưởng đội tuyển Iran tham dự World Cup 2026 và là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của bóng đá nước này. Anh từng thi đấu tại Hà Lan và Anh, trong đó có quãng thời gian khoác áo Brighton & Hove ở Ngoại hạng Anh.