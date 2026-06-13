Folarin Balogun: Ngôi sao World Cup có quốc tịch Mỹ nhờ sự cố kỳ lạ

(VTC News) -

Sáng 13/6 (giờ Việt Nam), đội tuyển Mỹ khởi đầu ấn tượng tại World Cup 2026 bằng chiến thắng 4-1 trước Paraguay. Folarin Balogun tỏa sáng với cú đúp, Reyna ghi một bàn, trong khi bàn còn lại đến từ pha phản lưới nhà của Damian Bobadilla. Với màn trình diễn xuất sắc, Balogun nhanh chóng trở thành người hùng trong mắt người hâm mộ xứ cờ hoa.

Folarin Balogun mang trong mình dòng máu Nigeria và gia đình của cầu thủ này có cuộc sống ổn định tại Anh trong nhiều năm. Balogun trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Arsenal, nhiều năm chơi cho tuyển trẻ của Anh nhưng bất ngờ thi đấu cho đội tuyển Mỹ. Câu chuyện này không hề có sự sắp đặt mà diễn ra hoàn toàn ngẫu nhiên.

Folarin Balogun trở thành người hùng của tuyển Mỹ.

Năm 2001, gia đình Balogun quyết định đến New York du lịch khi bà Florence - mẹ của Balogun đang mang thai anh khoảng 7 tháng. Dù vậy, hãng hàng không từ chối cho bà Florence lên máy bay bởi kích thước bụng quá lớn - được mô tả là "khổng lồ" và không đủ điều kiện an toàn cho chuyến bay.

Gia đình Balogun buộc phải ở lại Mỹ để sinh cậu con trai. Anh ở nhà bác ruột tại Brooklyn trong vài tháng trước khi về lại Anh. Theo luật của Mỹ, bất kể đứa trẻ nào được sinh ra trên lãnh thổ nước này đều nghiễm nhiên sở hữu quốc tịch Mỹ. Thực tế, mọi chuyện hoàn toàn ngẫu nhiên và Balogun trở thành công dân Mỹ nhờ cách kì lạ.

Tờ Telegraph bình luận: "Hãy hỏi bà Florence và bà ấy sẽ nói với bạn rằng đó là định mệnh, chứ không phải may mắn. Con trai bà đại diện cho nước Mỹ, và người dân Mỹ sẽ càng vui mừng hơn nữa sau màn trình diễn xuất sắc này".

Folarin Balogun là ngôi sao hàng đầu của đội tuyển Mỹ thời điểm hiện tại. Anh trải qua mùa giải thành công cùng Monaco khi ghi 19 bàn thắng sau 43 trận đấu cho đội bóng nước Pháp. Hai pha lập công ở trận ra quân World Cup 2026 cho thấy tài năng của cựu cầu thủ Arsenal. Anh dứt điểm nhẹ nhàng và kỹ thuật bằng má ngoài sau nỗ lực của Pulisic để mang về bàn thắng đầu tiên. Cú dứt điểm thứ hai rõ ràng cho thấy phong độ và sự tự tin cao của Balogun.

“Đây là một đêm tuyệt vời. Trong suốt chu kỳ và toàn bộ hành trình để tôi có được vị trí như ngày hôm nay, tôi luôn nói rằng người hâm mộ đã tiếp thêm cho tôi rất nhiều động lực. Điều quan trọng nhất luôn là có thể đền đáp lại điều đó và hôm nay là một cơ hội tuyệt vời”, Balogun phát biểu sau trận đấu.