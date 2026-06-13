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Xuất bản ngày 13/06/2026 12:29 PM
Xuất bản ngày 13/06/2026 12:29 PM

Gia Lai truy điệu, an táng 18 hài cốt liệt sỹ hy sinh ở Campuchia

Nguyễn Gia
Nguyễn Gia
(VTC News) -

18 liệt sỹ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam được tìm thấy trong mùa khô 2025-2026 tại Campuchia đã được đưa về an nghỉ ở Nghĩa trang Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

Sáng 13/6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Gia Lai đã tổ chức trọng thể Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng cho 18 liệt sỹ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong lúc làm nhiệm vụ về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Đức Cơ.

Sáng 13/6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Gia Lai đã tổ chức trọng thể Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng cho 18 liệt sỹ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong lúc làm nhiệm vụ về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Đức Cơ.

Đây là các liệt sỹ được Đội K52 tìm kiếm, cất bốc, quy tập lần thứ 25 trong mùa khô 2025-2026 tại ba tỉnh: Stung Treng, Ratanakiri, Preah Vihear (Campuchia).

Đây là các liệt sỹ được Đội K52 tìm kiếm, cất bốc, quy tập lần thứ 25 trong mùa khô 2025-2026 tại ba tỉnh: Stung Treng, Ratanakiri, Preah Vihear (Campuchia).

Sau hàng chục năm nằm lại trên đất nước bạn, nay các Anh hùng liệt sỹ được trở về yên giấc ngàn thu trong lòng đất mẹ Việt Nam.

Sau hàng chục năm nằm lại trên đất nước bạn, nay các Anh hùng liệt sỹ được trở về yên giấc ngàn thu trong lòng đất mẹ Việt Nam.

Công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập 18 hài cốt liệt sỹ đã nhận được sự quan tâm của Chính phủ Hoàng gia Campuchia, với sự giúp đỡ của chính quyền, quân đội và Nhân dân 3 tỉnh: Ratanakiri, Stung Treng, Prét Vi Hia - Vương quốc Campuchia; Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 - Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập 18 hài cốt liệt sỹ đã nhận được sự quan tâm của Chính phủ Hoàng gia Campuchia, với sự giúp đỡ của chính quyền, quân đội và Nhân dân 3 tỉnh: Ratanakiri, Stung Treng, Prét Vi Hia - Vương quốc Campuchia; Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 - Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Trong không khí linh thiêng, xúc động, các lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Các đại biểu đến từ Vương quốc Campuchia; Bộ Tư lệnh và Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 5; Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34, Binh đoàn 15; Lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Gia Lai; Lãnh đạo các địa phương, đồng bào, chiến sĩ, các cháu thiếu nhi...cùng cầu nguyện cho anh linh 18 liệt sỹ được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

Trong không khí linh thiêng, xúc động, các lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Các đại biểu đến từ Vương quốc Campuchia; Bộ Tư lệnh và Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 5; Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34, Binh đoàn 15; Lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Gia Lai; Lãnh đạo các địa phương, đồng bào, chiến sĩ, các cháu thiếu nhi...cùng cầu nguyện cho anh linh 18 liệt sỹ được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

Các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, thành kính tưởng nhớ, tri ân những công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã không tiếc xương máu, hy sinh vì nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, thành kính tưởng nhớ, tri ân những công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã không tiếc xương máu, hy sinh vì nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dâng hương, tưởng nhớ và tri ân 18 liệt sỹ.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dâng hương, tưởng nhớ và tri ân 18 liệt sỹ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai đọc Điếu văn truy điệu.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai đọc Điếu văn truy điệu.

Các cháu thiếu nhi xúc động dâng hương, dâng hoa tại Lễ truy điệu và an táng các liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Đức Cơ.

Các cháu thiếu nhi xúc động dâng hương, dâng hoa tại Lễ truy điệu và an táng các liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Đức Cơ.

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