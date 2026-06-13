Gia Lai truy điệu, an táng 18 hài cốt liệt sỹ hy sinh ở Campuchia

Trong không khí linh thiêng, xúc động, các lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Các đại biểu đến từ Vương quốc Campuchia; Bộ Tư lệnh và Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 5; Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34, Binh đoàn 15; Lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Gia Lai; Lãnh đạo các địa phương, đồng bào, chiến sĩ, các cháu thiếu nhi...cùng cầu nguyện cho anh linh 18 liệt sỹ được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.