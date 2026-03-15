Hôm nay, gần 79 triệu cử tri cả nước đi bầu cử

Hướng dẫn chi tiết bầu Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Theo số liệu mới nhất của Hội đồng Bầu cử quốc gia, cả nước có 78.928.647 cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 72.195 khu vực bỏ phiếu.

Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, cơ bản hoàn thành, bảo đảm theo tiến độ luật định.

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân quy định việc bỏ phiếu sẽ được bắt đầu từ 7h và thực hiện liên tục cho đến 19h cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5h hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 21h cùng ngày.

Trường hợp gần đến giờ kết thúc việc bỏ phiếu theo quy định mà vẫn còn cử tri chưa thực hiện xong việc bỏ phiếu thì Tổ bầu cử có trách nhiệm thông báo đến các cử tri còn ở trong khu vực phòng bỏ phiếu về việc chuẩn bị kết thúc thời gian bỏ phiếu và đề nghị cử tri khẩn trương hoàn thành việc bỏ phiếu. Tổ bầu cử thực hiện việc đóng hòm phiếu vào đúng thời gian đã quy định, không phụ thuộc vào việc cử tri đã bỏ phiếu hết hay chưa.

Việc bỏ phiếu phải được tiến hành liên tục. Trong trường hợp có sự kiện bất ngờ làm gián đoạn việc bỏ phiếu thì Tổ bầu cử phải lập tức niêm phong hòm phiếu, tài liệu liên quan trực tiếp đến cuộc bầu cử, kịp thời báo cáo cho Ban bầu cử, đồng thời phải có những biện pháp cần thiết để việc bỏ phiếu được tiếp tục.

Bầu 500 đại biểu Quốc hội từ 864 ứng viên

Về công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, trên cơ sở kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, ngày 14/2, Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước.

Trong đó, số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI do Trung ương giới thiệu là 217 người, địa phương có 647 người (đạt tỷ lệ 1,73 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu.

Về cơ cấu kết hợp có 392 ứng viên là nữ (45,37%), trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) có 187 người (21,64%), dân tộc thiểu số có 188 người (21,76%), ngoài Đảng có 64 người (7,41%), tái cử có 236 người (27,31%).

Tại cuộc bầu cử, các cử tri sẽ bỏ phiếu để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI trong số 864 ứng cử viên có tên trong danh sách chính thức.

Với đại biểu HĐND cấp tỉnh, tổng số đại biểu được bầu là 2.552 đại biểu với 4.217 người ứng cử (đạt tỷ lệ 1,65 người ứng cử trên một đại biểu được bầu). Với HĐND cấp xã, tổng số đại biểu được bầu là 72.611 đại biểu với 120.873 người ứng cử (đạt tỷ lệ 1,66 người ứng cử trên một đại biểu được bầu).