Những điều đặc biệt của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Chiều 31/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh.

Báo cáo tóm tắt kết quả bầu cử, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, với hơn 76 triệu cử tri tham gia tại trên 72.000 khu vực bỏ phiếu, tỷ lệ đi bầu đạt 99,7%, đây là cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Trong bối cảnh tổ chức bầu cử sớm hơn thông lệ và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính, quy mô rộng, dân số lớn, công tác chuẩn bị đặt ra nhiều thách thức.

"Tuy nhiên, với sự chủ động, đồng bộ của các cấp, các ngành, các khâu đã được triển khai chặt chẽ, đúng tiến độ, đúng quy định. Đặc biệt, việc đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và nền tảng VNeID đã nâng cao tính công khai, minh bạch, hiệu quả quản lý trong toàn bộ quy trình bầu cử", ông Lê Quang Mạnh nói.

Ông Lê Quang Mạnh nêu rõ, công tác nhân sự, hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử được triển khai bài bản, dân chủ, khách quan, thận trọng, khoa học, bảo đảm đúng nguyên tắc và quy trình, thủ tục. Việc chuẩn bị nhân sự gắn với kết quả Đại hội Đảng các cấp và quy hoạch cán bộ, bảo đảm lựa chọn người tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn.

Quy trình hiệp thương, lấy ý kiến cử tri được thực hiện công khai, chặt chẽ, thống nhất, qua đó bảo đảm chất lượng ứng cử viên và các yêu cầu về cơ cấu, số dư. Tỷ lệ về nữ, trẻ, dân tộc thiểu số cơ bản đạt và vượt yêu cầu; một số trường hợp chưa bảo đảm số dư do nguyên nhân bất khả kháng đã được xử lý đúng quy định, không ảnh hưởng đến kết quả chung.

Theo thống kê, đã tổ chức 7.078 hội nghị tiếp xúc cử tri đối với đại biểu Quốc hội (743.935 cử tri, 18.195 ý kiến); 5.037 hội nghị đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh (628.189 cử tri, 14.391 ý kiến); 93.702 hội nghị đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã (7.668.780 cử tri, 215.747 ý kiến).

Báo cáo của 34 tỉnh, thành phố thể hiện tổng số cử tri cả nước là 76.423.940 người; số cử tri tham gia bỏ phiếu là 76.198.214 người, đạt 99,70%. Một số địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao và hoàn thành sớm như: Vĩnh Long 99,999%; Lào Cai 99,998%; TP Huế 99,996%; Tuyên Quang 99,99%; Hà Tĩnh 99,99%. Các đô thị lớn như TP.HCM và TP Hà Nội, dù có số lượng cử tri đông, biến động dân cư phức tạp, vẫn hoàn thành sớm với tỷ lệ trên 99%.

Về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Tổng Thư ký Quốc hội nêu rõ, cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI trong tổng số 863 người ứng cử.

Trong đó, đại biểu do Trung ương giới thiệu có 214 người trúng cử, 2 người không trúng cử; đại biểu do địa phương giới thiệu có 286 người trúng cử; không có người tự ứng cử trúng cử.

"Đặc biệt số đại biểu hoạt động chuyên trách ở Trung ương trúng cử là 145. Kết quả cho thấy cơ cấu đại biểu tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tăng đại biểu chuyên trách, giảm kiêm nhiệm; tỷ lệ đại biểu chuyên trách đạt 40% - cao nhất từ trước đến nay", ông Lê Quang Mạnh thông tin.

Một điểm đặc biệt khác được Tổng Thư ký Quốc hội để cập là lần đầu tiên có đại diện dân tộc Ơ Đu. Tỷ lệ đại biểu nữ cũng duy trì ở mức cao (30%), thể hiện bước tiến về bình đẳng giới và tính đại diện.

Với bầu đại biểu HĐND các cấp, báo cáo cho thấy ở cấp tỉnh đã bầu đủ 2.552 đại biểu; cấp xã đã bầu 72.438 đại biểu (thiếu 160 so với số được bầu theo luật do lý do bất khả kháng).

Việc xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã được Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban bầu cử các cấp hoàn thành. Sau khi xác nhận, HĐND các cấp đã và đang tổ chức kỳ họp thứ nhất để tổng kết bầu cử, kiện toàn nhân sự và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương theo quy định.

Ông Lê Quang Mạnh khẳng định, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã thành công rất tốt đẹp.

"Hội đồng Bầu cử quốc gia tin tưởng rằng, với niềm tin và quyết tâm mới, Quốc hội khóa XVI, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng kỳ vọng, niềm tin yêu của cử tri và Nhân dân cả nước", Tổng Thư ký Quốc hội nói.