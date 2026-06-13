Thủ tướng Pakistan: Mỹ - Iran đạt thỏa thuận hoà bình, ký kết trong 24 giờ tới

(VTC News) -

Theo Reuters, Thủ tướng Pakistan - ông Shehbaz Sharif, cho biết Mỹ và Iran đã nhất trí về một khuôn khổ cho thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng ở Trung Đông.

“Chúng ta đang tiến gần đến một thỏa thuận hòa bình. Văn bản cuối cùng nhiều khả năng sẽ được hoàn tất trong vòng 24 giờ tới. Pakistan đang chuẩn bị cho việc ký kết điện tử thỏa thuận hòa bình ngay sau đó, trước khi các cuộc đàm phán ở cấp kỹ thuật được tiến hành vào tuần tới", Thủ tướng Pakistan cho biết trong một tuyên bố trên mạng xã hội X.

Sau nhiều tuần rơi vào bế tắc, Washington và Tehran gần đây đã phát đi tín hiệu tích cực, cho thấy khả năng đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột.

Trong phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran, Ngoại trưởng Abbas Araqchi cho rằng thỏa thuận dự kiến vẫn có thể được điều chỉnh, song những nội dung đã đạt được cho thấy Iran đã bước ra khỏi cuộc xung đột với vị thế mạnh hơn.

Thủ tướng Pakistan cho biết Mỹ và Iran đã nhất trí về một khuôn khổ cho thỏa thuận hòa bình. (Ảnh: AP)

“Iran là bên chiến thắng trong cuộc chiến với Mỹ”, ông Araqchi tuyên bố. Ông cũng cho biết Iran sẽ cùng Oman tiếp tục kiểm soát hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu khí toàn cầu trước khi xung đột nổ ra.

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết bản dự thảo hiện tại đã đáp ứng các yêu cầu then chốt mà Tổng thống Donald Trump đề ra, đồng thời đưa tiến trình thương lượng giữa hai bên bước vào giai đoạn được đánh giá là "đầy triển vọng".

Trong khi đó, một số nguồn tin cho rằng dự thảo chứa nhiều điều khoản có lợi cho Tehran. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã bác bỏ những nhận định này, khẳng định các thông tin được lan truyền không phản ánh chính xác nội dung thỏa thuận.

Những bất đồng lớn nhất trong đàm phán giữa Mỹ và Iran hiện xoay quanh việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Tehran, tương lai chương trình hạt nhân của Iran. Hai bên cũng bất đồng việc phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược từng đảm nhận khoảng 20% lưu lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu trước khi xung đột bùng phát.