Nga tăng tốc sản xuất máy bay không người lái

Theo số liệu từ Cục Thống kê Liên bang Nga, sản lượng ngành công nghiệp, bao gồm máy bay quân sự có người lái và máy bay không người lái của nước này tăng 117% trong tháng 4 so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn so với mức tăng trưởng trung bình 68% mỗi năm vào năm 2025.

Sự gia tăng này cho thấy cách Ukraine chuyển hướng sang lĩnh vực kinh tế và quân sự mới trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Tổng thống Vladimir Putin tại Ukraine, hiện bước sang năm thứ 5.

Thành viên lữ đoàn trinh sát Hạm đội biển Đen của Nga chuẩn bị cho một máy bay không người lái cất cánh. (Ảnh: Sputnik)

Bloomberg cho rằng khi việc sản xuất và sử dụng xe tăng cùng các loại thiết giáp thông thường đạt đến giới hạn, hệ thống không người lái giá rẻ có khả năng mở rộng quy mô, bao gồm cả máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất trở thành một trong số ít lĩnh vực công nghiệp của Nga vẫn còn khả năng phát triển với tốc độ nhanh.

“Máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất hiện là yếu tố chủ đạo trong cuộc giao tranh trên mặt đất, mọi sự tập trung lực lượng trở nên nguy hiểm trong phạm vi hàng km phía trước và phía sau đường ranh giới tiếp xúc”, nghiên cứu viên cấp cao về hàng không vũ trụ quân sự tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Douglas Barrie nhận định.

Hiện tại, Moskva đang đẩy mạnh sản xuất máy bay không người lái song song với việc thành lập đơn vị chuyên trách hệ thống không người lái mới, một động thái do Tổng thống Putin ra lệnh vào giữa năm 2025.

Tổng kết kết quả năm 2025, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Andrey Removich Belousov cũng thừa nhận lực lượng Ukraine trước đây từng chiếm ưu thế trong việc sử dụng máy bay không người lái trong chiến đấu, nhưng khẳng định Nga đã lật ngược tình thế. Thông tin chi tiết về khối lượng sản xuất quân sự không được công bố.

Trước đó, ông Putin đưa ra con số 1,4 triệu máy bay không người lái được sản xuất vào năm 2024. Theo số liệu tình báo quân sự Ukraine được Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi trích dẫn hồi tháng 5, Nga dự định sản xuất 7,3 triệu máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất và 7,8 triệu đầu đạn cho loại máy bay không người lái khác nhau vào năm 2026.