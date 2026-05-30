Tổng thống Zelensky cảnh báo Nga chuẩn bị tấn công quy mô lớn vào Ukraine

Trong bài đăng trên Telegram, ông Zelensky cho biết các cơ quan chức năng Ukraine đã nhận được dữ liệu tình báo cho thấy Moskva đang lên kế hoạch cho một chiến dịch tấn công mới với quy mô lớn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Phát biểu sau đó trong thông điệp video hằng đêm, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh: “Chúng tôi có thông tin tình báo về việc Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn mới”.

Ông Zelensky cho biết các lực lượng an ninh và quốc phòng Ukraine phản ứng kịp thời trước những thông tin này và đã sẵn sàng đối phó: “Các cơ quan của chúng tôi đang phản ứng nhanh chóng và trong trạng thái sẵn sàng. Không quân cùng các lực lượng bảo vệ bầu trời khác hoạt động 24/7”.

Trước đó, ngày 25/5, Nga tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc tấn công “có hệ thống” nhằm vào các mục tiêu tại Kiev, đồng thời cảnh báo công dân nước ngoài và các nhà ngoại giao rời khỏi khu vực. Moskva cho biết động thái này nhằm đáp trả vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một khu ký túc xá tại khu vực Lugansk do Nga kiểm soát ở miền Đông Ukraine hồi tuần trước, khiến 21 người thiệt mạng. Phía Ukraine đã bác bỏ cáo buộc liên quan đến vụ việc.

Trong bài đăng trên Telegram, ông Zelensky tiếp tục kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga, đồng thời nhấn mạnh, việc triển khai thỏa thuận với các đối tác về tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine không nên bị trì hoãn.

