Metro 175.000 tỷ đồng nối TP.HCM - sân bay Long Thành dự kiến khởi công tháng 9

(VTC News) -

Báo cáo tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh cho biết, TP.HCM đang triển khai 10 tuyến metro, với tổng chiều dài khoảng 346 km.

Trong đó, Metro số 2 đoạn Bến Thành – Tham Lương khởi công ngày 15/1 và tuyến Bến Thành – Thủ Thiêm khởi công ngày 29/4.

Riêng tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ (khởi công ngày 19/12/2025) đang tập trung giải phóng mặt bằng. Thành phố dự kiến hoàn thành bàn giao mặt bằng trong tháng 9/2026. Nhà đầu tư hiện cũng đang hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.

Hướng tuyến Thủ Thiêm - Long Thành với 18 nhà ga, là tuyến đường sắt đô thị đi qua 2 thành phố lớn.

Đối với các tuyến còn lại, đặc biệt là tuyến nối khu đô thị Thủ Thiêm – sân bay Long Thành, TP.HCM đặt mục tiêu khởi công trước ngày 2/9 năm nay.

Metro Thủ Thiêm - sân bay Long Thành dài 47,7 km, là tuyến đường sắt đô thị đi qua 2 thành phố TP.HCM và Đồng Nai. Trong đó, đoạn qua TP.HCM dài 11,5 km và qua TP Đồng Nai 36,2 km. Tuyến này có vốn đầu tư khoảng 175.000 tỷ đồng (tương đương 7 tỷ USD).

Thời gian thực hiện từ năm 2026 và dự kiến hoàn thành năm 2030.

Đây là trục đường sắt đô thị kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành, thuộc danh mục dự án bổ sung thực hiện theo Nghị quyết số 188 của Quốc hội, và thuộc loại công trình cấp đặc biệt, cần thực hiện theo hình thức cấp bách.

Theo đề xuất, dự án này đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) - hợp đồng BT. TP.HCM đã giao Công ty Đại Quang Minh thuộc THACO Group lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Theo nghiên cứu, tuyến này đi qua 2 phường của TP.HCM và 5 phường xã của TP Đồng Nai.

Ga Thủ Thiêm là điểm kết nối 3 tuyến đường sắt, định hướng phát triển tổ hợp thương mại, dịch vụ. (Ảnh: Liên danh tư vấn)

Hướng tuyến xuất phát từ ga Thủ Thiêm, đi trên cao qua các phường của TP.HCM, chạy song song với cao tốc TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây, đường Vành Đai 3 và vượt sông Đồng Nai để vào TP. Đồng Nai; vượt Quốc lộ 51, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đến sân bay Long Thành.

Dự kiến tuyến metro này có 18 nhà ga, bao gồm 2 ga ngầm, 16 ga trên cao.

Cuối 2025, dự án đã được 2 địa phương thống nhất giao cơ quan có thẩm quyền thực hiện là UBND TP.HCM.

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR), với định hướng phát triển giao thông đô thị và liên kết vùng, TP.HCM cùng các đơn vị liên quan đang nghiên cứu nhiều phương án kết nối giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành bằng đường sắt đô thị.

Trong đó, TP.HCM đẩy mạnh nghiên cứu 4 phương án kết nối, hình thành hành lang giao thông công cộng hiện đại, rút ngắn thời gian di chuyển giữa 2 sân bay lớn nhất phía Nam.

Các tuyến metro TP.HCM dự kiến đẩy nhanh hoàn thành trước 2030. (Nguồn: Sở Xây dựng)

Theo MAUR, có 4 phương án kết nối 2 sân bay bằng đường sắt đô thị. Bao gồm Metro số 2 Thủ Thiêm - Bến Thành - Tham Lương kết hợp với tuyến Thủ Thiêm - Long Thành. Khách từ Tân Sơn Nhất di chuyển đến ga Bà Quẹo, theo Metro số 2 đến ga Thủ Thiêm rồi chuyển tiếp sang tuyến Thủ Thiêm - Long Thành để đến sân bay Long Thành.

Phương án 2 là tuyến Metro số 6 giai đoạn 1 kết hợp Thủ Thiêm - Long Thành. Khách từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Metro số 6 đến khu vực Phú Hữu rồi dùng chung hạ tầng với Thủ Thiêm - Long Thành để đến sân bay Long Thành.

Phương án 3 là kết hợp Metro số 4, Metro số 2 và Thủ Thiêm - Long Thành. Khách từ Tân Sơn Nhất sẽ đi Metro số 4 đến ga Bến Thành, chuyển sang Metro số 2 đến Thủ Thiêm và di chuyển tiếp tục bằng tuyến Thủ Thiêm - Long Thành.

Phương án 4 là kết nối Metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương và Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên kéo dài về Đồng Nai. Khách sẽ đi Metro số 2 đến ga Bến Thành rồi chuyển sang Metro số 1, tiếp tục kết nối với tuyến MRT2 của Đồng Nai và di chuyển đến sân bay Long Thành.