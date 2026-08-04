Va chạm với ô tô, 2 người đi xe đạp tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h cùng ngày, một ô tô lưu thông trên đường ĐT 44B, hướng từ xã Phước Hải đi xã Long Điền, khi đến đoạn qua ấp Mỹ An (xã Phước Hải) va chạm với 2 xe đạp do một người đàn ông và một phụ nữ điều khiển.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Sau va chạm, 2 người đi xe đạp ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Trao đổi với phóng viên trưa cùng ngày, đại diện lãnh đạo địa phương xác nhận, có vụ tai nạn trên xảy ra tại địa bàn. Nhận tin báo, Công an xã Phước Hải phối hợp lực lượng CSGT đến hiện trường, tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Một chiếc xe đạp tại hiện trường. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Hai nạn nhân đều lớn tuổi, không mang theo giấy tờ tùy thân nên cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.