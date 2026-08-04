Bí mật sau biệt danh 'anh Bo' của ca sĩ Đan Trường

(VTC News) -

Suốt hơn ba thập niên ca hát, Đan Trường được đông đảo khán giả trìu mến gọi là “anh Bo”. Ít ai biết câu chuyện phía sau biệt danh này, gắn với nam ca sĩ từ thủa nhỏ.

Trong chương trình Hoa Xuân Ca, Đan Trường tiết lộ câu chuyện phía sau biệt danh đặc biệt đã trở thành “thương hiệu” của mình. Nam ca sĩ kể “Bo” là biệt danh được gia đình đặt từ khi còn nhỏ, gắn với ký ức về giai đoạn khó khăn của đất nước.

Đan Trường tiết lộ câu chuyện phía sau biệt danh “anh Bo”.

“Bo là biệt danh của tôi từ bé. Tôi hỏi ba mẹ vì sao gọi mình là Bo. Ba mẹ bảo tôi sinh năm 1976, khi xã hội còn rất nghèo, mọi người phải ăn cơm độn hạt bo bo. Vì thế ba mẹ gọi tôi là Bo để nhớ về thời kỳ gian khó ấy. Bây giờ mình đi diễn mà ai kêu tên anh Bo là biết là fan ruột”, nam ca sĩ kể.

Đến nay, sau gần ba thập niên ca hát, cái tên “anh Bo” vẫn gắn liền với nam ca sĩ. Với nhiều người hâm mộ, đây không chỉ là biệt danh mà còn là cách gọi thân thương dành cho Đan Trường.

Từ anh thợ tiện thành ngôi sao Vpop

Ít ai biết, trước khi trở thành thần tượng của hàng triệu khán giả, Đan Trường từng có cuộc sống nhiều vất vả.

Là con trai duy nhất trong gia đình có bốn anh chị em, anh sớm phụ giúp bố mẹ kiếm sống bằng nhiều công việc. Ngoài làm bút bi thủ công, nam ca sĩ còn phụ mẹ bán bánh mì trên chiếc xe đẩy nhỏ trước con hẻm nơi gia đình sinh sống.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh quyết định theo học nghề thợ tiện và đi làm công nhân. Nói về việc quá khứ làm thợ của mình, Đan Trường từng tâm sự: “Trường từng làm thợ tiện, thợ in lụa để đỡ đần cho cha mẹ gánh nặng kinh tế. Lúc đó, trong con mắt Trường, nghề ca sĩ là thứ gì đó rất cao quý không thể nghĩ tới trong hoàn cảnh gia đình khó khăn…”.

Cuối thập niên 1990, Đan Trường trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của thị trường nhạc Việt.

Đam mê âm nhạc vẫn luôn âm ỉ. Những buổi tối rảnh rỗi, Đan Trường tham gia các câu lạc bộ văn nghệ. Năm 1996, được bạn bè động viên, anh đăng ký cuộc thi tìm kiếm giọng hát do Nhà văn hóa Quận 10 (TPHCM) tổ chức. Sau khi đoạt giải, anh bắt đầu nhận lời biểu diễn tại các sân khấu nhỏ và lưu diễn ở nhiều tỉnh thành.

Năm 1997 trở thành bước ngoặt lớn trong cuộc đời Đan Trường khi anh hợp tác với ông bầu Hoàng Tuấn và trở thành ca sĩ độc quyền của HT Production.

Chia sẻ về dấu mốc này, nam ca sĩ ví đó như lần “trúng số đổi đời”. “Ngày đó Đan Trường đang làm công việc ổn định về kỹ thuật cơ khí, sau đó vì đam mê ca hát nên mình bắt đầu thử. May mắn thay, khi Trường gặp được anh Tuấn và công ty quản lý, cuộc đời của mình thay đổi. Như mọi người hay nói vui, đây gọi là ‘trúng số đổi đời’”, nam ca sĩ nói.

Với các ca khúc như Kiếp ve sầu, Lời ru tình, Đi về nơi xa, Mưa trên cuộc tình..., Đan Trường nhanh chóng trở thành hiện tượng của Vpop cuối thập niên 1990. Đan Trường cho biết chương trình Bài hát tôi yêu của VTV là cú hích quan trọng giúp tên tuổi anh phủ sóng rộng khắp cả nước.

Sau đó, anh liên tiếp giành nhiều giải thưởng lớn như Mai Vàng, Làn Sóng Xanh, Ca sĩ được yêu thích nhất, Bài hát tôi yêu... và trở thành một trong những ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn nhất của làng nhạc Việt cuối thập niên 1990, đầu những năm 2000.

Đan Trường đảm nhận vai giám khảo cùng tài tử Tô Hữu Bằng.

Đến nay, Đan Trường vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Giữa năm 2025, anh đảm nhận vai trò giám khảo cùng tài tử Tô Hữu Bằng trong chương trình Sing! Asia. Cuối năm 2025, nam ca sĩ tổ chức liveshow Dấu ấn thanh xuân tại Hà Nội, đánh dấu chặng đường 30 năm ca hát.

Chọn sống độc thân sau đổ vỡ hôn nhân

Đan Trường kết hôn với doanh nhân Thủy Tiên năm 2013. Sau 8 năm chung sống, cả hai xác nhận ly hôn vào tháng 7/2021, cho biết nguyên nhân xuất phát từ khoảng cách địa lý và những khác biệt trong suy nghĩ.

Dù không còn là vợ chồng, Đan Trường và Thủy Tiên vẫn giữ mối quan hệ văn minh, cùng chăm sóc và nuôi dạy con trai Thiên Từ. Hiện cậu bé sống cùng mẹ tại Mỹ nhưng vẫn nhận được sự quan tâm từ cả hai.

Sau ly hôn, Đan Trường và vợ cũ vẫn giữ mối quan hệ văn minh, cùng chăm sóc và nuôi dạy con trai.

Kể từ sau ly hôn, Đan Trường chưa từng công khai mối quan hệ tình cảm mới. Trong một sự kiện hồi tháng 3/2025, nam ca sĩ thừa nhận bản thân có phần mất tự tin trong chuyện yêu đương vì tuổi tác. Anh cho biết mình là người chung thủy nhưng khá lận đận về đường tình duyên.

Hiện ưu tiên lớn nhất của giọng ca sinh năm 1976 là đồng hành cùng vợ cũ trong việc nuôi dạy con trai, đồng thời duy trì việc tập luyện để giữ gìn sức khỏe và vóc dáng. Thời gian rảnh, anh thường nấu ăn, làm vườn và chăm sóc da.

Ở tuổi trung niên, Đan Trường cho biết anh không còn quá đặt nặng chuyện tình cảm mà chọn sống theo quan niệm “tùy duyên”.