Hàng trăm miếng vàng thu giữ tại nhà bạn gái Mr Pips định giá hơn 222 tỷ đồng

(VTC News) -

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Phó Đức Nam (SN 1994, còn gọi là Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (SN 1990, tức Mr Hunter) cùng 186 bị can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, trốn thuế, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trong vụ án, bạn gái của Mr Pips là Nguyễn Thanh Tâm bị truy tố tội Rửa tiền.

Quá trình khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra thu giữ hàng trăm miếng vàng. Cơ quan điều tra đã yêu cầu định giá số vàng này.

Kết quả, tài sản là vàng thu giữ của bị can Nguyễn Thanh Tâm có giá trị vào ngày 30/10/2024 là hơn 222 tỷ đồng, gồm: 1 khối kim loại màu vàng hình con mèo, bên trong chứa vật liệu màu trắng khối lượng 5901,4 gam, trong đó phần kim loại màu vàng hình con mèo có khối lượng 5819,3 gam là vàng, hàm lượng vàng, trị giá hơn 13 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan còn thu giữ 1 dây chuyền vàng, mặt dây vàng hình chữ nhật hình con mèo, tổng khối lượng 1.042,2 gam, trị giá hơn 2,4 tỷ đồng; 1 khối vàng hình con mèo, khối lượng 38,20 gam, trị giá 66 triệu đồng; 1 khối vàng hình con chó 46,13 gam, trị giá hơn 108 triệu đồng; 1 miếng kim loại màu vàng hình tròn có móc treo hình tròn, trị giá gần 3,9 triệu đồng.

Mr Pips và số vàng, tiền mặt thu giữ trong vụ án.

30 miếng vàng đều có hàm lượng vàng 99,99%, trong đó 1 miếng khối lượng 999,92 gam; 6 miếng khối lượng 999,94 gam; 8 miếng khối lượng 999,95 gam; 10 miếng khối lượng 999,96 gam; 4 miếng khối lượng 999,97 gam; 1 miếng khối lượng 999,98 gam, trị giá 70,7 tỷ đồng.

48 miếng vàng, đều có hàm lượng vàng 99,99%, trong đó: 1 miếng có khối lượng 999.78 gam; 2 miếng có khối lượng 999.82 gam; 6 miếng có khối lượng 999.83 gam; 10 miếng có khối lượng 999.85 gam; 15 miếng có khối lượng 999.86 gam; 6 miếng có khối lượng 999.87 gam; 3 miếng có khối lượng 999.88 gam; 2 miếng có khối lượng 999.89 gam; 1 miếng có khối lượng 999.90 gam 2 miếng có khối lượng 999.91 gam trị giá 113,2 tỷ đồng

214 miếng vàng, đều có hàm lượng vàng 99,99%, tổng khối lượng 8024,63 gam; mỗi miếng có kích thước 2,5x4,5cm, ghi chữ “SJC rồng vàng 999,9 FINE GOLD 1 lượng” trị giá gần 19 tỷ đồng.

13 miếng vàng, đều có hàm lượng vàng 99,99%, tổng khối lượng 97,46 gam; trên mỗi miếng có chữ “SJC RỒNG VÀNG 999.9 FINE GOLD, 7,5 gram (2 chỉ)” trị giá gần 230 triệu đồng;

6 miếng màu vàng, đều có hàm lượng vàng 99,99%, tổng khối lượng 22,50 gam, trên mỗi miếng có chữ “SJC RỒNG VÀNG 999.9 FINE GOLD, 3,75 gram (1 chỉ)” trị giá 53 triệu đồng.

1 miếng vàng hàm lượng vàng 99,99%, khối lượng 18,75 gam, có chữ “SJC RỒNG VÀNG 999.9 FINE GOLD, 18,75 gram (5 chỉ)” trị giá 44,2 triệu đồng.

1 miếng vàng hình bầu dục có hình thần tài hàm lượng vàng 99,99%, khối lượng 3,75 gam, để trong bao bì màu vàng ghi chữ “Tài, miếng vàng 24K, trọng lượng 01 chỉ” trị giá 8,8 triệu đồng.

1 miếng vàng hình con chuột có hàm lượng vàng 99,99%, khối lượng 3,75 gam, để bên trong bao bì màu đỏ ghi chữ “Chuột vàng may mắn 1 chỉ” trị giá hơn 8,8 triệu đồng.

280 miếng vàng đều có hàm lượng vàng 99,99%, tổng khối lượng 1049,89 gam, mỗi miếng để bên trong 1 bao bì ghi “12 con giáp, 1 chỉ” và “thần tải, 1 chỉ” trị giá 2,47 tỷ đồng.

Ngoài số vàng trên, khám xét nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra thu giữ 33 chiếc túi xách, 3 chiếc ví. Kết quả điều tra xác định, 28 chiếc túi được xác định do Phó Đức Nam và bạn bè mua tặng Tâm, gồm nhiều thương hiệu nổi tiếng như Hermès, Chanel, Louis Vuitton, Dior, Gucci, Burberry, Bvlgari, Prada, Balenciaga, Fendi và Jimmy Choo.

Năm chiếc túi còn lại cùng một số ví, Nguyễn Thanh Tâm khai được mua bằng tiền của mình.

Cơ quan điều tra cũng thu giữ 60 chiếc đồng hồ của Phó Đức Nam và bạn gái.

Trong đó, 43 chiếc được xác định do Nam mua để sử dụng, thuộc nhiều thương hiệu như Audemars Piguet, Bovet, Franck Muller, Grand Seiko, Hublot, Jacob&Co, Longines, Louis Vuitton, Omega, Patek Philippe, Richard Mille, Rolex, Vacheron Constantin…

Nam khai 5 chiếc đồng hồ khác do bạn bè, người quen tặng, gồm Jacob&Co Opera Godfather, Richard Mille và Patek Philippe.

Trong khi đó, Nguyễn Thanh Tâm có 11 chiếc đồng hồ được Nam và bạn bè tặng, gồm Franck Muller, Hublot, Louis Vuitton, Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, Richard Mille, Omega. Tâm khai 1 chiếc Cartier dây màu đỏ, mặt đồng hồ màu trắng là do tự mua bằng tiền của mình.

Cơ quan điều tra cũng thu giữ nhiều giấy tờ nhà đất liên quan các bất động sản đứng tên Tâm hoặc người liên quan.

Trong đó có giấy chứng nhận căn hộ D23.15.02 chung cư Belleza, phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM, mang tên Nguyễn Thanh Tâm; giấy tờ thửa đất tại số 287 Nguyễn Văn Đậu, phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM, cập nhật chuyển nhượng cho Tâm; nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu (cũ), tỉnh Tây Ninh, cũng mang tên Nguyễn Thanh Tâm.

Về tiền, cơ quan điều tra thu giữ tại chỗ ở của Tâm 44,8 tỷ đồng, hơn 1,72 triệu USD, 67.744 đô la Singapore, 17.200 Dirham, 2.359 Ringgit, 22.960 Rupee, 6.810 Baht, 10.435 Lira, 30.855 nhân dân tệ, 231.300 Riel Campuchia cùng một số tiền xu nước ngoài. Kết quả điều tra xác định chủ sở hữu số tiền này là Phó Đức Nam.