Giá lúa gạo hôm nay 4/8: Trong nước ổn định, xuất khẩu tăng nhẹ

Giá lúa trong nước hôm nay ổn định
Giá lúa tươi trong nước hôm nay 4/8 đi ngang so với phiên trước. Lúa IR 50404 tiếp tục được thu mua ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg, Đài Thơm 8 dao động 6.850 - 7.000 đồng/kg, OM 5451 ở mức 6.200 - 6.400 đồng/kg, OM 18 đạt 6.800 - 7.000 đồng/kg và OM 34 giữ 6.100 - 6.300 đồng/kg.
Trước đó, trong phiên 3/8, thị trường lúa tươi trong nước giảm ở nhiều chủng loại. IR 50404 giảm 300 đồng/kg, Đài Thơm 8 và OM 18 cùng giảm 100 đồng/kg, OM 5451 giảm mạnh nhất 500 đồng/kg, trong khi OM 34 đi ngang.
Bảng giá lúa tươi trong nước hôm nay 4/8/2026
Loại lúa
Giá (đồng/kg)
IR 50404 (tươi)
6.000 - 6.200
Đài Thơm 8 (tươi)
6.850 - 7.000
OM 5451 (tươi)
6.200 - 6.400
OM 18 (tươi)
6.800 - 7.000
OM 34 (tươi)
6.100 - 6.300
Giá gạo trong nước không biến động
Giá gạo nguyên liệu trong nước hôm nay giữ ổn định so với phiên trước. Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động 9.700 - 9.800 đồng/kg, gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 ở mức 9.800 - 9.900 đồng/kg. Gạo nguyên liệu OM 5451 được thu mua 9.300 - 9.400 đồng/kg, gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg và gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg.
Trong khi đó, gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 và gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm cùng giữ mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.
Bảng giá gạo nguyên liệu trong nước hôm nay 4/8/2026
Loại gạo
Giá (đồng/kg)
Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504
9.700 - 9.800
Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555
9.800 - 9.900
Gạo nguyên liệu OM 5451
9.300 - 9.400
Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18
8.700 - 8.850
Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8
9.200 - 9.400
Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380
7.500 - 7.600
Gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm
7.500 - 7.600
Hôm nay 4/8, giá gạo tại các chợ lẻ giữ ổn định so với phiên trước. Gạo Nàng Nhen tiếp tục có mức giá cao nhất, đạt 28.000 đồng/kg. Gạo Hương Lài và gạo Nhật cùng được bán ở mức 22.000 đồng/kg, gạo Nàng Hoa 21.000 đồng/kg. Gạo thơm Thái hạt dài dao động 20.000 - 22.000 đồng/kg, gạo Sóc Thái ở mức 20.000 đồng/kg.
Trong khi đó, gạo thơm Jasmine được bán ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg, gạo Đài Thơm và gạo OM 18 cùng dao động 15.000 - 16.000 đồng/kg. Gạo trắng thông dụng giữ mức 16.000 đồng/kg, gạo Sóc thường 14.000 - 15.000 đồng/kg và gạo thường 13.500 - 14.500 đồng/kg.
Bảng giá gạo bán lẻ trong nước hôm nay 4/8/2026
Loại gạo
Giá (đồng/kg)
Gạo Nàng Nhen
28.000
Gạo Hương Lài
22.000
Gạo Nhật
22.000
Gạo Nàng Hoa
21.000
Gạo thơm Thái hạt dài
20.000 - 22.000
Gạo Sóc Thái
20.000
Gạo thơm Jasmine
17.000 - 18.000
Gạo Đài Thơm
15.000 - 16.000
Gạo OM 18
15.000 - 16.000
Gạo trắng thông dụng
16.000
Gạo Sóc thường
14.000 - 15.000
Gạo thường
13.500 - 14.500
Giá các mặt hàng phụ phẩm hôm nay giữ ổn định so với phiên trước. Hiện giá phụ phẩm dao động trong khoảng 7.850 - 8.700 đồng/kg. Trong đó, tấm thơm được giao dịch ở mức 8.550 - 8.700 đồng/kg, còn cám dao động 7.850 - 8.000 đồng/kg.
Bảng giá phụ phẩm trong nước hôm nay 4/8/2026
Mặt hàng
Giá (đồng/kg)
Tấm thơm
8.550 - 8.700
Cám
7.850 - 8.000
Giá gạo thế giới phân hóa giữa các thị trường
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay tăng ở một số chủng loại so với phiên trước. Trong đó, gạo thơm 100% tấm tăng 3 USD/tấn, lên mức 362 - 366 USD/tấn. Gạo thơm 5% tấm giữ ổn định trong khoảng 500 - 510 USD/tấn, còn gạo Jasmine tiếp tục được chào bán ở mức 546 - 550 USD/tấn.
Trên thị trường quốc tế, giá gạo tại Thái Lan và Ấn Độ ghi nhận diễn biến trái chiều so với Việt Nam. Tại Thái Lan, gạo 5% tấm giảm 2 USD/tấn, xuống còn 453 - 457 USD/tấn, trong khi gạo 100% tấm giữ ổn định ở mức 382 - 386 USD/tấn.
Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm cũng giảm 2 USD/tấn, còn 361 - 365 USD/tấn. Trong khi đó, gạo 100% tấm tiếp tục đi ngang, dao động 291 - 295 USD/tấn.
Bảng giá gạo thế giới hôm nay 4/8/2026
Quốc gia
Loại gạo
Giá (USD/tấn)
Việt Nam
Gạo thơm 100% tấm
362 - 366
Gạo thơm 5% tấm
500 - 510
Gạo Jasmine
546 - 550
Thái Lan
Gạo 5% tấm
453 - 457
Gạo 100% tấm
382 - 386
Ấn Độ
Gạo 5% tấm
361 - 365
Gạo 100% tấm
291 - 295
* Thông tin mang tính tham khảo. Giá lúa gạo có thể biến động theo diễn biến thị trường.
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