(VTC News) -

Ngay khi đọc câu hỏi, nhiều người sẽ tập trung vào chi tiết “cao hơn một tòa nhà”. Họ bắt đầu nghĩ đến những ngọn núi, tòa tháp, cây cổ thụ hay thậm chí là những công trình khổng lồ do con người tạo nên. Thế nhưng, tất cả những đáp án ấy đều nhanh chóng bị loại bỏ khi đối chiếu với điều kiện thứ hai: nhẹ hơn một chiếc lông vũ.

Đến đây, không ít người đổi hướng suy nghĩ. Họ cho rằng đáp án có thể là mây, khói, ánh sáng hay một hiện tượng tự nhiên nào đó. Dù vậy, mỗi lựa chọn lại chỉ thỏa mãn được một phần của câu hỏi, khiến người chơi tiếp tục rơi vào bế tắc.

Cái gì có thể cao hơn một tòa nhà nhưng lại nhẹ hơn một chiếc lông vũ?. (Ảnh minh hoạ)

Điều thú vị là người ra câu đố dường như đã cố tình đặt hai điều kiện đối lập cạnh nhau để đánh lạc hướng. Một bên gợi liên tưởng đến kích thước đồ sộ, bên còn lại lại nhắc đến trọng lượng gần như không đáng kể. Chính sự tương phản ấy khiến người nghe vô thức đi tìm một vật thể cụ thể, trong khi lời giải có thể nằm ở một cách hiểu hoàn toàn khác.

Đó cũng là sức hấp dẫn của những câu đố mẹo. Chúng buộc người chơi phải tạm gác những suy luận quen thuộc, đọc kỹ từng chi tiết và nhìn câu hỏi dưới nhiều góc độ trước khi đưa ra đáp án.

Theo bạn, thứ gì có thể cao hơn một tòa nhà nhưng lại nhẹ hơn một chiếc lông vũ? Hãy thử suy nghĩ và để lại đáp án của mình ở phần bình luận nhé!.

Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.