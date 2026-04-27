Quy mô tuyến metro kết nối sân bay Long Thành - Tân Sơn Nhất sắp khởi công

(VTC News) -

Trong nhóm các dự án của TP.HCM dự kiến khởi công chào mừng Kỷ niệm 51 năm giải phóng Miền Nam - Thống nhất đất nước vào 29/4, Metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm là dự án đặc biệt được thành phố đặt nhiều kỳ vọng.

Bởi đây chính là mắt xích quan trọng kết nối 2 sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất đi qua trung tâm thành phố. Đây cũng là mắt xích kết nối mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM trong tương lai.

Metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm dài 6,2km, dự kiến tổng đầu tư khoảng 46.295 tỷ đồng, được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Metro Bến Thành - Thủ Thiêm trong tổng thể toàn bộ tuyến Metro số 2 dài hơn 60km. (Nguồn: MAUR)

Dự án được UBND TP.HCM giao Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (thuộc THACO) nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, kèm hồ sơ năng lực và dự thảo hợp đồng nghiên cứu đầu tư hồi đầu năm 2026.

Đây cũng là dự án TP.HCM xác định là công trình trọng điểm, cấp bách, cần phải thực hiện ngay.

Theo quy hoạch, Metro Bến Thành - Thủ Thiêm có điểm đầu tuyến tại ga Bến Thành của Metro Bến Thành-Suối Tiên (phường Bến Thành), điểm cuối tuyến tại ga Thủ Thiêm (phường An Khánh).

Theo đề xuất của đơn vị nghiên cứu, tuyến này toàn bộ đi ngầm giữa trung tâm Thành phố, vượt sông Sài Gòn và bố trí 6 nhà ga, gồm ga Hàm Nghi, ga Tố Hữu, ga Cung thiếu nhi, ga Bệnh viện Quốc tế, ga Bình Khánh và ga Thủ Thiêm.

Vị trí quy hoạch ga Thủ Thiêm cũng là điểm giao giữa các tuyến đường sắt đô thị của TP.HCM và đường sắt cao tốc Bắc - Nam.

Hướng tuyến Metro Bến Thành-Thủ Thiêm bắt đầu từ ga Bến Thành, đi ngầm dọc dưới đường Hàm Nghi khoảng 800m đến ga Hàm Nghi. Ga Hàm Nghi là nhà ga được thiết kế ngầm với quy mô 4 tầng.

Từ ga Hàm Nghi, tuyến sẽ vượt sông Sài Gòn về phía Thủ Thiêm để đến ga Tố Hữu, với tổng chiều dài khoảng 1,2km.

Ga Tố Hữu dự kiến bố trí giữa giao lộ đường N15 và đường Tố Hữu (khu đô thị Thủ Thiêm).

Tiếp đó, tuyến sẽ rẽ phải vào giữa đường Mai Chí Thọ, đến ga Cung Thiếu nhi. Ga này dự kiến bố trí giữa giao lộ Mai Chí Thọ và Nguyễn Cơ Thạch.

Trục đường Hàm Nghi, nơi tuyến Metro Bến Thành-Thủ Thiêm xuất phát từ ga Bến Thành trước khi vượt sông Sài Gòn sang Thủ Thiêm. (Ảnh: Lương Ý)

Từ ga Cung Thiếu nhi, tuyến sẽ tiếp tục đi ngầm dưới đường Mai Chí Thọ đến ga Bệnh viện Quốc tế, về ga Bình Khánh, tiếp tục đi dọc dưới hành lang giữa đường Mai Chí Thọ rồi rẽ trái để về ga cuối Thủ Thiêm.

Theo thiết kế, ga Thủ Thiêm gồm 1 tầng ngầm và 1 tầng nổi trên mặt đất. Thiết kế này nhằm đảm bảo cho tuyến Thủ Thiêm - Long Thành tại đoạn chuyển tiếp từ đi ngầm lên cao, vượt qua nút giao An Phú.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc cũng đã thẩm định phương án tuyến và vị trí các nhà ga, đặc biệt là điểm kết nối với tuyến Metro số 7 và ga Thủ Thiêm, để đảm bảo tính đồng bộ.

Metro Bến Thành - Thủ Thiêm được đánh giá là đoạn rất quan trọng, nằm trong tuyến Metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương và đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành kết nối liên thông giữa hai sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.

Các dự án này cùng khởi công đồng loạt trong năm 2026 và hoàn thành trong năm 2030, không chỉ giải quyết bài toán di chuyển cho đô thị TP.HCM, mà cho hành khách quốc tế trong tương lai, kết nối 2 Thành phố lớn của Vùng Đông Nam Bộ.

Sơ đồ hướng tuyến và vị trí 6 nhà ga của Metro Bến Thành – Thủ Thiêm. (Ảnh: CĐT)

Cùng Metro Bến Thành - Thủ Thiêm, trong ngày 29/4, TP.HCM cũng khởi công các dự án hạ tầng, đô thị trọng điểm quy mô lớn. Tổng mức đầu tư cho nhóm dự án này là 142.000 tỷ đồng.

Bao gồm dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh, dự án xây dựng Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm hành chính-chính trị Thành phố; dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế Berjaya.

UBND TP.HCM cũng sẽ trao Quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, với tổng vốn đầu tư 128.872 tỷ đồng (tương đương 4,99 tỷ USD).

Dự án cải tạo, chỉnh trang khu Bảo tàng Hồ Chí Minh trong cảng Nhà Rồng - Khánh Hội dự kiến khởi công ngày 29/4. (Ảnh: Nguyễn Quỳnh)

Trong đó, 2 dự án cải tạo, chỉnh trang khu Bảo tàng Hồ Chí Minh trong cảng Nhà Rồng - Khánh Hội (phường Xóm Chiếu) và dự án Quảng trường trung tâm thành phố cùng Trung tâm hành chính TP.HCM, đều do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt trời Sài Gòn thực hiện, theo phương thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Khu đô thị Đại học Quốc tế Berjaya cũng do vốn tư nhân thực hiện, sẽ vận hành chính thức từ năm 2035. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 59.000 tỷ đồng, dự kiến đáp ứng quy mô dân số khoảng 135.000 người cùng khoảng 60.000 học sinh sinh viên.

Chủ đầu tư sẽ xây dựng 552 căn biệt thự cao tối đa 4 tầng; 2.491 căn nhà ở liền kề tối đa 5 tầng; 815 căn nhà ở tái định cư cao tối đa 5 tầng cùng các công trình chung cư cao 12-22 tầng cùng nhà ở xã hội. Bên cạnh đó là hàng loạt công trình giáo dục đào tạo, cơ sở y tế, văn hóa, chợ, trung tâm thương mại...