Trung Quốc thu hoạch thành công lúa vũ trụ trên trạm không gian

(VTC News) -

Đoạn video do Cơ quan Vũ trụ Có người lái Trung Quốc (CMSA) công bố ghi nhận quá trình ba phi hành gia thuộc nhiệm vụ Thần Châu-23 tiến hành thu gom, bảo quản các mẫu lúa trên trạm vũ trụ Thiên Cung.

Thử nghiệm có tên “Nghiên cứu cơ chế phân tử về độ ổn định di truyền qua nhiều thế hệ và sự điều hòa thích nghi môi trường của lúa vũ trụ” đặt mục tiêu trọng tâm lần đầu tiên trên thế giới hoàn thành việc trồng liên tiếp hai thế hệ lúa trên quỹ đạo, trải qua hai chu kỳ sinh trưởng trọn vẹn để giải mã các tác động của môi trường vi trọng lực dài hạn đến đặc tính di truyền ở cây trồng.

Số hạt giống mang theo trên tàu Thần Châu-23 thuộc giống lúa Japonica của Trung Quốc, nổi tiếng với khả năng thích nghi cao và chu kỳ sinh trưởng từ ba đến bốn tháng. Mẫu thử nghiệm được phân chia thành hai nhóm chính, gồm nhóm hạt giống thông thường chưa từng bay vào vũ trụ và nhóm con cháu trực tiếp của dòng lúa từng thu hoạch trên trạm Thiên Cung vào năm 2022 (vốn đã trải qua ba thế hệ nhân giống tiếp theo tại Trái Đất).

Phi hành đoàn Thần Châu-23 tiến hành nghiên cứu giống lúa thử nghiệm trên trạm vũ trụ Thiên Cung. (Ảnh: CMSA)

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), hệ thống thử nghiệm gồm 4 đơn vị nuôi trồng độc lập, mỗi đơn vị chứa 6 hạt giống, được chia thành 2 nhóm song song để thử nghiệm các phương pháp sinh sản khác nhau của cây lúa. Bên cạnh việc thu hoạch bông và hạt, các phi hành gia còn bảo quản mẫu thân và lá ở nhiệt độ thấp để đưa về Trái Đất. Các nhà khoa học sẽ tiến hành phân tích chi tiết nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho việc phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp vũ trụ trong tương lai.

Thử nghiệm lần này kế thừa thành tựu từ năm 2022 của phi hành đoàn Thần Châu-14, khi các nhà khoa học lần đầu tiên thực hiện thành công trọn vẹn một chu kỳ sinh trưởng của cây lúa trên không gian và thu về 59 hạt lúa thế hệ F1 từ 6 hạt giống ban đầu.

Song song với nhiệm vụ nghiên cứu nông nghiệp, phi hành đoàn Thần Châu-23 cũng triển khai chuỗi bài kiểm tra y học và nhiệm vụ khoa học kỹ thuật. Các phi hành gia đã sử dụng thiết bị siêu âm để kiểm tra hệ thống động mạch cảnh, động mạch quay và động mạch mu chân nhằm cung cấp dữ liệu xây dựng bản đồ diễn tiến dòng máu.

Đồng thời, họ tiến hành thử nghiệm điều chỉnh ánh sáng nội thất để đánh giá ảnh hưởng của môi trường chiếu sáng đến nhận thức tâm lý và hiệu suất làm việc, hoàn thành bài diễn tập ứng phó sự cố hỏa hoạn giả định, cũng như thực hiện các bài kiểm tra sức khỏe định kỳ nhằm theo dõi sát sao biến đổi sinh lý của cơ thể trong môi trường vi trọng lực kéo dài.