(VTC News) -

Thời tiết Hà Nội ngày mai 4/8 có mưa rào và dông rải rác

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội ngày 4/8 có nền nhiệt tương đối dễ chịu. Nhiệt độ thấp nhất dao động 25-27°C, trong khi nhiệt độ cao nhất ở mức 31-33°C.

Mức nhiệt này không quá gay gắt, tuy nhiên độ ẩm trong không khí vẫn ở mức cao nên cảm giác oi bức có thể xuất hiện vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều.

Bầu trời Hà Nội nhiều mây trong phần lớn thời gian của ngày. Mưa rào và dông xuất hiện rải rác, tập trung nhiều hơn vào chiều và tối. Đáng chú ý, một số khu vực nguy cơ xảy ra mưa to cục bộ, làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các tuyến đường trũng thấp hoặc khu vực có hệ thống thoát nước kém.

Khuyến cáo cho người dân

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 4/8: Mưa dông rải rác, nhiệt độ cao nhất 33°C

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, trong các cơn dông khả năng xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh. Đây là những hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt cũng như gây thiệt hại đối với cây xanh, biển quảng cáo và các công trình tạm.

Với điều kiện thời tiết như trên, người dân nên chủ động theo dõi các bản tin dự báo thời tiết mới nhất trước khi ra ngoài. Nếu có kế hoạch làm việc hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời, nên chuẩn bị sẵn áo mưa, ô và hạn chế di chuyển khi xuất hiện mưa dông kèm sấm sét.

Người điều khiển phương tiện giao thông cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và chú ý quan sát do mặt đường trơn trượt, tầm nhìn có thể giảm đáng kể trong thời điểm mưa lớn.

Đối với các hộ gia đình, cần kiểm tra và gia cố mái che, biển hiệu, đồng thời cắt tỉa những cành cây có nguy cơ gãy đổ trước gió mạnh. Khi có sấm sét, người dân nên hạn chế đứng dưới cây cao, gần cột điện hoặc ở khu vực trống trải để đảm bảo an toàn.

Dự báo chi tiết thời tiết Hà Nội ngày 4/8

Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C.

Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Trời có mây, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhìn chung, dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 4/8 cho thấy thời tiết không quá nóng với nền nhiệt cao nhất khoảng 33°C, nhưng mưa dông sẽ xuất hiện ở nhiều nơi và tiềm ẩn các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Người dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động sắp xếp lịch trình, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng tránh nhằm hạn chế rủi ro do mưa lớn, lốc, sét và gió giật mạnh gây ra.