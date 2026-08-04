Đón đầu hạ tầng và cơ hội tại những đô thị đang hình thành

(VTC News) -

Nếu nhìn lại hành trình phát triển của Thảo Điền cách đây hơn một thập kỷ, có thể thấy khu vực này từng không phải lựa chọn ưu tiên của giới đầu tư. Nhưng với sự phát triển đồng bộ của cơ sở hạ tầng, Thảo Điền dần thay đổi vai trò trong cấu trúc đô thị TP.HCM.

Đó cũng là quy luật đang diễn ra tại nhiều đô thị trên thế giới: giao thông công cộng không đơn thuần rút ngắn khoảng cách, mà còn tái định hình giá trị của không gian đô thị.

Ở TP.HCM, xu hướng này tiếp tục được thể hiện qua định hướng phát triển mạng lưới đường sắt đô thị. Theo chủ trương nghiên cứu mới, tuyến metro phường Thủ Dầu Một - TP.HCM được đề xuất kéo dài từ khu vực Hiệp Bình Phước đến ga Tao Đàn, đưa tổng chiều dài lên gần 39 km và kết nối trực tiếp với vùng lõi trung tâm thành phố.

Tập trung hoàn thiện hạ tầng và thu hút sự dịch chuyển dân cư tạo nên giá trị bền vững cho khu vực.

Song song với đó, tuyến metro dự kiến đi qua nhiều khu vực phát triển quan trọng, trong đó có phường Lái Thiêu. Đây được xem là một trong những yếu tố có khả năng nâng cao năng lực kết nối của khu vực trong dài hạn.

Điều đáng chú ý là hạ tầng thường không tạo ra giá trị ngay lập tức. Giá trị hình thành khi giao thông thuận lợi kéo theo dân cư, dịch vụ, thương mại và hệ sinh thái đô thị phát triển. Đó mới là nền tảng giúp bất động sản duy trì sức hút qua nhiều chu kỳ.

Cơ hội đồng hành cùng giá trị mới của “vùng” Lái Thiêu

Từ góc nhìn đó, Lái Thiêu đang hội tụ nhiều điều kiện tương đồng với những khu vực từng bứt phá nhờ hạ tầng. Không chỉ nằm trên trục kết nối Đại lộ Bình Dương, Happy One Mori còn tọa lạc trên đường Lái Thiêu 14 - tuyến đường được quy hoạch mở rộng trong tương lai, góp phần hoàn thiện khả năng kết nối nội khu và gia tăng tính thuận tiện cho cư dân.

Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào yếu tố hạ tầng thì vẫn chưa đủ để đánh giá tiềm năng của một dự án.

Theo các chuyên gia nghiên cứu thị trường, những dự án giữ được giá trị lâu dài thường hội tụ ba yếu tố: hạ tầng đang phát triển, cộng đồng cư dân chất lượng và môi trường sống có khả năng đáp ứng nhu cầu trong nhiều năm tới.

Happy One Mori hướng đến tệp khách hàng chuyên gia khu vực Đông Bắc TP.HCM.

Định hướng triết lý của Happy One Mori

Dự án quy hoạch 33 tiện ích nội khu cùng 5 tiện ích Hi-end, hướng đến việc hình thành một không gian sống chất lượng cho nhóm gia đình trẻ, chuyên gia và cư dân hiện đại. Đây là nhóm khách hàng có xu hướng lựa chọn nơi ở dựa trên trải nghiệm sống nhiều hơn là khoảng cách địa lý đơn thuần.

Lái Thiêu hôm nay không phải là Thảo Điền của mười năm trước, bởi mỗi khu vực có những điều kiện phát triển riêng. Tuy nhiên, điểm tương đồng nằm ở chỗ cả hai đều được hưởng lợi từ quá trình đầu tư hạ tầng và sự thay đổi trong cấu trúc đô thị.

Khi những tuyến giao thông chiến lược dần hình thành, khoảng cách địa lý không còn là rào cản lớn nhất; thay vào đó, chất lượng kết nối và khả năng đáp ứng nhu cầu sống mới là yếu tố quyết định giá trị của bất động sản.

Ở góc nhìn đó, Happy One Mori không chỉ là một dự án đang được xây dựng. Đây là tài sản đang đồng hành cùng quá trình phát triển của một khu vực được định hướng nâng cấp mạnh về hạ tầng và chất lượng đô thị. Với những nhà đầu tư hướng đến giá trị bền vững, việc đón đầu một chu kỳ phát triển mới luôn quan trọng hơn việc chờ đợi khi mọi lợi thế đã trở nên hiển hiện.