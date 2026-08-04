Cựu Tổng giám đốc SJC được đề nghị giảm án

Sau nhiều lần mở rồi phải hoãn, hôm nay (4/8), TAND Cấp cao tại TPHCM mở lại phiên phúc thẩm xét xử cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) Lê Thúy Hằng cùng các đồng phạm.

Trước đó, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Lê Thúy Hằng 25 năm tù về các tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Mười bốn bị cáo còn lại lĩnh mức án từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 22 năm 6 tháng tù.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo Hằng và các đồng phạm nộp lại hơn 17.758 lượng vàng SJC, gồm vàng miếng và vàng nhẫn được mua từ bên ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng. (Ảnh: TP)

Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Lê Thúy Hằng cùng 10 đồng phạm kháng cáo, không đồng ý với phán quyết buộc nộp lại hơn 17.758 lượng vàng SJC. Các bị cáo cho rằng đây là tổng số vàng được cộng gộp từ 56 lần sản xuất, trong khi thực tế chỉ sử dụng một lượng vàng nhất định để quay vòng phục vụ sản xuất.

Trong quá trình xét xử phúc thẩm, bị cáo Hằng đã nộp 10 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Ghi nhận tình tiết mới này, đại diện VKS đề nghị giảm hình phạt đối với các bị cáo có kháng cáo. Riêng bị cáo Hằng được đề nghị giảm từ 25 năm xuống còn 22 năm tù cho cả hai tội danh.

Tuy nhiên, VKS vẫn giữ nguyên quan điểm, đề nghị HĐXX buộc bị cáo Hằng và các đồng phạm nộp lại hơn 17.758 lượng vàng SJC.

Tại phiên tòa sáng 4/8, bị cáo Hằng cho biết gia đình tiếp tục nộp thêm 1,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Cho rằng đây là tình tiết giảm nhẹ mới, đại diện VKS tiếp tục điều chỉnh quan điểm, đề nghị HĐXX giảm thêm cho bị cáo từ 7 đến 9 năm tù cho hai tội danh trên.

Theo bản án sơ thẩm, Công ty SJC được Ngân hàng Nhà nước giao gia công lại vàng miếng móp méo, sản xuất vàng nhẫn SJC và bán vàng miếng SJC nhằm bình ổn thị trường, đồng thời được chủ động xác định giá vàng miếng SJC.

Mỗi đợt gia công, Ngân hàng Nhà nước đều thành lập tổ giám sát gồm 4 thành viên, theo dõi trực tiếp và qua hệ thống camera toàn bộ quy trình tại xưởng vàng Tân Thuận.

Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định bị cáo Lê Thúy Hằng đã lợi dụng chức vụ Tổng giám đốc Công ty SJC, chỉ đạo cấp dưới lập tờ trình khống, nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng lên 0,0005 chỉ/sản phẩm và báo cáo Ngân hàng Nhà nước số vàng hao hụt khi gia công 10 tấn vàng, qua đó chiếm đoạt 95,8521 lượng vàng.

Ngoài ra, các bị cáo còn mua vàng nguyên liệu từ bên ngoài để sản xuất trái quy định 6.225 lượng vàng miếng SJC và hơn 11.503 lượng vàng nhẫn SJC, gây thiệt hại hơn 107,4 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại từ hành vi tham ô tài sản là 11,6 tỷ đồng; thiệt hại và khoản hưởng lợi bất chính từ hành vi làm trái quy định là hơn 95,7 tỷ đồng.