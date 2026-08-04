Chuyên gia Phạm Xuân Hòe chỉ ra kênh đầu tư sáng nhất cuối năm 2026

Trận thắng gò Bác Vọng cho thấy tài năng quân sự xuất sắc của Lưu Bị, nhưng trong "Tam quốc diễn nghĩa", chiến tích này lại được gán cho Khổng Minh.
Chuyên gia kinh tế Phạm Xuân Hòe nhận định, trong 6 tháng cuối năm 2026 vàng vẫn là kênh đầu tư có nhiều dư địa tăng giá.
Lúc 6h45 sáng nay 4/8/2026, giá vàng 9999 tại Mi Hồng tăng nhẹ 20.000 đồng/chỉ ở chiều bán ra so với hôm qua.
Từng nổi đình đám khắp châu Á bởi gương mặt đẹp hiếm có cùng khí chất lạnh lùng, nam diễn viên này giờ đây chọn cuộc sống kín tiếng, rời xa hào quang.
Huấn luyện viên Kim Sang-sik cảm ơn các cầu thủ, đánh giá cao màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam trong trận thắng Indonesia 3-0.
Do sản phẩm được sản xuất tại cơ sở chưa đủ điều kiện và lưu hành khi chưa được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm nên sản phẩm bị thu hồi toàn quốc.
Sau 7 tháng, Việt Nam có 7 mặt hàng xuất khẩu đạt trên 10 tỷ USD, góp phần thúc đẩy lĩnh vực này phát triển mạnh mẽ.
Huấn luyện viên John Herdman thừa nhận sức mạnh của đội tuyển Việt Nam sau trận thắng Indonesia 3-0.
"Sào" là đơn vị đo diện tích nông nghiệp truyền thống của người Việt, và câu hỏi "1 sào ruộng bằng bao nhiêu mét vuông" lại không phải chỉ có đáp án duy nhất.
Khu rừng lộc vừng hơn 500 năm tuổi vẫn được người dân làng Siêu Quần (phường Phong Dinh, TP Huế) coi như báu vật và bảo vệ nguyên vẹn qua nhiều thế hệ.
Truyền thông Indonesia tiết lộ các cổ động viên chủ nhà bỏ về sớm sau khi Xuân Son ghi bàn nâng tỷ số 3-0 cho đội tuyển Việt Nam.
Lúc 6h ngày 4/8, giá dầu WTI ở mức 80,13USD/thùng, giảm 0,83 USD/thùng, dầu Brent ở mức 83,77USD/thùng, giảm 0,29 USD/thùng so với phiên giao dịch trước.
Sáng 4/8, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.052 USD/ounce, giảm 12 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.
Giữa dòng người tại Ga Metro Bến Thành, khán giả đã bất ngờ với trải nghiệm âm nhạc độc đáo khi các nghệ sĩ trình diễn Liên khúc "Broadway at the Metro".
Nhà phố 3 tầng trên diện tích 50m² ngày càng được ưa chuộng, vậy chi phí xây nhà phố 3 tầng 50m² hiện nay khoảng bao nhiêu?
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