Cận cảnh dự án hơn 36.000 tỷ đồng mở rộng cao tốc kết nối TP.HCM với miền Tây

Sau gần 8 tháng khởi công, dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận đang được các nhà thầu đồng loạt triển khai nhiều mũi thi công trên toàn tuyến nhằm kiểm soát tiến độ và phấn đấu rút ngắn thời gian hoàn thành công trình.
Dự án có tổng chiều dài 96,13 km, bắt đầu từ nút giao Chợ Đệm (TP.HCM) và kết thúc tại phía bắc cầu Mỹ Thuận 2 thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp.
Công trình được đầu tư theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư hơn 36.000 tỷ đồng, do liên danh Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII), Tasco và Hoàng Long thực hiện, không sử dụng ngân sách nhà nước.
Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào năm 2028, thời gian thu phí hoàn vốn là 17 năm 3 tháng.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, trên công trường, các đơn vị thi công đang triển khai đồng loạt 67 mũi thi công, tập trung xử lý nền đất yếu, thi công cầu, cống, gia tải nền đường và các hạng mục kỹ thuật quan trọng nhằm bảo đảm tiến độ dự án.
Đến nay, toàn công trường đã huy động gần 1.100 nhân sự cùng khoảng 400 máy móc, thiết bị phục vụ thi công. Trong đó có 131 máy đào, 35 máy ủi, 35 xe lu, 65 xe vận chuyển, 2 xe tưới nước, 15 xe cẩu, 35 dây chuyền CDM, 34 dây chuyền cọc khoan nhồi cùng 54 thiết bị phụ trợ khác.
Ngoài các thiết bị chuyên dụng phục vụ xử lý nền đất yếu, nhà thầu cũng đưa vào sử dụng nhiều máy móc công suất lớn để thi công nền đường, cầu và các hạng mục kỹ thuật chính trên toàn tuyến.
Theo báo cáo tiến độ mới nhất, sản lượng thực hiện dự án đạt khoảng 1.500 tỷ đồng, tương đương khoảng 7% giá trị xây lắp. Tại đoạn từ Km27 hướng về khu vực trạm dừng nghỉ Châu Thành, các đơn vị đang triển khai trải vải địa kỹ thuật, gia tải nền đường và khoan cọc xi măng đất để xử lý nền móng.
Đại diện doanh nghiệp dự án cho biết đã xây dựng phương án tổ chức thi công nhằm rút ngắn khoảng 6 tháng so với tiến độ ban đầu. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu này, dự án cần sớm được tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu xây dựng.
Sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ được mở rộng lên 6-8 làn xe cùng hai làn dừng khẩn cấp. Cụ thể, đoạn TP.HCM - Trung Lương được nâng từ 4 lên 8 làn xe với tốc độ thiết kế 120 km/h; đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận mở rộng từ 4 lên 6 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h.
Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực kết nối giữa TP.HCM và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, giảm áp lực cho Quốc lộ 1, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
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