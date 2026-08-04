Anh trải qua tháng 7 khô hạn nhất trong gần 200 năm

(VTC News) -

Theo Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office), tháng 7/2026 là tháng khô hạn nhất ở miền nam nước Anh kể từ khi bắt đầu ghi nhận số liệu cách đây gần 200 năm.

Đây cũng là tháng 7 khô hạn nhất từng được ghi nhận tại Anh và xứ Wales kể từ năm 1836. Xứ Wales đồng thời ghi nhận tháng 7 có nhiệt độ trung bình đồng hạng cao nhất lịch sử, trong khi Anh trải qua tháng 7 nóng thứ hai kể từ khi có số liệu quan trắc.

Các vận động viên chơi golf trên mặt sân khô cằn trong bối cảnh hạn hán ở Llandudno, xứ Wales. (Ảnh: Getty Images)

Met Office cho biết những điều kiện thời tiết “đáng chú ý” trong năm nay xuất hiện sau một mùa hè liên tiếp ghi nhận nhiều kỷ lục về nắng nóng.

Các nhà khoa học nhận định biến đổi khí hậu do phát thải nhiên liệu hóa thạch đang khiến các đợt nắng nóng trở nên dữ dội và xảy ra thường xuyên hơn. Đợt nắng nóng ảnh hưởng đến Tây Âu vào cuối tháng 6 vừa qua được đánh giá là nghiêm trọng và trên diện rộng nhất từng được ghi nhận.

Tháng 7 cũng là tháng thứ sáu liên tiếp trong năm có nhiệt độ trung bình cao hơn mức thông thường. Tính từ đầu năm đến nay, chỉ riêng tháng 1 có nền nhiệt thấp hơn mức trung bình nhiều năm.

“Các hiện tượng khô hạn kỷ lục, nền nhiệt đặc biệt cao và số giờ nắng chưa từng có đã tạo nên một trong những tháng hè đáng chú ý nhất trong lịch sử quan trắc của chúng tôi”, tiến sĩ Amy Doherty, Giám đốc khoa học của Met Office, cho biết.

Điều kiện thời tiết hiện nay đang ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, hệ sinh thái cũng như nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

Tuần trước, một nửa diện tích nước Anh và toàn bộ xứ Wales đã chính thức được tuyên bố rơi vào tình trạng hạn hán. Tại Anh, khoảng 40% dân số hiện nằm trong khu vực áp dụng lệnh cấm sử dụng vòi tưới nước ngoài trời nhằm tiết kiệm nguồn nước.

Liên minh Nông dân Quốc gia Anh (NFU) cảnh báo đợt hạn hán nghiêm trọng có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt một số loại thực phẩm trong thời gian tới.

Hàng loạt vụ cháy rừng quy mô lớn cũng trở nên nghiêm trọng hơn do biến đổi khí hậu, đã thiêu rụi nhiều khu vực trên khắp châu Âu mùa hè này.

Hy Lạp đang đối mặt với một trong những mùa cháy rừng nghiêm trọng nhất trong thập kỷ. Tại Pháp, hàng nghìn người sơ tán đã được phép trở về nhà hoặc nơi lưu trú sau khi vụ cháy rừng lớn nhất lịch sử nước này được khống chế.

Không chỉ trên đất liền, các dòng sông ở châu Âu cũng đang xuống mực nước thấp bất thường. Lưu lượng nước trên sông Danube tại Romania hiện chỉ còn khoảng 1.500 m3 mỗi giây, thấp hơn một phần ba so với mức trung bình của tháng 7.

Theo Met Office, nước Anh chỉ ghi nhận 6,5 mm lượng mưa trong tháng 7, mức thấp nhất kể từ khi có số liệu quan trắc. Con số này chỉ bằng 10% lượng mưa trung bình nhiều năm của tháng và thấp hơn một nửa so với kỷ lục trước đó là 13,4 mm được thiết lập năm 1911.

Xứ Wales cũng trải qua tháng 7 khô hạn nhất lịch sử với lượng mưa chỉ đạt 9,3 mm, tương đương 9% mức trung bình nhiều năm của tháng. Trong khi đó, có 19 hạt ghi nhận lượng mưa trong tháng 7 dưới hoặc bằng 1 mm.

Cơ quan Môi trường Anh cho biết lượng nước dự trữ hiện “được cho là đủ đáp ứng nhu cầu trong những tháng tới cho đến khi xuất hiện một đợt mưa kéo dài”.

Mặc dù dự báo một số khu vực của Anh sẽ có mưa trong thời gian tới, Met Office cảnh báo miền đông nam nước Anh vẫn sẽ tiếp tục đối mặt với tình trạng rất ít mưa.