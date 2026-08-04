Khách Tây mê mệt, đua nhau khỏe trải nghiệm nằm võng ngủ trưa ở miền Tây

(VTC News) -

Khách Tây mê mẩn khi trải nghiệm nằm võng ngủ trưa ở miền Tây.

Giữa cái nắng đặc trưng của mùa hè miền Tây, điều mà gần như mọi người dân đều làm là tranh thủ chợp mắt một lát. Những chiếc võng đung đưa dưới hàng dừa xanh mát hay trong xóm nhỏ rợp bóng lá là hình ảnh quen thuộc như nhịp thở. Nếp sinh hoạt bình dị và thong dong ấy đang trở thành một trong những nét độc đáo và hấp dẫn thu hút du khách quốc tế khiến họ trầm ồ và thích thú chia sẻ.

Thay cho những chuyến tham quan vội vã với lịch trình trải nghiệm dày đặc, nhiều du khách nước ngoài khi đến miền Tây đã chọn dừng chân, ngả lưng trên chiếc võng đung đưa và thả mình vào giấc ngủ trưa. Đối với những người bạn phương xa, cảm giác lần đầu tiên leo lên chiếc võng chao đảo có thể mang lại chút bỡ ngỡ, lúng túng.

Thế nhưng chỉ sau vài nhịp đưa nhẹ nhàng cùng làn gió sông man mát, sự mệt mỏi của chuyến lữ hành dường như tan biến hoàn toàn. Không chỉ tận hưởng cảm giác thả lỏng, thư giãn, họ còn thích thú vì cảm nhận nét văn hóa rất riêng của miền Tây, cho thấy sự thong dong, tự tại và hòa hợp với thiên nhiên.

Trên các diễn đàn du lịch và mạng xã hội, nhiều du khách Tây chia sẻ cảm nhận về trải nghiệm ngủ trưa trên võng.

Anh Taylor đến từ Australia kể lại kỷ niệm của mình: “Lần đầu trèo lên chiếc võng, tôi loay hoay lúng túng mất 5 phút vì béo và lưng có vẻ không vừa. Đến khi giữ được thăng bằng và bắt đầu đung đưa, tôi liền hiểu ra lý do người miền Tây có thể ngủ say mà không cần đệm. Chiếc võng này thật sự êm mát nhất thế giới, tôi chỉ định chợp mắt 10 phút mà lúc tỉnh dậy đã thấy chiều tà”.

Nhiều du khách lúc đầu còn e ngại sợ võng không vừa nhưng khi nằm lên thì êm ái vô cùng.

Thomas (người Đức) thậm chí còn xin chiếc võng mang về: “Tôi luôn nghĩ ngủ trưa trên võng là trải nghiệm dành riêng cho mấy chú mèo. Thế mà sau khi ăn trưa và uống hai trái dừa, tôi ngả lưng lên chiếc võng rồi mê đi lúc nào không biết. Cảm giác gió lồng lộng thổi qua vô cùng bình yên, mát hơn cả điều hòa ở khách sạn. Tôi liền xin chủ nhà một chiếc võng đem về để ngủ trưa. Họ cũng rất hào phóng đưa luôn”.

Mark, nam du khách tới từ Anh chia sẻ: “Mới đầu nhìn chiếc võng lưới mỏng dính mắc giữa hai gốc dừa, tôi rất e ngại vì sợ mình trượt chân lộn cổ xuống đất. Thế nhưng, dưới sự khuyến khích nhiệt tình của bác chủ nhà, tôi cũng mạnh dạn trèo lên thử. Thật bất ngờ là nó ôm trọn lấy lưng vô cùng dễ chịu. Giữa cái nắng ban trưa oi ả, chỉ cần vài nhịp đưa nhẹ nhàng cùng làn gió sông man mát thổi qua, tôi đã chìm vào giấc ngủ sâu lúc nào không hay”.

Sophie, nữ du khách Pháp, có dịp trải nghiệm cà phê võng ven đường. Cô kể: “Tôi dừng chân ở một quán nước nhỏ ven đường tại Cần Thơ trong trạng thái mệt bơ bờ sau gần hai tiếng đạp xe qua các xóm nhỏ. Chị chủ quán không biết tiếng Anh, nhưng chỉ nhìn vẻ mặt bơ phờ của tôi là chị mỉm cười rồi xua tay chỉ ngay vào chiếc võng xanh mắc sẵn. Khoảnh khắc ngả lưng xuống, nghe tiếng nước và tiếng côn trùng râm ran trong vườn cây, tôi mới hiểu vì sao người dân nơi đây lại chuộng giấc ngủ trưa đến vậy”.

Cư dân mạng Việt Nam thì quá hiểu sức hấp dẫn của chiếc võng giữa trưa hè oi bức nên không lạ khi thấy du khách quốc tế bị chinh phục dễ dàng đến vậy. Quang Tuấn kể: “Tôi dẫn ông bạn đồng nghiệp người Đức về quê Bến Tre chơi, ban đầu ổng nhìn cái võng xanh dệt cước mắc giữa hai cây dừa với ánh mắt đầy nghi ngại, kiểu như sợ không chịu được cân nặng 80kg rồi mình sẽ đứt dây lộn cổ xuống ao. Tôi phải làm mẫu nằm xuống lắc qua lắc lại chứng minh độ an toàn thì ổng mới rón rén leo lên. Xong sau ông mê mệt luôn cứ đi chơi đến giờ là đòi về ngủ trưa”.

Hồng Hạnh viết: “Năm ngoái tôi đưa mấy ông bạn người Mỹ đi du lịch miền Tây, lịch trình lên dày đặc nào là đi chợ nổi, thăm vườn trái cây, nghe đờn ca tài tử. Rốt cuộc về nước hỏi ấn tượng nhất cái gì, mấy ổng không nhớ tên danh lam thắng cảnh nào hết mà chỉ đòi mua bằng được cái võng dù mang về Mỹ. Mấy ông bảo võng miền Tây gió lùa từ dưới lên trên, từ trái sang phải, vừa êm vừa mát, không bị nóng lưng”.