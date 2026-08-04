Loạt phường ở Hà Nội sắp xếp trường công lập, có nơi giảm từ 41 xuống 21 trường

(VTC News) -

Nhiều phường, xã trên địa bàn Hà Nội đang đồng loạt triển khai đề án sắp xếp hệ thống trường công lập theo mô hình đa cơ sở và trường nhiều cấp học. Điểm chung của các phương án là giảm đầu mối quản lý, song vẫn giữ nguyên các điểm trường hiện có, bảo đảm học sinh không phải chuyển trường, không làm gián đoạn hoạt động dạy và học.

Phường Hà Đông đang lấy ý kiến dự thảo Đề án sắp xếp trường học, dự kiến giảm số trường công lập từ 41 xuống còn 21. Trong đó, khối mầm non dự kiến được sắp xếp còn 6 trường; khối tiểu học còn 7 trường, giữ nguyên Trường Tiểu học Lê Lợi và Trường Tiểu học Văn Yên, còn Trường Tiểu học Vạn Bảo (chất lượng cao) không thuộc diện sắp xếp.

Ở cấp THCS, số trường dự kiến giảm còn 6, đồng thời giữ nguyên Trường THCS Văn Yên, Trường THCS Văn Khê và Trường THCS Nguyễn Trãi; Trường THCS Lê Lợi (chất lượng cao) cũng không thuộc diện sắp xếp. Địa phương đồng thời dự kiến thành lập hai trường liên cấp tiểu học và THCS là Trường Liên cấp Tiểu học và THCS Lê Hồng Phong, Trường Liên cấp Tiểu học và THCS Vạn Phúc.

Phường Ô Chợ Dừa cũng dự kiến sắp xếp hệ thống trường công lập từ 11 xuống còn 5 trường, giảm 6 trường, tương đương 54,54%.

Theo phương án, khối mầm non được tổ chức lại từ 6 trường còn 2 trường. Trong đó, Trường Mầm non Cát Linh được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trường Mầm non Cát Linh, Trường Mầm non Hoa Mai và Trường Mầm non 1-6; Trường Mầm non Ô Chợ Dừa được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Mầm non Hoa Sen, Trường Mầm non Mầm Xanh và Trường Mầm non Sơn Ca.

Ở cấp tiểu học, Trường Tiểu học Cát Linh được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Cát Linh và Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện.

Đối với cấp THCS, số trường được điều chỉnh từ 3 xuống còn 2. Theo đó, Trường THCS Cát Linh được hình thành từ việc hợp nhất Trường THCS Cát Linh và Trường THCS Tô Vĩnh Diện, trong khi Trường THCS Nguyễn Trường Tộ được giữ nguyên.

Nhiều phường, xã trên địa bàn Hà Nội đang đồng loạt triển khai đề án sắp xếp hệ thống trường công lập theo mô hình đa cơ sở và trường nhiều cấp học. (Ảnh minh họa)

Tại phường Sơn Tây, UBND phường xây dựng đề án sắp xếp 21 trường mầm non, tiểu học và THCS công lập thành 3 trường đa cơ sở (giảm 18 trường, tương đương 85,71%), gồm Trường Mầm non Sơn Tây, Trường Tiểu học Sơn Tây và Trường THCS Sơn Tây.

Theo phương án, 7 trường mầm non được sáp nhập thành một trường nhưng vẫn duy trì 7 điểm trường. Tương tự, 7 trường tiểu học được tổ chức lại thành một trường với 7 điểm trường và 7 trường THCS được sắp xếp thành một trường, tiếp tục duy trì toàn bộ 7 điểm trường hiện có.

UBND phường Sơn Tây khẳng định việc sắp xếp không ảnh hưởng đến quyền học tập của học sinh, đồng thời góp phần tinh gọn bộ máy quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới.

Phường Long Biên cũng triển khai phương án giảm số trường công lập từ 17 xuống còn 7, tương đương giảm 10 đầu mối quản lý, đạt tỷ lệ 58,82%. Sau sắp xếp, địa phương dự kiến còn 3 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 1 trường THCS và 1 trường nhiều cấp học. Các tên trường hiện là phương án dự kiến và sẽ được quyết định chính thức theo thẩm quyền.

Tại xã Thanh Trì, số trường công lập dự kiến điều chỉnh từ 13 xuống còn 5. Trong đó, 5 trường mầm non được tổ chức lại thành 2 trường hoạt động theo mô hình đa cơ sở; cấp tiểu học còn 2 trường và thành lập thêm 1 trường liên cấp từ lớp 1 đến lớp 9 trên cơ sở sáp nhập nhiều đơn vị.

Phường Ngọc Hà dự kiến sắp xếp 14 trường công lập còn 5 trường, gồm 1 trường mầm non, 3 trường tiểu học và 1 trường THCS. Địa phương xác định nguyên tắc giữ nguyên điểm trường, học sinh không phải chuyển trường, bảo đảm đầy đủ quyền lợi và chế độ đối với cán bộ, giáo viên và người học.

Tại phường Phú Thượng, số đầu mối trường công lập được đề xuất giảm từ 6 xuống còn 3 trường. Trong đó, hệ thống mầm non được tổ chức lại từ 3 trường hiện có; Trường Tiểu học Phú Thượng giữ nguyên tổ chức, đồng thời thành lập Trường Tiểu học và THCS Phú Thượng, tổ chức lại từ Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm và Trường THCS Phú Thượng (hoạt động trên 2 cơ sở).

Phường Ba Đình dự kiến giảm số trường công lập từ 13 xuống còn 4 trường, giảm 9 đầu mối quản lý, tương đương khoảng 69%. Sau sắp xếp, địa phương còn một trường mầm non, hai trường tiểu học và một trường THCS, tất cả đều hoạt động theo mô hình nhiều phân hiệu trên cơ sở giữ nguyên các địa điểm trường hiện hữu.

Trong khi đó, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám dự kiến sắp xếp 13 trường công lập còn 4 trường (giảm 69% đầu mối). Sau khi hoàn thành, địa phương sẽ có một trường mầm non, một trường tiểu học, một trường THCS và một trường liên cấp được hình thành trên cơ sở sáp nhập các trường hiện có.

Cụ thể, 6 trường mầm non sắp xếp thành 1 trường với tên gọi: Trường Mầm non Văn Miếu - Quốc Tử Giám; sáp nhập các trường Tiểu học Văn Chương, La Thành, Trung Phụng thành Trường Tiểu học Văn Miếu - Quốc Tử Giám; sáp nhập các trường THCS Trung Phụng, Huy Văn thành Trường THCS Văn Miếu - Quốc Tử Giám; sáp nhập Trường THCS và Tiểu học Lý Thường Kiệt thành Trường liên cấp Lý Thường Kiệt.

Dù quy mô và phương án triển khai khác nhau, các địa phương đều thống nhất nguyên tắc giữ nguyên điểm trường, bảo đảm học sinh tiếp tục học tại cơ sở hiện nay, không làm xáo trộn việc dạy và học. Việc sắp xếp tập trung vào giảm đầu mối quản lý, tổ chức lại bộ máy theo mô hình đa cơ sở hoặc trường nhiều cấp học nhằm khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị giáo dục sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.