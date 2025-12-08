TP.HCM chấp thuận Vingroup đầu tư metro Bến Thành - Cần Giờ

(VTC News) -

Dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ có tổng mức đầu tư khoảng 102.430 tỷ đồng (không bao gồm khoảng 12.784 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng) đã được UBND TP.HCM có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Thành phố cũng chấp thuận Công ty CP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed (thuộc Tập đoàn Vingroup) là nhà đầu tư thực hiện dự án.

Theo quyết định, dự án với mục tiêu xây dựng tuyến đường sắt kết nối trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ, phù hợp chiến lược, quy hoạch phát triển hệ thống giao thông vận tải và hệ thống đường sắt, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói riêng và vùng Đông Nam Bộ nói chung.

Metro Bến Thành-Cần Giờ sẽ chạy song song với tuyến đường huyết mạch Rừng Sát.

Metro Bến Thành - Cần Giờ có chiều dài tuyến chính hơn 54km, được xây đường đôi, khổ 1435mm, tốc độ thiết kế 350km/h, tải trọng trục 17tấn/trục. Dự kiến thời gian di chuyển từ ga đầu đến ga cuối khoảng hơn 13 phút.

Tuyến metro này giai đoạn 1 chỉ gồm 2 ga đầu và cuối là ga Bến Thành và ga Cần Giờ.

Giai đoạn 2 có thêm 4 ga (khi có nhu cầu) gồm ga Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh cùng 1 depot, 1 trung tâm điều khiển dự kiến đặt tại xã Cần Giờ.

Dự án đi qua 8 xã phường của TP, gồm phường Bến Thành, phường Xóm Chiều, phường Tân Thuận, phường Tân Mỹ, xã Nhà Bè, xã Bình Khánh, xã An Thới Đông và xã Cần Giờ, có nhu cầu sử dụng đất khoảng 328,26ha (bao gồm hành lang bảo vệ đường sắt).

Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 102.430 tỷ đồng (không bao gồm khoảng 12.784 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng do nguồn ngân sách nhà nước thực hiện).

Toàn tuyến dự kiến có 6 đoàn tàu, mỗi tàu 5 toa với sức chứa 600 hành khách sử dụng ghế ngồi cố định, không có chỗ đứng. Dự kiến tần suất chạy tàu 20 phút/chuyến, áp dụng thống nhất cho cả khung giờ cao điểm và thấp điểm trong ngày, bắt đầu từ 6-23h tất cả ngày trong tuần.

Dự án đường sắt Bến Thành – Cần Giờ là dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông mới, đầu tư trực tiếp. Dự án dự kiến sử dụng khoảng 400 lao động sau khi đưa vào vận hành.

Depot và khu điều hành của Metro Bến Thành-Cần Giờ dự kiến đặt tại khu vực khu đô thị lần biến Cần Giờ.

Công trình dự kiến khởi công ngày 19/12 tới, hoàn thành, khai thác năm 2028. Trong đó phần thi công, lắp đặt thiết bị được thực hiện từ quý IV/2025 đến quý III/2027. Cuối năm 2027, đơn vị sẽ vận hành thử nghiệm và quý I/2028 bắt đầu khai thác thương mại.

Đơn vị đầu tư cho biết hướng tuyến lựa chọn đi qua vùng đệm khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ mà không đi vào vùng lõi. Đoạn tuyến Km44+00 đi về phía Đông tránh ranh giới khu vực bảo vệ rừng loại I.

Quyết định cũng yêu cầu nhà đầu tư có trách nhiệm đảm bảo năng lực để thực hiện dự án theo tiến độ như đã cam kết. Trường hợp dự án có thực hiện phân kỳ đầu tư hoặc phân chia dự án thành phần thì không được vượt quá tiến độ tổng thể đã đăng ký, và đảm bảo theo quy định.

Ga đầu của Metro Bến Thành- Cần Giờ sẽ sử dụng nhà ga Bến Thành của tuyến Metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên.

Với kinh phí đền bù, giải tỏa, tái định cư, trong trường hợp TP chưa thể bố trí kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng trong năm 2026 theo tiến độ dự án, nhà đầu tư có trách nhiệm tạm ứng trước kinh phí thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Dự án có thời hạn hoạt động 70 năm kể từ ngày có chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng đã thống nhất chủ trương đầu tư dự án tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ. Đồng thời giao Đảng ủy UBND TP.HCM lãnh đạo UBND TP chỉ đạo các sở, ngành rà soát kỹ quy trình, thủ tục đầu tư dự án đảm bảo chặt chẽ đúng quy trình, quy định của pháp luật.

UBND TP.HCM giao các sở, ngành và các xã phường có dự án đi qua thực hiện các quy định đầu tư đúng pháp luật.