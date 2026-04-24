Khách Tây đua nhau 'tỏ tình' với bánh mỳ Việt với trend TikTok 'Stand Banh My'

Trào lưu Stand Banh My khuấy động TikTok Việt Nam và quốc tế.

Bánh mỳ Việt Nam là món đặc sản chinh phục du khách khắp thế giới bởi sự kết hợp hoàn hảo giữa lớp vỏ giòn rụm và phần nhân có hương vị phong phú. Nhiều khách Tây thừa nhận họ "bị gây nghiện" ngay từ miếng đầu tiên bởi sự bùng nổ cảm giác, cân bằng giữa pate béo ngậy, thịt nướng thơm lừng và rau dưa thanh mát.

Sự yêu thích đối với bánh mỳ tạo nên trào lưu “Stand Bánh Mỳ” hay "Stand Banh My" của du khách quốc tế, lan tỏa thành làn sóng mạnh mẽ trên các nền tảng video ngắn. Xem những clip “Stand Bánh Mỳ” được đăng tải, nhiều người khác ở khắp bốn phương cũng lại hăm hở sang Việt Nam, mua bánh mỳ thưởng thức và quay bằng được clip "đu trend".

Trước hết, họ học cách phát âm từ "bánh mỳ", và trong clip sẽ lồng nhạc bản tình ca bất hủ "Stand By Me", đến đoạn điệp khúc họ sẽ hát lái thành "Stand Bánh Mỳ". Trào lưu này nhanh chóng thu hút hàng trăm nhà sáng tạo nội dung, nhiều clip nhận hàng triệu lượt xem và hàng trăm bình luận.

Nhiều du khách chuẩn bị sang Việt Nam lập tức lưu lại các video này và đưa bánh mỳ vào danh sách "nhất định phải thử". Loạt bình luận dưới các video thường tràn ngập sự tò mò về hương vị của ổ mỳ kẹp đủ loại nhân cũng như sự ngưỡng mộ về tính năng động của đường phố Việt Nam.

Nhiều dân mạng nhận định "Stand Banh My" kết nối cảm xúc du khách quốc tế với văn hóa Việt Nam một cách tự nhiên và đầy hóm hỉnh: "Đúng là sức sáng tạo của mấy bạn Tây không có giới hạn luôn! Nghe bài 'Stand By Me' bao nhiêu năm, giờ cứ đến đoạn điệp khúc là trong đầu tự nhảy số thành Stand Banh My"; "Một cách quảng bá văn hóa Việt Nam vừa dễ thương vừa tinh tế, xem mà thấy tự hào quá đỗi".

"Trào lưu này duyên dáng thực sự, vừa có chút âm nhạc cổ điển lại vừa tôn vinh được món ăn quốc hồn quốc túy của mình"; "Bánh mỳ Việt Nam thì đúng là đỉnh của chóp rồi, bảo sao khách nước ngoài không nghiện cho được. Hy vọng sau trào lưu này sẽ có thêm thật nhiều bạn bè quốc tế ghé thăm Việt Nam"....

Mai Chi chia sẻ: "Ổ bánh mỳ đầy ắp nhân, từ pate béo ngậy đến đồ chua thanh mát khiến ai nhìn thấy mà chẳng phát thèm. Bánh mỳ vốn đã có danh, giờ lại thêm cái trend nhạc chế này nữa thì đúng là 'bùng nổ' truyền thông luôn. Khách sắp tới sang chắc là nườm nượp".

Nhiều du khách còn thú nhận mỗi ngày phải ăn 1 cái bánh mỳ mới chịu được. (Ảnh chụp màn hình)

Mỹ Anh bình luận: "Thích cái cách mà ẩm thực và âm nhạc kết hợp thế này. 'Stand Banh My' không chỉ là trò đùa vui vẻ mà còn là tình cảm của du khách dành cho con người và sự năng động của phố phường Việt Nam. Một chiếc clip ngắn thôi nhưng chứa đựng bao nhiêu năng lượng tích cực".

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng "hiến kế" mở thêm các tour đi ăn bánh mỳ để du khách biết bánh mỳ Việt Nam muôn hình muôn vẻ, không quán nào giống hệt quán nào. "Bánh mỳ Việt Nam mỗi vùng, thậm chí mỗi con ngõ lại có một kiểu nhân và nước sốt riêng. Khách Tây mà được nếm thử từ bánh mỳ dân tổ, bánh mỳ que đến bánh mỳ chảo thì chắc chắn sẽ hiểu vì sao món này lại khiến dân tình say mê đến thế", Phương Anh viết.

Quỳnh Vũ bình luận: "Mở tour này xong chắc du khách đứng hình vì không biết chọn quán nào là chân ái mất. Đề xuất tour bắt đầu từ 6h với bánh mỳ nóng giòn và kết thúc lúc 24h với bánh mỳ dân tổ để khách trải nghiệm trọn vẹn nhịp sống sôi động của phố phường luôn".

Ngoài ra, không ít bạn trẻ cảm thấy tự hào khi món ăn thân thuộc thành trào lưu quốc tế. "Bánh mỳ chính là đại sứ du lịch thân thiện nhất. Mình nói ngàn lời không bằng du khách tự truyền tai nhau. Ủng hộ việc đa dạng hóa các sản phẩm du lịch dựa trên nền tảng ẩm thực như thế này!", Thanh Phong viết.