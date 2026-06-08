Chàng Tây 80kg chịu thua cô gái Việt 50kg trong màn thi đẩy gậy kịch tính

(VTC News) -

Clip khách Tây toát mồ hôi khi chơi đẩy gậy với cô gái dân tộc khiến dân mạng thích thú. (Nguồn: @muahiep26)

Đẩy gậy là môn thể thao dân gian phổ biến của nhiều dân tộc vùng núi phía Bắc như người Thái, Mường, Tày và Nùng. Mỗi người chơi nắm một đầu cây gậy. Khi đẩy đối phương ra khỏi khu vực quy định hay làm đối thủ mất thế là chiến thắng.

Màn so tài đẩy gậy đầy thú vị giữa nam du khách nước ngoài nặng chừng 80kg và cô gái dân tộc Thái chỉ vỏn vẹn 50kg tại Mộc Châu đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người xem ngỡ ngàng khi chứng kiến sức vóc cường tráng của chàng trai cao lớn chịu thua trước sự dẻo dai, khéo léo của cô gái bản địa.

Trong clip, hai người cùng ghì chặt hai đầu cây gậy tre, hạ thấp trọng tâm để cố thủ và tìm sơ hở đẩy đối phương ngã khỏi vị trí. Dù sở hữu thể hình vượt trội, người đàn ông phương Tây nhanh chóng rơi vào thế hạ phong trước tư thế vững chãi như bàn thạch của đối thủ.

Không chỉ thua thiệt về kỹ thuật bám sàn, vị khách còn bộc lộ rõ sự hụt hơi và chật vật khi phải duy trì tư thế ngồi gồng lực suốt một thời gian dài. Trong khi đó, cô gái dân tộc Thái lại thể hiện bản lĩnh đáng nể bằng lối thi đấu điềm tĩnh, liên tục thay đổi góc tác động và điều tiết lực kéo khiến đối phương liên tục loạng choạng.

Sau 3 phút gồng mình chống đỡ dưới tiếng reo hò cuồng nhiệt của dân bản, nam du khách đành phải chủ động xin thua một cách vui vẻ, khép lại trận đấu bằng những tràng pháo tay tán thưởng cùng tiếng cười giòn giã của khán giả xung quanh.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt tương tác và bình luận trên mạng xã hội TikTok. Cư dân mạng thích thú ngợi khen màn thi đấu ấn tượng: "Thể hình nhỏ nhắn, mỏng manh mà lúc vào trận lại vững như bàn thạch, đúng kiểu chân nhân bất lộ tướng".

"Anh Tây to cao lực lưỡng thế mà bị em xoay cho quay cuồng, loạng choạng như đi trên mây"; "Trong khi chàng trai cao lớn gồng đỏ mặt tía tai, cơ bắp cuồn cuộn thì chị gái chỉ cần điều tiết lực tinh tế là thắng"; "Thật tuyệt, nhìn nụ cười của anh Tây sau đó là biết anh ấy rất vui vẻ khi chịu thua người đẹp, kiểu tâm phục khẩu phục ấy"...

Màn thi đấu thú vị giữa chàng du khách Tây và cô gái dân tộc Thái ở Mộc Châu. (Ảnh chụp màn hình)

Mai Huyền bình luận: "Chị gái thi đấu hay thực sự, không cần dùng sức mạnh quá nhiều mà hoàn toàn dùng tư duy, sự khéo léo và phản xạ cực nhanh. Cứ hễ đối thủ định dồn lực đẩy là em lại nhẹ nhàng hóa giải, chuyển hướng góc tác động làm anh ấy tự mất thăng bằng".

Hồng Quân đoán rằng đây hẳn là trải nghiệm du lích đáng nhớ của vị khách Tây: "Đúng là chuyến đi du lịch 'đáng đồng tiền bát gạo'. Chắc lúc đầu anh nghĩ trò này giống như mấy trò thử thách sức mạnh, ai khỏe hơn sẽ ẵm giải. Ai ngờ đâu vừa ngồi xuống được 1 phút là hai đầu gối đã bắt đầu biểu tình, rồi thua lúc nào không hay".

Mỹ Anh hiến kế để chàng trai "phục thù" lần sau: "Đi du lịch Việt Nam quả thực không làm anh trai thất vọng, mang đến cảm giác mạnh từ thể xác đến tinh thần luôn. Tôi nghĩ anh nên mua cái gậy đem về nước rủ bạn bè cùng chơi. Như vậy đảm bảo lần sau quay lại Việt Nam anh còn có cơ hội chiến thắng".

Xem clip về các trò chơi dân gian như đẩy gậy, nhiều bạn trẻ bày tỏ tình yêu và tự hào với văn hóa dân tộc. Phan Tuấn chia sẻ: "Việc đưa các hoạt động truyền thống này vào phục vụ du lịch là một hướng đi tuyệt vời, vừa giúp gìn giữ, bảo tồn nét đẹp văn hóa độc đáo của đồng bào vùng cao, vừa tạo nên một sân chơi lành mạnh, cuốn hút mà không công nghệ hiện đại nào có thể thay thế được".

Đồng quan điểm, Hải Yến còn thấy những hoạt động thể thao du lịch này giúp du khách hiểu Việt Nam hơn: "Nếu đi du lịch mà chỉ ăn, ngủ, ngắm cảnh thì chán lắm. Những hoạt động giao lưu văn hóa trực quan và sinh động như thế này có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn bất kỳ lời quảng cáo nào. Mong có thêm nhiều hoạt động vui vẻ như vậy".