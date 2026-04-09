Khách Tây khóc sụt sùi khi rời Việt Nam, hứa mua vé một chiều để quay lại

Du khách Đức khóc mếu khi rời xa Việt Nam. (Nguồn: @pierresjourney)

Khoảnh khắc chia tay Việt Nam của ông Pierre (người Đức) trở thành một câu chuyện đầy cảm xúc lan tỏa mạnh mẽ trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Hình ảnh anh ngồi trên chuyến xe hướng ra sân bay với đôi mắt đỏ hoe, không ngừng lau đi những giọt nước mắt lăn dài khiến nhiều người không khỏi xúc động. Sự luyến tiếc lộ rõ trong từng tiếng sụt sùi khi phải rời xa mảnh đất mình yêu mến.

Trong đoạn video đang gây bão, Pierre nghẹn ngào bày tỏ nỗi lòng, rằng bản thân đang phải trải qua cảm giác vô cùng tồi tệ vì phải nói lời tạm biệt. Anh chia sẻ rằng chính sự nồng hậu, lòng tốt của con người cùng những nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam đã chiếm trọn trái tim mình; quay trở Đức là quyết định đầy khó khăn. Tình cảm sâu đậm đến mức anh cảm thấy hụt hẫng khi sắp tới không còn được hòa mình vào không gian thân thuộc nơi đây.

Trong giây phút xúc động, nam du khách không quên gửi gắm lời hứa chắc nịch về ngày gặp lại. Anh khẳng định trong tương lai sẽ mua tấm vé một chiều để quay trở lại Việt Nam.

Tình cảm chân thành của Pierre khiến clip nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và tương tác trên mạng xã hội. Nhiều người đồng cảm với cảm xúc của vị khách Đức, tự hào khi Việt Nam đã đem đến cho anh những giây phút khó quên: "Cảm ơn Pierre vì đã yêu Việt Nam nhiều đến thế. Đất nước chúng mình vẫn luôn nồng hậu và sẵn sàng đón anh trở lại với một tấm vé một chiều như anh đã hứa nhé!".

"Sự chân thành không cần phiên dịch, chỉ nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh là đủ hiểu Việt Nam đã để lại dấu ấn sâu đậm thế nào. Chúc anh thượng lộ bình an và sớm ngày quay lại"; "Những trải nghiệm khó quên và sự tử tế của con người nơi đây mới khiến một người đàn ông bật khóc khi phải rời đi như vậy. Một đại sứ du lịch tuyệt vời là đây chứ đâu!"; "Việt Nam mình đôi khi có những điều giản dị thôi nhưng lại khiến khách quốc tế lưu luyến mãi không rời"...

Piere có nhiều kỷ niệm tại Việt Nam vừa hứa sẽ sớm quay lại. (Ảnh chụp màn hình)

Thu Trang chia sẻ: "Giai đoạn năm 2016, khi tôi còn vận hành những homestay, có cơ hội đón tiếp rất nhiều người bạn từ khắp nơi trên thế giới. Một điểm chung kỳ lạ là hầu như ai trong số họ cũng đều bật khóc nức nở khi bước lên taxi để ra sân bay. Việt Nam quá thân thương, khi phải rời xa, họ không chỉ tạm biệt một địa điểm du lịch, mà là đang phải chia tay một nơi đã mang lại cho họ cảm giác ấm áp như gia đình".

Trong bài đăng của Pierre, nhiều du khách quốc tế từng đến Việt Nam cũng chia sẻ về cảm xúc của mình khi phải rời xa. "Tôi là người Italy, hiện sống và làm việc tại Đức. Tôi không thể hết được cảm giác buồn khi rời xa TP.HCM. Một khi đã hiểu được văn hóa Việt Nam và con người Việt Nam, rất khó để rời đi. Thật buồn khi không thể thường xuyên đến Việt Nam, nhưng sớm muộn gì tôi cũng phải mua vé một chiều, vì vậy đây chỉ là lời hẹn gặp lại", một người dùng mạng chia sẻ.

Bên cạnh đó, không ít người Việt Nam xa quê hương cũng bày tỏ nỗi nhớ nhà. Đặng Thảo chia sẻ: "Pierre may mắn vì có thể hứa ngày quay lại, còn những người con xa xứ như mình đôi khi vì cuộc sống, vì mưu sinh mà lỗi hẹn với quê hương hết năm này qua năm khác. Càng xem càng thấy yêu và tự hào về sự tử tế của con người Việt Nam mình".

Huy Hữu viết: "Chỉ những ai từng rời xa quê hương, sống nơi xứ người đằng đẵng bao năm mới thực sự thấm thía nỗi nhớ Việt Nam da diết đến nhường nào. Tôi sống tại Nhật Bản được 3 năm rồi. Khoảng thời gian đủ để hiểu thế nào là sự thiếu vắng hương vị quê nhà. Nỗi nhớ đơn giản là thèm một ổ bánh mì kẹp thịt hay một đĩa rau muống xào tỏi thơm".