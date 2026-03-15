Kết quả Man Utd 3-1 Aston Villa: Bruno Fernandes tiến gần kỷ lục

|Man Utd
|3-1
|Aston Villa
|Casemiro
|53'
|64'
|Barkley
|Cunha
|71'
|Sesko
|81'
Trận đấu giữa Man Utd và Aston Villa thuộc vòng 30 giải Ngoại Hạng Anh diễn ra trên sân vận động Old Trafford (Manchester, Anh) tối 15/3. Đây là 2 đội bóng cạnh tranh vị trí thứ ba, cùng có 51 điểm sau 29 vòng đấu.
Man Utd và Aston Villa không tạo ra nhiều pha bóng hấp dẫn trong hiệp một. Cơ hội đáng kể nhất trong nửa đầu trận đấu là cú đánh đầu của Amad Diallo bị thủ môn Aston Villa cản phá.
Hiệp 2 diễn ra hấp dẫn hơn. Man Utd dồn ép và có bàn thắng sau những cơ hội liên tiếp. Từ cú đá phạt góc của Bruno Fernandes, Casemiro chọn vị trí chính xác giữa 4 cầu thủ đối phương để thực hiện cú đánh đầu hiểm.
Aston Villa ngay lập tức đẩy cao đội hình đáp trả. Ross Barkley gỡ hòa cho đội khách không lâu sau đó.
Tuy nhiên, trong thế trận đôi công ở nhịp độ cao, Man Utd cũng rất nhanh có bàn thắng thứ hai. Fernandes tiếp tục đóng vai kiến tạo. Matheus Cunha thoát xuống đánh bại thủ môn của Aston Villa trong pha đối mặt.
Với 2 đường chuyền dẫn đến bàn thắng ở trận này, Bruno Fernandes chạm mốc 16 pha kiến tạo trong mùa giải ở Ngoại Hạng Anh. Tiền vệ người Bồ Đào Nha vượt qua kỷ lục của David Beckham tại Man Utd, chỉ còn kém kỷ lục của giải đấu 4 pha kiến tạo nữa.
Cuối trận đấu, Benjamin Sesko tận dụng pha bóng lộn xộn để ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Man Utd.
Đội hình Man Utd vs Aston Villa
Man Utd: Senne Lammens (31), Luke Shaw (23), Harry Maguire (5), Leny Yoro (15), Diogo Dalot (2), Kobbie Mainoo (37), Casemiro (18), Bruno Fernandes (8), Matheus Cunha (10), Amad Diallo (16), Bryan Mbeumo (19).
Aston Villa: Emiliano Martinez (23), Lucas Digne (12), Tyrone Mings (5), Ezri Konsa (4), Lamare Bogarde (26), Amadou Onana (24), Ross Barkley (6), Emi Buendia (10), Morgan Rogerss (27), John McGinn (7), Ollie Watkins (11).
Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh vòng 30
|XH
|Đội
|Trận
|Bàn thắng/
bàn thua
|Điểm
|1
|Arsenal
|31
|61/22
|70
|2
|Man City
|30
|60/28
|61
|3
|Man Utd
|30
|54/41
|54
|4
|Aston Villa
|30
|47/39
|51
|5
|Chelsea
|30
|53/35
|48
|6
|Liverpool
|29
|48/39
|48
|7
|Brentford
|29
|44/40
|44
|8
|Everton
|30
|34/35
|43
|9
|Newcastle United
|30
|43/43
|42
|10
|Bournemouth
|30
|44/46
|41
|11
|Fulham
|30
|40/43
|41
|12
|Brighton
|30
|39/36
|40
|13
|Sunderland
|30
|30/35
|40
|14
|Crystal Palace
|30
|33/35
|39
|15
|Leeds United
|30
|37/48
|32
|16
|Tottenham
|29
|39/46
|29
|17
|Nottingham
|30
|28/43
|29
|18
|West Ham
|30
|36/55
|29
|19
|Burnley
|30
|32/58
|20
|20
|Wolves
|30
|22/52
|16
Bình luận