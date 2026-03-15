Kết quả Man Utd 3-1 Aston Villa: Bruno Fernandes tiến gần kỷ lục

Man Utd 3-1 Aston Villa Casemiro 53' 64' Barkley Cunha 71' Sesko 81'

Trận đấu giữa Man Utd và Aston Villa thuộc vòng 30 giải Ngoại Hạng Anh diễn ra trên sân vận động Old Trafford (Manchester, Anh) tối 15/3. Đây là 2 đội bóng cạnh tranh vị trí thứ ba, cùng có 51 điểm sau 29 vòng đấu.

Man Utd và Aston Villa không tạo ra nhiều pha bóng hấp dẫn trong hiệp một. Cơ hội đáng kể nhất trong nửa đầu trận đấu là cú đánh đầu của Amad Diallo bị thủ môn Aston Villa cản phá.

Hiệp 2 diễn ra hấp dẫn hơn. Man Utd dồn ép và có bàn thắng sau những cơ hội liên tiếp. Từ cú đá phạt góc của Bruno Fernandes, Casemiro chọn vị trí chính xác giữa 4 cầu thủ đối phương để thực hiện cú đánh đầu hiểm.

Aston Villa ngay lập tức đẩy cao đội hình đáp trả. Ross Barkley gỡ hòa cho đội khách không lâu sau đó.

Tuy nhiên, trong thế trận đôi công ở nhịp độ cao, Man Utd cũng rất nhanh có bàn thắng thứ hai. Fernandes tiếp tục đóng vai kiến tạo. Matheus Cunha thoát xuống đánh bại thủ môn của Aston Villa trong pha đối mặt.

Với 2 đường chuyền dẫn đến bàn thắng ở trận này, Bruno Fernandes chạm mốc 16 pha kiến tạo trong mùa giải ở Ngoại Hạng Anh. Tiền vệ người Bồ Đào Nha vượt qua kỷ lục của David Beckham tại Man Utd, chỉ còn kém kỷ lục của giải đấu 4 pha kiến tạo nữa.

Cuối trận đấu, Benjamin Sesko tận dụng pha bóng lộn xộn để ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Man Utd.

Đội hình Man Utd vs Aston Villa

Man Utd: Senne Lammens (31), Luke Shaw (23), Harry Maguire (5), Leny Yoro (15), Diogo Dalot (2), Kobbie Mainoo (37), Casemiro (18), Bruno Fernandes (8), Matheus Cunha (10), Amad Diallo (16), Bryan Mbeumo (19).

Aston Villa: Emiliano Martinez (23), Lucas Digne (12), Tyrone Mings (5), Ezri Konsa (4), Lamare Bogarde (26), Amadou Onana (24), Ross Barkley (6), Emi Buendia (10), Morgan Rogerss (27), John McGinn (7), Ollie Watkins (11).

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh vòng 30

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Arsenal 31 61/22 70 2 Man City 30 60/28 61 3 Man Utd 30 54/41 54 4 Aston Villa 30 47/39 51 5 Chelsea 30 53/35 48 6 Liverpool 29 48/39 48 7 Brentford 29 44/40 44 8 Everton 30 34/35 43 9 Newcastle United 30 43/43 42 10 Bournemouth 30 44/46 41 11 Fulham 30 40/43 41 12 Brighton 30 39/36 40 13 Sunderland 30 30/35 40 14 Crystal Palace 30 33/35 39 15 Leeds United 30 37/48 32 16 Tottenham 29 39/46 29 17 Nottingham 30 28/43 29 18 West Ham 30 36/55 29 19 Burnley 30 32/58 20 20 Wolves 30 22/52 16