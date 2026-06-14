Ái nữ nhà Steve Jobs đẹp như nàng thơ, sống kín tiếng giữa hào quang tỷ đô

Không nối nghiệp cha là tỷ phú công nghệ Steve Jobs trong lĩnh vực công nghệ, cũng không chọn cuộc sống ẩn mình như nhiều thành viên khác trong gia đình, Eve Jobs - người đẹp sinh năm 1998 đang từng bước xây dựng dấu ấn riêng trong làng thời trang quốc tế.

Sinh ra trong một gia đình sở hữu khối tài sản hàng chục tỷ USD, Eve Jobs có xuất phát điểm mà nhiều người mơ ước. Tuy nhiên, cô và các anh chị em được cha mẹ nuôi dạy theo lối sống giản dị, đề cao sự tự lập và hạn chế tiếp xúc với công nghệ từ khi còn nhỏ.

Eve Jobs và cha là Steve Jobs. (Ảnh: AFP)

Trong cuốn tiểu sử nổi tiếng về Steve Jobs do Walter Isaacson thực hiện, nhà sáng lập Apple từng dành nhiều lời nhận xét đặc biệt cho cô con gái út. Ông mô tả Eve là một cô bé cá tính, thông minh, giàu ý chí và sở hữu tố chất lãnh đạo. Thậm chí, Steve Jobs từng hình dung con gái mình có thể trở thành người điều hành Apple hoặc xa hơn là bước chân vào Nhà Trắng.

Dẫu vậy, con đường Eve lựa chọn lại hoàn toàn khác.

Sau khi tốt nghiệp ngành Khoa học, Công nghệ và Xã hội tại Đại học Stanford danh tiếng vào năm 2021, Eve nhanh chóng bén duyên với thời trang. Màn ra mắt tại Tuần lễ Thời trang Paris đã mở ra cho cô cơ hội bước vào thế giới người mẫu chuyên nghiệp.

Không mất nhiều thời gian để cái tên Eve Jobs được các thương hiệu xa xỉ và tạp chí thời trang hàng đầu chú ý. Người đẹp sau đó ký hợp đồng với DNA Model Management - một trong những công ty quản lý người mẫu danh tiếng của Mỹ - và liên tục xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo, sàn diễn cũng như những sự kiện thời trang lớn trên thế giới.

Sở hữu chiều cao 1,75 m cùng gương mặt thanh tú, đôi mắt cuốn hút và mái tóc nâu đặc trưng, Eve Jobs mang vẻ đẹp hiện đại nhưng vẫn đầy nữ tính. Cô theo đuổi phong cách tối giản, thanh lịch thay vì phô trương sự giàu có vốn gắn liền với danh xưng "rich kid" tỷ đô. Trên mạng xã hội với hàng trăm nghìn người theo dõi, Eve hiếm khi khoe cuộc sống xa hoa.

Thay vào đó là những hình ảnh đời thường, những chuyến đi, khoảnh khắc bên bạn bè hoặc các bộ ảnh phục vụ công việc người mẫu.

Eve Jobs có sở thích đặc biệt với bộ môn cưỡi ngựa. (Ảnh: AFP)

Ngoài thời trang, Eve Jobs còn có niềm đam mê đặc biệt với môn cưỡi ngựa. Đây là môn thể thao cô theo đuổi từ năm 6 tuổi và gắn bó suốt nhiều năm. Người đẹp từng tham gia nhiều giải đấu tại Mỹ và châu Âu, đồng thời được đánh giá là một vận động viên cưỡi ngựa có năng lực.

Theo Eve, bộ môn này giúp cô học được tính kỷ luật, sự kiên trì và tinh thần tự lập - những phẩm chất góp phần định hình con người cô hôm nay. Chính niềm đam mê chung với môn thể thao quý tộc này đã đưa Eve đến với vận động viên cưỡi ngựa người Anh Harry Charles.

Cặp đôi giữ kín chuyện tình cảm trong thời gian dài trước khi thu hút sự chú ý tại Olympic Paris 2024. Khi Harry Charles giành huy chương vàng, khoảnh khắc anh chạy đến ôm Eve ăn mừng đã nhanh chóng lan truyền trên truyền thông quốc tế và khiến công chúng thích thú.

Tháng 7/2025, Eve Jobs và Harry Charles chính thức về chung một nhà bằng một đám cưới được truyền thông quốc tế mô tả là xa hoa nhưng vô cùng riêng tư. Hôn lễ quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng trong giới chính trị, kinh doanh và giải trí, song cặp đôi vẫn duy trì cuộc sống kín tiếng sau ngày cưới.

Dù sinh ra trong gia đình thuộc hàng giàu có nhất thế giới, Eve Jobs dường như chưa bao giờ muốn được biết đến chỉ với danh xưng "con gái Steve Jobs". Cô lựa chọn xây dựng sự nghiệp bằng năng lực riêng, từng bước khẳng định tên tuổi trong lĩnh vực mình yêu thích.

Eve Jobs luôn xuất hiện với hình ảnh giản dị, độc lập. (Ảnh: AFP)

Sau khi Steve Jobs qua đời vào năm 2011, phần lớn khối tài sản được chuyển giao cho vợ ông là Laurene Powell Jobs. Theo các bảng xếp hạng tài sản quốc tế, bà hiện vẫn nằm trong nhóm những phụ nữ giàu nhất thế giới.

Tuy nhiên, cũng giống như chồng quá cố, Laurene Powell Jobs nhiều lần khẳng định không có ý định để các con thừa hưởng toàn bộ khối tài sản khổng lồ của gia đình. Nữ tỷ phú cho biết bà muốn dành phần lớn tài sản cho các hoạt động xã hội và những sáng kiến phát triển cộng đồng bền vững.

Có lẽ cũng bởi vậy mà Eve Jobs luôn xuất hiện với hình ảnh giản dị, độc lập và không ngừng nỗ lực tạo dựng giá trị riêng. Giữa ánh hào quang của một gia tộc tỷ đô, cô đang viết nên câu chuyện thành công theo cách của chính mình.