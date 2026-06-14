Nhận định bóng đá Bờ Biển Ngà vs Ecuador, bảng E World Cup 2026

(VTC News) -

Bờ Biển Ngà đấu với Ecuador lúc 6h ngày 15/6 trên sân Lincoln Financial, Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ, trong trận đấu thứ hai của bảng E World Cup 2026. Siêu máy tính của Opta đánh giá cơ hội của hai đội khá sát nhau: Bờ Biển Ngà có 38,6% khả năng thắng, nhỉnh hơn Ecuador với 34,4%.

Nhận định bóng đá Bờ Biển Ngà vs Ecuador

Bờ Biển Ngà trở lại World Cup sau 12 năm vắng mặt. Đội bóng châu Phi chưa từng vượt qua vòng bảng ở các lần dự giải trước, nhưng thể thức 48 đội giúp cơ hội đi tiếp trở nên rõ ràng hơn. Trận gặp Ecuador vì thế có ý nghĩa rất lớn với tham vọng cạnh tranh vị trí thứ hai hoặc một suất trong nhóm đội xếp thứ ba có thành tích tốt.

Ecuador bước vào giải với hình ảnh của một tập thể khó bị đánh bại. Đội bóng Nam Mỹ không có hàng công quá bùng nổ, nhưng sự chắc chắn và kỷ luật giúp họ trở thành đối thủ rất khó chịu. Đây là trận đấu mà Bờ Biển Ngà có nhiều phương án tấn công hơn, còn Ecuador sở hữu nền tảng phòng ngự ổn định hơn.

Bờ Biển Ngà trở lại World Cup sau 12 năm vắng mặt. (Ảnh: Reuters)

Phân tích phong độ Bờ Biển Ngà

Phong độ Bờ Biển Ngà trước World Cup rất tích cực. Trong 10 trận gần nhất, đội bóng này thắng 8, hòa 1 và chỉ thua 1 trận. Thất bại duy nhất là trận thua Ai Cập 2-3 tại CAN, còn lại Bờ Biển Ngà duy trì được hiệu suất tốt trước nhiều đối thủ khác nhau.

Đại diện châu Phi thắng 4 trận liên tiếp ngay trước ngày ra quân. Đáng chú ý, họ lần lượt đánh bại Hàn Quốc 4-0, Scotland 1-0 và Pháp 2-1, trước khi thắng Philadelphia Union II 2-0 ở trận giao hữu cuối cùng. Chuỗi kết quả này giúp Bờ Biển Ngà có sự tự tin lớn khi bước vào bảng đấu không dễ.

Hàng công là điểm mạnh rõ nhất của Bờ Biển Ngà. Họ ghi 22 bàn trong 10 trận gần nhất, trung bình hơn 2 bàn mỗi trận. Lực lượng tấn công có nhiều lựa chọn tốc độ và giàu sức mạnh, đặc biệt ở hai biên với Amad Diallo, Yan Diomande, Simon Adingra hoặc Nicolas Pepe.

Vấn đề nằm ở khả năng chuyển hóa ưu thế thành thế trận kiểm soát. Bờ Biển Ngà có thể chơi trực diện, pressing mạnh và dùng thể lực để áp đảo, nhưng trước một đối thủ phòng ngự chặt như Ecuador, họ cần sự chính xác cao hơn ở các pha xử lý cuối cùng. Tuyến giữa với Franck Kessie, Ibrahim Sangare và Seko Fofana là chìa khóa để đội bóng châu Phi không bị cuốn vào thế trận giằng co.

Phân tích phong độ Ecuador

Phong độ Ecuador không rực rỡ bằng đối thủ, nhưng rất ổn định. Trong 10 trận gần nhất, đội bóng Nam Mỹ thắng 4 và hòa 6, chưa thua trận nào. Họ đánh bại Argentina, New Zealand, Ả Rập Saudi và Guatemala, đồng thời hòa Mỹ, Mexico, Canada, Morocco và Hà Lan.

Piero Hincapie là một trong những ngôi sao nổi bật của Ecuador. (Ảnh: Reuters)

Điểm mạnh lớn nhất của Ecuador là hàng thủ. Họ chỉ thủng lưới 5 bàn trong 10 trận gần nhất và có 5 trận giữ sạch lưới. Trận thắng Guatemala 3-0 và Ả Rập Saudi 2-1 giúp Ecuador tạo đà tốt trước World Cup 2026, nhưng việc hòa quá nhiều cũng cho thấy đội bóng này chưa thật sắc bén trong khâu kết liễu trận đấu.

Ecuador nhiều khả năng chọn cách tiếp cận thận trọng. Họ có thể nhường bóng cho Bờ Biển Ngà, giữ đội hình thấp và chờ thời điểm phản công. Moises Caicedo giữ vai trò rất quan trọng ở khu vực giữa sân, vừa che chắn trước hàng thủ vừa phát động các pha chuyển trạng thái.

Hàng phòng ngự với Willian Pacho, Piero Hincapie và Pervis Estupinan là điểm tựa lớn của Ecuador. Ở tuyến trên, Enner Valencia vẫn là nhân tố quan trọng nhất. Nếu đội trưởng này không đạt thể trạng tốt nhất, khả năng tận dụng cơ hội của Ecuador sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

Thông tin đội hình

Bờ Biển Ngà có một tổn thất quan trọng ở hàng thủ. Evan Ndicka gặp vấn đề ở đùi và nhiều khả năng không kịp ra sân trong trận mở màn. HLV Emerse Fae còn phải cân nhắc nhân sự trên hàng công khi Sebastien Haller không có tên trong danh sách. Evann Guessand, Elye Wahi hoặc Ange-Yoan Bonny là các phương án cho vị trí trung phong.

Ecuador có lực lượng tương đối ổn định, nhưng Enner Valencia vẫn bỏ ngỏ khả năng đá chính. Đây là mối lo đáng kể, bởi tiền đạo kỳ cựu này là chân sút giàu kinh nghiệm nhất của đội. Ngoài Valencia, Ecuador còn trông chờ vào Moises Caicedo, Piero Hincapie, Willian Pacho và Kendry Paez.

Đội hình dự kiến Bờ Biển Ngà: Y. Fofana; Doue, Agbadou, Kossounou, Konan; Kessie, Sangare, S. Fofana; Diallo, Guessand, Diomande.

Đội hình dự kiến Ecuador: Galindez; Ordonez, Pacho, Hincapie, Estupinan; Caicedo, Vite; Yeboah, Plata, Angulo; Valencia.

Dự đoán kết quả: Bờ Biển Ngà 1-1 Ecuador.