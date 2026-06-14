Cơ hội của Hà Lan tại World Cup 2026: Tiến sâu nhờ hàng thủ

(VTC News) -

Hà Lan không nằm trong nhóm ứng viên vô địch hàng đầu tại World Cup 2026. Dù vậy, với tập thể có kinh nghiệm, hàng thủ chất lượng và tuyến giữa ổn định, đội bóng có biệt danh "cơn lốc màu da cam" vẫn có thể tự tin vào khả năng tiến sâu.

Nhận định Hà Lan tại World Cup 2026

Theo thuật toán mô phỏng của Opta, Hà Lan có 48,2% cơ hội đứng đầu bảng F và 88,2% khả năng đi tiếp. Dưới thời Ronald Koeman, Hà Lan không còn theo đuổi thứ bóng đá quá bay bổng bằng mọi giá. Đội bóng áo cam thực dụng hơn, chú trọng kiểm soát không gian, tổ chức phòng ngự và chuyển trạng thái. Điều này khiến họ trở thành kiểu đối thủ rất khó chịu ở các trận knock-out, nơi sự chắc chắn đôi khi quan trọng không kém khả năng trình diễn.

Hà Lan nằm ở bảng F cùng Nhật Bản, Thụy Điển và Tunisia. Đây là bảng đấu khó lường. Thụy Điển có sức mạnh thể chất và bóng bổng, những tiền đạo nguy hiểm. Tunisia thường tạo khó khăn bằng hệ thống phòng ngự chặt chẽ. Tuy nhiên, xét về chất lượng đội hình, kinh nghiệm World Cup và chiều sâu nhân sự, Hà Lan vẫn là đội được đánh giá cao nhất bảng.

Sức mạnh, phong độ của Hà Lan trước World Cup 2026

Đội tuyển Hà Lan thắng 30 trong 55 trận World Cup, không tính luân lưu, đạt tỷ lệ 54,5%, chỉ kém Brazil và Đức. Đội bóng có biệt danh "Oranje" cũng chỉ thua 1 trong 19 trận World Cup gần nhất nếu không tính loạt sút luân lưu.

Phong độ của Hà Lan gần đây là cơ sở để huấn luyện viên Koeman lạc quan. Họ đang có chuỗi 10 trận bất bại trước giải và sở hữu một trong những hệ thống phòng ngự chắc chắn nhất châu Âu. Đây là nền tảng quan trọng trong một giải đấu dài, đặc biệt khi Hà Lan không nhất thiết phải áp đảo mọi đối thủ bằng kiểm soát bóng, mà có thể thắng nhờ sự chắc chắn và hiệu quả.

Phân tích chiến thuật của Hà Lan

Hà Lan dưới thời Koeman thường được xây dựng trên sơ đồ 4-2-3-1. Điểm cốt lõi của hệ thống là hàng thủ chắc, tuyến giữa biết điều tiết và hàng công di chuyển linh hoạt. Globo mô tả Hà Lan là đội biết xen kẽ giữa kiểm soát lãnh thổ, tấn công trực diện và chuyển trạng thái nhanh tùy bối cảnh trận đấu.

Khi triển khai bóng, Hà Lan thường tạo cấu trúc 3+2 ở tuyến dưới. Virgil van Dijk có thể kéo bóng lên để hút áp lực, trong khi Frenkie de Jong lùi xuống nhận bóng, tổ chức nhịp luân chuyển và tìm khoảng trống giữa các tuyến. Cách vận hành này giúp Oranje không chỉ chuyền ngang an toàn mà còn có khả năng thoát pressing để đưa bóng lên phía trước một cách có chủ đích.

Điểm mạnh lớn nhất của Hà Lan là phòng ngự. Van Dijk vẫn là thủ lĩnh tuyệt đối, với khả năng đọc tình huống, không chiến và tổ chức tuyến dưới. Xung quanh anh là nhiều hậu vệ có tốc độ, sức mạnh và tính đa năng như Nathan Ake, Jurrien Timber hay Micky van de Ven. Khi gặp đối thủ yếu hơn, Hà Lan có thể pressing cao để đoạt bóng sớm. Khi gặp đội mạnh, họ có thể lùi về khối trung bình, bịt trung lộ rồi phản công nhanh.

Tuyến giữa cũng là nền tảng quan trọng. Frenkie de Jong đem lại sự bình tĩnh trong khâu thoát pressing, còn Tijjani Reijnders có khả năng xâm nhập vòng cấm và tấn công khoảng trống. Trên hàng công, Cody Gakpo là mũi tấn công nguy hiểm từ cánh trái, thường bó vào hành lang trong để dứt điểm hoặc phối hợp ngắn.

Sự nghi ngờ về năng lực của Hà Lan nằm ở khả năng kết liễu trận đấu. Họ không có ngôi sao nổi bật ở hàng công và vẫn phải trông cậy vào Memphis Depay.

Đội hình Hà Lan dự World Cup 2026 (Jurrien Timber rút lui vì chấn thương, thay bằng Lutsharel Geertruida).

Cầu thủ quan trọng của Hà Lan tại World Cup 2026

Virgil van Dijk là cầu thủ quan trọng nhất về mặt cấu trúc. Anh không chỉ phòng ngự, mà còn mở đầu các pha triển khai bóng bằng những đường chuyền vượt tuyến hoặc kéo bóng để phá lớp pressing đầu tiên. Với một đội có xu hướng đẩy hậu vệ biên lên cao, Van Dijk phải quản lý khoảng trống lớn phía sau. Nếu anh duy trì thể trạng và phong độ, Hà Lan có nền móng rất vững để tiến sâu.

Memphis Depay là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử đội tuyển Hà Lan (55 bàn). Vai trò của Depay không đơn thuần là ghi bàn. Anh có thể lùi xuống kết nối, kéo trung vệ đối phương khỏi vị trí, tạo khoảng trống cho Gakpo hoặc Reijnders băng lên. Vấn đề là Depay cần đủ khỏe để duy trì ảnh hưởng trong các trận có cường độ cao.

Cody Gakpo là nguồn đột biến quan trọng. Anh chia sẻ gánh nặng sáng tạo với Depay ở vòng loại và có khả năng tạo khác biệt khi xuất phát từ cánh trái. Gakpo không chỉ bám biên mà thường xuyên tấn công vào khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ đối phương. Trong những trận Hà Lan cần mở khóa hàng thủ lùi sâu, khả năng xử lý trực diện và dứt điểm của Gakpo sẽ rất quan trọng.

Hà Lan sở hữu hàng thủ chắc chắn. (Ảnh: Reuters)

Cơ hội của Hà Lan tại World Cup 2026

Opta đánh giá Hà Lan là đội có khả năng đứng đầu bảng F cao nhất với 48,2%. Tỷ lệ đi tiếp 88,2% cho thấy Oranje được kỳ vọng vượt qua vòng bảng, nhưng bảng F vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Mục tiêu tối thiểu của Hà Lan là vượt qua vòng bảng. Mục tiêu hợp lý hơn là vào tứ kết, nơi họ từng dừng bước ở World Cup 2022. Kịch bản tích cực là đội bóng của Koeman duy trì được sự chắc chắn phòng ngự, đồng thời Depay, Gakpo và Reijnders tạo đủ khác biệt ở 1/3 cuối sân. Khi đó, Hà Lan có thể trở thành đối thủ rất nguy hiểm trong thể thức knock-out.