15/03/2026 06:30:00 +07:00

Cập nhật Ngoại Hạng Anh hôm nay: Chelsea hụt hơi trước Man Utd

Diễn biến mới nhất giải Ngoại Hạng Anh 2026 hôm nay 15/3: Đầy đủ lịch thi đấu, kết quả và bảng xếp hạng vòng 30 hôm nay.

Ở vòng 30 giải Ngoại Hạng Anh, Chelsea thất bại 0-1 ngay trên sân nhà Stamford Bridge (London, Anh) trước Newcastle United. Anthony Gordon ghi bàn duy nhất. Trận thua này khiến Chelsea càng thêm bất lợi trong cuộc cạnh tranh vào top 4 với Man Utd, Aston Villa và Liverpool.

Burnley 0-0 Bournemouth.

Sunderland 0-1 Brighton.

Chelsea 0-1 Newcastle.

Arsenal 2-0 Everton.

West Ham 1-1 Man City.

Max Dowman giúp Arsenal đánh bại Everton. (Ảnh: Reuters)

Arsenal đứng đầu bảng xếp hạng. Đội chủ sân Emirates giành chiến thắng 2-0 trước Everton ở vòng 30 với dấu ấn đậm nét của Max Dowman. "Thần đồng" 16 tuổi trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử ghi bàn tại giải Ngoại Hạng Anh.

Chiến thắng của Arsenal thêm phần ý nghĩa khi ở trận đấu sau đó, Man City bị West Ham cầm hòa 1-1. Bernardo Silva mở tỷ số ở phút 31. Chưa đầy 5 phút sau, Konstantinos Mavropanos - cựu cầu thủ Arsenal - ghi bàn gỡ hòa cho West Ham. Sau vòng 30, Man City kém Arsenal 8 điểm.

Ở nhóm cuối bảng, Wolves và Burnley vẫn cách xa vị trí trụ hạng.

Lịch thi đấu vòng 30 giải Ngoại Hạng Anh

21h ngày 15/3: Crystal Palace vs Leeds United.

21h ngày 15/3: Man Utd vs Aston Villa.

21h ngày 15/3: Nottingham Forest vs Fulham.

23h30 ngày 15/3: Liverpool vs Tottenham.

3h ngày 17/3: Brentford vs Wolves.

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh vòng 30

XHĐộiTrậnBàn thắng/
bàn thua		Điểm
1Arsenal3161/2270
2Man City3060/2861
3Man Utd2951/4051
4Aston Villa2946/3651
5Chelsea3053/3548
6Liverpool2948/3948
7Brentford2944/4044
8Everton3034/3543
9Newcastle United3043/4342
10Bournemouth3044/4641
11Brighton3039/3640
12Fulham2940/4340
13Sunderland3030/3540
14Crystal Palace2933/3538
15Leeds United2937/4831
16Tottenham2939/4629
17West Ham3036/5529
18Nottingham2928/4328
19Burnley3032/5820
20Wolves3022/5216

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau mỗi trận đấu theo thông tin chính thức trên trang chủ Premier League.

Theo thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026, có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

Minh Anh
