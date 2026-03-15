Cập nhật Ngoại Hạng Anh hôm nay: Chelsea hụt hơi trước Man Utd

Ở vòng 30 giải Ngoại Hạng Anh, Chelsea thất bại 0-1 ngay trên sân nhà Stamford Bridge (London, Anh) trước Newcastle United. Anthony Gordon ghi bàn duy nhất. Trận thua này khiến Chelsea càng thêm bất lợi trong cuộc cạnh tranh vào top 4 với Man Utd, Aston Villa và Liverpool.

Cập nhật mới nhất

Burnley 0-0 Bournemouth.

Sunderland 0-1 Brighton.

Chelsea 0-1 Newcastle.

Arsenal 2-0 Everton.

West Ham 1-1 Man City.

Max Dowman giúp Arsenal đánh bại Everton. (Ảnh: Reuters)

Arsenal đứng đầu bảng xếp hạng. Đội chủ sân Emirates giành chiến thắng 2-0 trước Everton ở vòng 30 với dấu ấn đậm nét của Max Dowman. "Thần đồng" 16 tuổi trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử ghi bàn tại giải Ngoại Hạng Anh.

Chiến thắng của Arsenal thêm phần ý nghĩa khi ở trận đấu sau đó, Man City bị West Ham cầm hòa 1-1. Bernardo Silva mở tỷ số ở phút 31. Chưa đầy 5 phút sau, Konstantinos Mavropanos - cựu cầu thủ Arsenal - ghi bàn gỡ hòa cho West Ham. Sau vòng 30, Man City kém Arsenal 8 điểm.

Ở nhóm cuối bảng, Wolves và Burnley vẫn cách xa vị trí trụ hạng.

Lịch thi đấu vòng 30 giải Ngoại Hạng Anh

21h ngày 15/3: Crystal Palace vs Leeds United.

21h ngày 15/3: Man Utd vs Aston Villa.

21h ngày 15/3: Nottingham Forest vs Fulham.

23h30 ngày 15/3: Liverpool vs Tottenham.

3h ngày 17/3: Brentford vs Wolves.

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh vòng 30

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Arsenal 31 61/22 70 2 Man City 30 60/28 61 3 Man Utd 29 51/40 51 4 Aston Villa 29 46/36 51 5 Chelsea 30 53/35 48 6 Liverpool 29 48/39 48 7 Brentford 29 44/40 44 8 Everton 30 34/35 43 9 Newcastle United 30 43/43 42 10 Bournemouth 30 44/46 41 11 Brighton 30 39/36 40 12 Fulham 29 40/43 40 13 Sunderland 30 30/35 40 14 Crystal Palace 29 33/35 38 15 Leeds United 29 37/48 31 16 Tottenham 29 39/46 29 17 West Ham 30 36/55 29 18 Nottingham 29 28/43 28 19 Burnley 30 32/58 20 20 Wolves 30 22/52 16

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau mỗi trận đấu theo thông tin chính thức trên trang chủ Premier League.

Theo thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026, có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

