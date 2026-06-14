Công chức tuyến đầu của Hà Nội đóng góp ý kiến cải thiện chất lượng dịch vụ công

(VTC News) -

Từ đầu tháng 6, với mục tiêu xây dựng một hệ thống đánh giá chất lượng dịch vụ công toàn trình, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và cải cách dịch vụ công của TP Hà Nội, Hà Nội đã triển khai chiến dịch khảo sát đánh giá chất lượng dịch vụ công TP Hà Nôi, thông qua cổng khảo sát độc lập HiHUB.

Chiến dịch sẽ thu thập ý kiến người dân, doanh nghiệp, cán bộ hành chính công... về các dịch vụ công thiết yếu trên địa bàn TP Hà Nội, cụ thể giai đoạn 1 (t6/2026) là 25 dịch vụ công toàn trình, thiết yếu; giai đoạn 2 (đến tháng 9/2026) là 67 dịch vụ công toàn trình, thiết yếu; giai đoạn 3 (đến t12/2026) là tất cả các dịch vụ công khác.

Chiến dịch dự kiến khảo sát 100% công chức tuyến đầu với tần suất 6 tháng/lần. (Ảnh: Hoa Vũ)

Chiến dịch đặt trọng tâm vào hành trình trải nghiệm của người sử dụng dịch vụ công. Việc đánh giá không chỉ dừng ở câu hỏi “người dân, doanh nghiệp có hài lòng hay không”, mà đi sâu vào câu hỏi “người sử dụng đang gặp khó khăn ở khâu nào và vì sao”.

Các thủ tục hành chính không được so sánh một cách máy móc trên cùng một mặt bằng. Những thủ tục phức tạp như đất đai, xây dựng, thuế hoặc thủ tục liên thông nhiều cơ quan sẽ được đánh giá trong nhóm tương đồng về độ phức tạp. Mỗi thủ tục được xem xét theo ba góc độ: so sánh với các thủ tục cùng nhóm, so sánh với mức kỳ vọng phù hợp và so sánh với chính thủ tục đó qua thời gian.

Cách đánh giá này giúp kết quả công bằng hơn, tránh bất lợi cho các thủ tục vốn có độ phức tạp cao.

Để có dữ liệu đầy đủ nhất, hướng tới có thể đánh giá thường xuyên, khách quan và nhận diện đúng điểm nghẽn và cải thiện chất lượng phục vụ, chiến dịch sẽ tiến hành khảo sát người dân, doanh nghiệp, sử dụng dữ liệu hành chính số trên cổng dịch vụ công. Đặc biệt, chiến dịch dự kiến khảo sát 100% công chức tuyến đầu với tần suất 6 tháng/lần để khảo sát về áp lực công việc, khả năng phối hợp xử lý, các vấn đề nền tảng khó sử dụng....

Sự khác biệt của chiến dịch khảo sát chất lượng dịch vụ công lần này so với các phương pháp truyền thống