15/03/2026 07:03:00 +07:00

Haaland tịt ngòi, đối thủ sút 1 vào 1 khiến Man City ôm hận

Cập nhật kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh hôm nay 15/3: Cựu cầu thủ Arsenal là Konstantinos Mavropanos ghi bàn khiến Manchester City hòa West Ham 1-1.

Video: West Ham 1-1 Man City.

Sáng 15/3, trận đấu giữa West Ham và Man City thuộc vòng 30 giải Ngoại Hạng Anh kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Kết quả này ghìm chân Man City trong cuộc đua vô địch với Arsenal, đội vừa đánh bại Everton đầy vất vả với tỷ số 2-0.

Điều thú vị là chính một cựu cầu thủ Arsenal - Konstantinos Mavropanos - ghi bàn quyết định khiến Man City mất điểm. Trung vệ người Hy Lạp lập công chỉ 4 phút sau khi Bernardo Silva mở tỷ số trận đấu cho Man City.

Haaland không ghi bàn, Man City bị West Ham cầm hòa. (Ảnh: Reuters)

Pha làm bàn của Mavropanos cũng là cú sút duy nhất của West Ham trong cả trận. Điều này có nghĩa là đội chủ nhà đạt tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng lên tới 100%.

Tỷ lệ kiểm soát bóng của Man City lên tới hơn 70%. Đội khách tấn công áp đảo. Tuy nhiên, ngoài bàn thắng của Bernardo Silva, các chân sút của Man City hoàn toàn bất lực trước khung thành đối phương. Erling Haaland trải qua thêm một trận đấu không ghi bàn.

West Ham1-1Man City
31'Silva
Mavropanos35'
Số liệu thống kê trận West Ham 1-1 Man City.

Chấm điểm West Ham vs Man City

West Ham: Mads Hermansen (7,6), Axel Disasi (5,1), Konstantinos Mavropanos (8,8), Jean Claude Todibo (7,2), Malick Diouf (6,1), Mateus Fernandes (5,9), Tomas Soucek (6,7), Aaron Wan-Bissaka (5,5), Pablo (6,0), Jarrod Bowen (6,9), Valentin Castellanos (5,2) - Thay người: Songoutou Mangassa (6,3), Adama Traore (6,3), Mohamadou Kante.

Man City: Gianluigi Donnarumma (6,4), Rayan Ait-Nouri (7,9), Marc Guehi (7,9), Abdukodir Khusanov (6,5), Matheus Nunes (7,2), Rodri (7,9), Nico O'Reilly (7,1), Bernardo Silva (7,9), Antoine Semenyo (6,0), Omar Marmoush (6,9), Erling Haaland (6,8) - Thay người: Rayan Cherki (7,0), Jeremy Doku (6,6), Phil Foden (6,5), Tijjani Reijnders (6,6).

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh vòng 30

XHĐộiTrậnBàn thắng/
bàn thua		Điểm
1Arsenal3161/2270
2Man City3060/2861
3Man Utd2951/4051
4Aston Villa2946/3651
5Chelsea3053/3548
6Liverpool2948/3948
7Brentford2944/4044
8Everton3034/3543
9Newcastle United3043/4342
10Bournemouth3044/4641
11Brighton3039/3640
12Fulham2940/4340
13Sunderland3030/3540
14Crystal Palace2933/3538
15Leeds United2937/4831
16Tottenham2939/4629
17West Ham3036/5529
18Nottingham2928/4328
19Burnley3032/5820
20Wolves3022/5216

Minh Anh
