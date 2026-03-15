Haaland tịt ngòi, đối thủ sút 1 vào 1 khiến Man City ôm hận

Video: West Ham 1-1 Man City.

Sáng 15/3, trận đấu giữa West Ham và Man City thuộc vòng 30 giải Ngoại Hạng Anh kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Kết quả này ghìm chân Man City trong cuộc đua vô địch với Arsenal, đội vừa đánh bại Everton đầy vất vả với tỷ số 2-0.

Điều thú vị là chính một cựu cầu thủ Arsenal - Konstantinos Mavropanos - ghi bàn quyết định khiến Man City mất điểm. Trung vệ người Hy Lạp lập công chỉ 4 phút sau khi Bernardo Silva mở tỷ số trận đấu cho Man City.

Haaland không ghi bàn, Man City bị West Ham cầm hòa.

Pha làm bàn của Mavropanos cũng là cú sút duy nhất của West Ham trong cả trận. Điều này có nghĩa là đội chủ nhà đạt tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng lên tới 100%.

Tỷ lệ kiểm soát bóng của Man City lên tới hơn 70%. Đội khách tấn công áp đảo. Tuy nhiên, ngoài bàn thắng của Bernardo Silva, các chân sút của Man City hoàn toàn bất lực trước khung thành đối phương. Erling Haaland trải qua thêm một trận đấu không ghi bàn.

West Ham 1-1 Man City 31' Silva Mavropanos 35'

Số liệu thống kê trận West Ham 1-1 Man City.

Chấm điểm West Ham vs Man City

West Ham: Mads Hermansen (7,6), Axel Disasi (5,1), Konstantinos Mavropanos (8,8), Jean Claude Todibo (7,2), Malick Diouf (6,1), Mateus Fernandes (5,9), Tomas Soucek (6,7), Aaron Wan-Bissaka (5,5), Pablo (6,0), Jarrod Bowen (6,9), Valentin Castellanos (5,2) - Thay người: Songoutou Mangassa (6,3), Adama Traore (6,3), Mohamadou Kante.

Man City: Gianluigi Donnarumma (6,4), Rayan Ait-Nouri (7,9), Marc Guehi (7,9), Abdukodir Khusanov (6,5), Matheus Nunes (7,2), Rodri (7,9), Nico O'Reilly (7,1), Bernardo Silva (7,9), Antoine Semenyo (6,0), Omar Marmoush (6,9), Erling Haaland (6,8) - Thay người: Rayan Cherki (7,0), Jeremy Doku (6,6), Phil Foden (6,5), Tijjani Reijnders (6,6).

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh vòng 30

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Arsenal 31 61/22 70 2 Man City 30 60/28 61 3 Man Utd 29 51/40 51 4 Aston Villa 29 46/36 51 5 Chelsea 30 53/35 48 6 Liverpool 29 48/39 48 7 Brentford 29 44/40 44 8 Everton 30 34/35 43 9 Newcastle United 30 43/43 42 10 Bournemouth 30 44/46 41 11 Brighton 30 39/36 40 12 Fulham 29 40/43 40 13 Sunderland 30 30/35 40 14 Crystal Palace 29 33/35 38 15 Leeds United 29 37/48 31 16 Tottenham 29 39/46 29 17 West Ham 30 36/55 29 18 Nottingham 29 28/43 28 19 Burnley 30 32/58 20 20 Wolves 30 22/52 16

