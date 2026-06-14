Cập nhật mới nhất Haiti 0 0 Scotland Trận đấu giữa Haiti và Scotland bắt đầu lúc 8h ngày 14/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu.

Lực lượng, phong độ Scotland Phong độ của Scotland trước trận ra quân nhỉnh hơn Haiti. Trong 10 trận gần nhất, đội tuyển này thắng 6, hòa 1 và thua 3. Sau 2 thất bại trước Nhật Bản và Bờ Biển Ngà, Scotland kịp lấy lại sự tự tin bằng 2 trận thắng đậm trước Curacao và Bolivia. Hàng công Scotland đang có tín hiệu tích cực khi ghi 21 bàn trong 10 trận gần đây. Scott McTominay là nhân tố nổi bật nhờ khả năng xâm nhập vòng cấm và ghi bàn từ tuyến hai. John McGinn, Lewis Ferguson giữ vai trò quan trọng trong khâu điều tiết, còn Ben Gannon-Doak và Lawrence Shankland mang đến thêm lựa chọn tấn công. Về lực lượng, Scotland không có Billy Gilmour vì chấn thương đầu gối. Scott McTominay từng gặp vấn đề về dạ dày trong tuần chuẩn bị, nhưng đã trở lại tập luyện và có thể đá chính. Scott McKenna bị đau nhẹ, khả năng ra sân còn bỏ ngỏ. Ở vị trí thủ môn, Angus Gunn có lợi thế hơn Craig Gordon.

Lực lượng, phong độ Haiti Trong 10 trận gần nhất, đội bóng của huấn luyện viên Sebastien Migne thắng 4, hòa 3 và thua 3. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị ngay trước World Cup thiếu ổn định: Haiti thắng New Zealand 4-0 nhưng sau đó thua Peru 1-2. Haiti có khả năng tạo đột biến trên hàng công. Họ ghi 15 bàn trong 10 trận gần nhất, nhưng hàng thủ vẫn là điểm cần lo khi nhận 11 bàn thua trong cùng giai đoạn. Trước một Scotland có thể hình, thể lực và khả năng không chiến tốt, Haiti nhiều khả năng phải chơi thận trọng, ưu tiên giữ cự ly đội hình và phản công nhanh. Về lực lượng, Haiti không có ca chấn thương đáng kể trước trận mở màn. HLV Sebastien Migne có thể tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-4-2. Johny Placide nhiều khả năng bắt chính nhờ kinh nghiệm dày dạn, trong khi Wilson Isidor và Duckens Nazon là cặp tiền đạo đáng chú ý. Nazon vẫn là điểm tựa lớn nhất khi đang là chân sút số một lịch sử đội tuyển Haiti.