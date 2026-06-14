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Australia 0 0 Thổ Nhĩ Kỳ
Trận đấu giữa Australia và Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu lúc 11h ngày 14/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu.
Lực lượng, phong độ Australia
Phong độ của Australia trước giải chưa thật sự ổn định. Trong 10 trận gần nhất, đội bóng của huấn luyện viên Tony Popovic thắng 5, hòa 1 và thua 4 trận. Họ ghi 13 bàn, thủng lưới 10 lần. Sau 2 chiến thắng trước Curacao và Cameroon, Australia chỉ hòa Thụy Sỹ 1-1 rồi thua Mexico 0-1 ở 2 trận giao hữu cuối cùng.
Lối chơi của Australia thiên về thực dụng. Họ dựa nhiều vào thể lực, tranh chấp, khả năng tổ chức phòng ngự và các pha chuyển trạng thái nhanh. Mathew Ryan, Jackson Irvine, Harry Souttar và Mathew Leckie là nhóm cầu thủ giàu kinh nghiệm, trong khi Nestory Irankunda, Jordan Bos và Mohamed Toure có thể tạo khác biệt bằng tốc độ.
Về lực lượng, Australia không gặp khủng hoảng nhân sự lớn. Mohamed Toure cần được theo dõi thêm sau khi bỏ lỡ một buổi tập quan trọng. Nếu đủ thể lực, anh có thể đá cao nhất trên hàng công. Các trụ cột như Ryan, Irvine, Souttar và Leckie nhiều khả năng vẫn xuất hiện trong đội hình xuất phát.
Lực lượng, phong độ Thổ Nhĩ Kỳ
Phong độ của Thổ Nhĩ Kỳ trước trận ra quân rất ấn tượng. Trong 10 trận gần nhất, đội bóng của huấn luyện viên Vincenzo Montella thắng 8, hòa 1 và chỉ thua 1 trận. Sau thất bại nặng trước Tây Ban Nha, họ bất bại 8 trận liên tiếp, trong đó có 7 chiến thắng.
Hàng công là điểm mạnh nổi bật của Thổ Nhĩ Kỳ. Đội bóng này ghi 25 bàn trong 10 trận gần nhất, từng thắng đậm Bulgaria, Georgia và Bắc Macedonia. Trận thắng Venezuela 2-1 ngay trước World Cup cũng giúp họ có thêm sự tự tin.
Về lực lượng, Arda Guler đã hồi phục sau chấn thương cuối mùa tại Real Madrid và có thể đá chính. Tiền vệ này là nhân tố sáng tạo quan trọng nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, Kenan Yildiz gặp vấn đề ở bắp chân và khả năng ra sân chưa chắc chắn. Hakan Calhanoglu giữ vai trò thủ lĩnh tuyến giữa, còn Deniz Gul có thể được trao vị trí trung phong.
Australia đấu với Thổ Nhĩ Kỳ (11h ngày 14/6)
Trận Australia đấu với Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra lúc 11h ngày 14/6 trên sân BC Place, Vancouver, Canada, thuộc bảng D World Cup 2026. Trọng tài chính điều hành trận đấu là ông Jesús Valenzuela (Venezuela).
Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá nhỉnh hơn nhờ phong độ tốt, chất lượng kỹ thuật ở tuyến giữa và nhiều phương án tấn công. Theo Opta, đội bóng châu Âu có 55,3% cơ hội thắng, trong khi khả năng giành 3 điểm của Australia là 20,5%.
Dù vậy, đây có thể không phải trận đấu dễ dàng cho Thổ Nhĩ Kỳ. Australia thường chơi khó chịu nhờ nền tảng thể lực, phòng ngự số đông và sẵn sàng tranh chấp quyết liệt. Nếu hạn chế khoảng trống cho Arda Guler và kiểm soát tốt các pha bóng hai, Australia vẫn có cơ hội kéo trận đấu về thế giằng co.
Trực tiếp bóng đá Australia vs Thổ Nhĩ Kỳ, bảng D World Cup 2026 hôm nay
Trực tiếp bóng đá Australia vs Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra lúc 11h ngày 14/6: VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Australia đấu với Thổ Nhĩ Kỳ mới nhất.
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