Cập nhật mới nhất Australia 0 0 Thổ Nhĩ Kỳ Trận đấu giữa Australia và Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu lúc 11h ngày 14/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu.

Lực lượng, phong độ Australia Phong độ của Australia trước giải chưa thật sự ổn định. Trong 10 trận gần nhất, đội bóng của huấn luyện viên Tony Popovic thắng 5, hòa 1 và thua 4 trận. Họ ghi 13 bàn, thủng lưới 10 lần. Sau 2 chiến thắng trước Curacao và Cameroon, Australia chỉ hòa Thụy Sỹ 1-1 rồi thua Mexico 0-1 ở 2 trận giao hữu cuối cùng. Australia không được đánh giá cao tại World Cup 2026. (Ảnh: Reuters) Lối chơi của Australia thiên về thực dụng. Họ dựa nhiều vào thể lực, tranh chấp, khả năng tổ chức phòng ngự và các pha chuyển trạng thái nhanh. Mathew Ryan, Jackson Irvine, Harry Souttar và Mathew Leckie là nhóm cầu thủ giàu kinh nghiệm, trong khi Nestory Irankunda, Jordan Bos và Mohamed Toure có thể tạo khác biệt bằng tốc độ. Về lực lượng, Australia không gặp khủng hoảng nhân sự lớn. Mohamed Toure cần được theo dõi thêm sau khi bỏ lỡ một buổi tập quan trọng. Nếu đủ thể lực, anh có thể đá cao nhất trên hàng công. Các trụ cột như Ryan, Irvine, Souttar và Leckie nhiều khả năng vẫn xuất hiện trong đội hình xuất phát.

Lực lượng, phong độ Thổ Nhĩ Kỳ Phong độ của Thổ Nhĩ Kỳ trước trận ra quân rất ấn tượng. Trong 10 trận gần nhất, đội bóng của huấn luyện viên Vincenzo Montella thắng 8, hòa 1 và chỉ thua 1 trận. Sau thất bại nặng trước Tây Ban Nha, họ bất bại 8 trận liên tiếp, trong đó có 7 chiến thắng. Arda Guler là nhân tố đáng chú ý của Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Reuters) Hàng công là điểm mạnh nổi bật của Thổ Nhĩ Kỳ. Đội bóng này ghi 25 bàn trong 10 trận gần nhất, từng thắng đậm Bulgaria, Georgia và Bắc Macedonia. Trận thắng Venezuela 2-1 ngay trước World Cup cũng giúp họ có thêm sự tự tin. Về lực lượng, Arda Guler đã hồi phục sau chấn thương cuối mùa tại Real Madrid và có thể đá chính. Tiền vệ này là nhân tố sáng tạo quan trọng nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, Kenan Yildiz gặp vấn đề ở bắp chân và khả năng ra sân chưa chắc chắn. Hakan Calhanoglu giữ vai trò thủ lĩnh tuyến giữa, còn Deniz Gul có thể được trao vị trí trung phong.