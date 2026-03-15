Trực tiếp bóng đá Man Utd 0-0 Aston Villa: Chờ Sesko vào sân

Man Utd 0-0 Aston Villa
Trận Man Utd đấu với Aston Villa thuộc vòng 30 giải Ngoại Hạng Anh diễn ra lúc 21h ngày 15/3. Trọng tài là Anthony Taylor.
Man Utd và Aston Villa không tạo ra nhiều pha bóng tấn công đáng chú ý. Cơ hội rõ rệt nhất là cú đánh đầu của Diallo bị thủ môn Aston Villa đẩy ra.
Fernandes sút xa chệch khung thành. Đây là tình huống hiếm hoi Man Utd tạo ra cơ hội bằng phản công.
Dalot bất ngờ xâm nhập vòng cấm từ cánh phải nhưng cú sút của anh quá kém chất lượng.
Cả 2 đội đều phối hợp rườm rà và bí ý tưởng trước hàng phòng ngự chặt chẽ của đối phương. Sự thận trọng vẫn được duy trì.
Martinez bay người đẩy bóng cứu thua cho Aston Villa. Cú đánh đầu là của Diallo.
Cả Man Utd và Aston Villa đều đang thận trọng. Chưa có cơ hội nào được 2 đội tạo ra.
Aston Villa nhanh chóng kiểm soát lại tình hình, giữ bóng chậm rãi và không để Man Utd ép sân.
Man Utd ép sân và đẩy cao nhịp độ chơi ngay từ những phút đầu. Đây là cách nhập cuộc quen thuộc của "Quỷ đỏ".
Trận đấu bắt đầu
Aston Villa (áo trắng) giao bóng.
Đội hình Man Utd vs Aston Villa
Man Utd: Senne Lammens (31), Luke Shaw (23), Harry Maguire (5), Leny Yoro (15), Diogo Dalot (2), Kobbie Mainoo (37), Casemiro (18), Bruno Fernandes (8), Matheus Cunha (10), Amad Diallo (16), Bryan Mbeumo (19).
Aston Villa: Emiliano Martinez (23), Lucas Digne (12), Tyrone Mings (5), Ezri Konsa (4), Lamare Bogarde (26), Amadou Onana (24), Ross Barkley (6), Emi Buendia (10), Morgan Rogerss (27), John McGinn (7), Ollie Watkins (11).
Nhận định Man Utd vs Aston Villa
Siêu máy tính của Opta và Soccerway đều đánh giá Man Utd cao hơn trước cuộc tiếp đón Aston Villa. Theo dữ liệu dự đoán bóng đá của Soccerway, cơ hội thắng của Man Utd là 41% trong khi Aston Villa chỉ đạt 25%. Mô hình mô phỏng của Opta cũng đưa ra kết quả tương tự với xác suất thắng của “Quỷ đỏ” là 44,1%, còn đội bóng của Unai Emery là 29,1%.
Dù vừa nhận thất bại 1-2 trước Newcastle trong lợi thế hơn người suốt hiệp hai, Man Utd vẫn giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Đoàn quân của Michael Carrick hiện có cùng số điểm với Aston Villa nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại.
Trong khi đó, Aston Villa không có phong độ ổn định trong thời gian gần đây và tiếp tục sa sút so với giai đoạn đầu mùa giải. Thầy trò huấn luyện viên Unai Emery chỉ có 1 chiến thắng trong 5 trận gần nhất tại Ngoại Hạng Anh. Trong 2 trận sân khách gần nhất, Aston Villa chỉ hòa và thua trước những đối thủ ở nửa dưới bảng xếp hạng.
Man Utd đón tín hiệu tích cực khi hậu vệ Noussair Mazraoui nhiều khả năng kịp bình phục để ra sân. Tuy nhiên, HLV Michael Carrick có thể thiếu vắng Lisandro Martinez vì chấn thương bắp chân. Mason Mount, Matthijs de Ligt và Patrick Dorgu tiếp tục vắng mặt.
Aston Villa đón John McGinn trở lại sau 10 trận vắng mặt. Dù vậy, tuyến giữa của HLV Unai Emery phải chịu tổn thất khi Youri Tielemans và Boubacar Kamara chưa bình phục, trong khi khả năng ra sân của Matty Cash còn bỏ ngỏ.
