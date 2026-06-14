World Cup 2026 hôm nay 14/6: FIFA yêu cầu Ai Cập đổi trang phục thi đấu

(VTC News) -

Thông tin World Cup 2026 mới nhất xoay quanh việc hai cảnh sát Peru đã cải trang thành các linh vật World Cup 2026 bắt tội phạm ma tuý, vấn đề thị thực của tiền vệ Thomas Partey, Liên đoàn bóng đá thế giới yêu cầu Ai Cập đổi áo đấu.

Cảnh sát cải trang linh vật World Cup bắt tội phạm

Theo AP, hai cảnh sát Peru đã cải trang thành các linh vật World Cup 2026 là Clutch và Maple để tham gia bắt giữ một nghi phạm buôn bán ma túy tại thủ đô Lima.

Đại tá Carlos Alcantara cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm với sự hỗ trợ của hai cảnh sát chìm vào đúng ngày diễn ra trận khai mạc World Cup giữa Mexico và Nam Phi.

Cảnh sát Peru đã bắt giữ nghi phạm với sự hỗ trợ của hai cảnh sát chìm mặc trang phục linh vật World Cup 2026. (Ảnh: AP)

“Nhờ công tác tình báo, chúng tôi phát hiện người này là một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt và đang bị cuốn theo không khí World Cup. Vì vậy, chúng tôi quyết định cho nhân viên cải trang thành các linh vật World Cup để tiếp cận đối tượng mà không gây nghi ngờ, sau đó tiến hành bắt giữ”, ông Alcantara cho biết.

Hai cảnh sát trong trang phục linh vật đã dùng một chiếc búa tạ bằng kim loại để phá cửa, tạo điều kiện cho các đồng đội ập vào bên trong.

Cảnh sát cho biết họ đã thu giữ 2.524 gói cocaine dạng bột nhão cùng một khẩu súng. Đây không phải lần đầu tiên cảnh sát Peru sử dụng những màn cải trang độc đáo để bắt tội phạm. Trong các chiến dịch trước đây, lực lượng này từng hóa thân thành nhiều nhân vật nổi tiếng như Grinch, Freddy Krueger, Deadpool, Wolverine và thậm chí cả ông già Noel để tiếp cận đối tượng mà không làm họ cảnh giác.

Ghana lên án quyết định của Canada

Chính phủ Ghana đã chỉ trích quyết định của Canada là “cực kỳ bất công” khi từ chối cấp thị thực cho tiền vệ Thomas Partey trước trận ra quân của đội tuyển nước này tại World Cup, đồng thời cho biết sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý nhằm đảo ngược quyết định trên.

Thomas Partey sẽ không thể ra sân ở trận đấu đầu tiên tại World Cup 2026 do bị chủ nhà Canada từ chối nhập cảnh. (Ảnh: AP)

Partey, người dự kiến sẽ phải ra tòa tại London vào cuối năm nay để xét xử các cáo buộc hiếp dâm, đã quay trở lại đại bản doanh của đội tuyển Ghana ở bang Rhode Island (Mỹ). Trước đó, Canada đã từ chối đơn xin thị thực của anh để nhập cảnh tham dự trận gặp Panama tại Toronto vào ngày 18/6.

Lá đơn xin thị thực của Partey bị Canada từ chối. Hiện Partey đang dính một loạt cáo buộc liên quan đến hiếp dâm, tấn công tình dục song chưa được xét xử. Cách đây nhiều tháng, Thomas Partey, bị truy tố với 5 tội danh hiếp dâm và một tội danh tấn công tình dục, liên quan đến 3 phụ nữ.

Cụ thể, 2 tội danh hiếp dâm liên quan đến một phụ nữ, 3 tội danh khác liên quan đến người phụ nữ thứ hai, và tội danh tấn công tình dục liên quan đến người còn lại.

FIFA yêu cầu Ai Cập đổi trang phục

Đội tuyển Ai Cập sẽ thi đấu tại World Cup 2026 với mẫu áo không có 7 ngôi sao tượng trưng cho 7 chức vô địch Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON), sau khi nhận được yêu cầu từ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

Thông thường, đội tuyển Ai Cập gắn 7 ngôi sao phía trên huy hiệu đội tuyển quốc gia trên áo đấu nhằm ghi nhận 7 lần đăng quang tại AFCON. Tuy nhiên, từ đầu năm nay, FIFA đã nhắc nhở rằng các mẫu áo do Puma thiết kế cần được điều chỉnh để phù hợp với quy định của tổ chức này.

Ai Cập được FIFA yêu cầu đổi trang phục thi đấu World Cup 2026. (Ảnh: AP)

Ông Mohamed Morad Thabet, phụ trách truyền thông của EFA, nói với ESPN: "Đây chỉ là một thủ tục thông thường. Bốn tháng trước, FIFA đã thông báo với Liên đoàn bóng đá Ai Cập về việc không được đưa các ngôi sao tượng trưng cho chức vô địch AFCON trên áo đấu của đội tuyển tại các trận đấu thuộc World Cup".

Tại World Cup, FIFA quy định chỉ những ngôi sao tượng trưng cho các chức vô địch World Cup mới được phép xuất hiện trên áo đấu của các đội tuyển quốc gia.