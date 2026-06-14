Trường Đại học CMC tặng iPad cho toàn bộ thí sinh đăng ký nguyện vọng 1,2,3

(VTC News) -

Trường Đại học CMC trao tặng iPad và học bổng cho tân sinh viên

Theo đó, thí sinh nhập học tại trường Đại học CMC sẽ được nhận một chiếc iPad hoặc máy tính bảng có giá trị tương đương nếu đặt CMC là nguyện vọng 1, 2 hoặc 3 trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời thỏa mãn ít nhất một trong các điều kiện sau:

Tham dự kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2026 của Trường Đại học CMC (CMC-TEST)

Có tổng điểm học bạ kỳ 1 hoặc cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển đạt từ 31/40 điểm trở lên (bao gồm điểm cộng).

Trước đó, nhà trường đã trao tặng laptop cho sinh viên trong các năm 2024, 2025.

Bên cạnh đó, trường Đại học CMC tiếp tục quỹ học bổng "CMC - Vì bạn xứng đáng" trị giá 96 tỷ đồng cho thí sinh có thành tích học tập xuất sắc, nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam. Trong đó, cơ sở Hà Nội dự kiến có 370 suất học bổng, cơ sở TP.HCM có 155 suất với các mức 30 - 100% học phí toàn bộ các năm học.

Thí sinh có thể xét học bổng vào trường qua một trong các phương thức như: điểm học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ (IELTS, TOPIK, HSK,..), điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc các giải học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên. Học bổng được áp dụng xuyên suốt toàn bộ quá trình học tập nếu sinh viên duy trì GPA đạt từ 3.0/4.0.

Đây là quỹ học bổng được trường duy trì từ khi thành lập nhằm khuyến khích và đồng hành cùng những thí sinh có thành tích học tập tốt, tạo điều kiện trải nghiệm môi trường đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế.

Lợi thế từ tổ hợp xét tuyển cho thí sinh

Theo thông tin do trường Đại học CMC công bố, năm 2026 nhà trường tuyển sinh 2300 chỉ tiêu, với 19 ngành và chương trình đào tạo.

Học phí trường Đại học CMC năm 2026.

Đối với các ngành Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính, Trí tuệ Nhân tạo... tổ hợp xét tuyển là Toán x 2 + 2 môn bất kỳ.

Đối với ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (IC Design), tổ hợp xét tuyển là Toán x 2 + Lý/Hóa + môn bất kỳ.

Với các ngành còn lại, thí sinh có thể lựa chọn Toán hoặc Văn để nhân hệ số 2 tùy theo thế mạnh, tổ hợp xét tuyển là Toán/ Văn x 2 + 2 môn bất kỳ.

Thay vì sử dụng các tổ hợp xét tuyển truyền thống như A00, C00, D00..., trường Đại học CMC sử dụng các tổ hợp xét tuyển mới linh hoạt hơn cho từng ngành. Thí sinh được tự chọn 2 môn bất kỳ từ 10 môn quy định (bao gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tin học, Công nghệ, Ngoại ngữ, Giáo dục kinh tế - pháp luật và Ngữ văn).

Việc mở rộng danh mục môn xét tuyển giúp thí sinh tối ưu hóa điểm số dựa trên năng lực học tập toàn diện.

Môi trường đào tạo ứng dụng AI theo chuẩn quốc tế

Theo định hướng xây dựng mô hình Đại học AI (AI University), trường Đại học CMC đã đưa vào vận hành Trợ lý đào tạo AI như một trợ giảng số, hỗ trợ sinh viên 24/7 trong việc tra cứu thông tin học tập và các quy trình đào tạo.

Trợ lý đào tạo AI sẽ đóng vai trò như một người bạn đồng hành, cá nhân hoá việc tư vấn, hỗ trợ sinh viên xây dựng kế hoạch học tập, giải quyết các khó khăn trong quá trình học tập và đảm bảo tuân thủ các quy định của nhà trường.

Bên cạnh đó, với lợi thế là một trường đại học trực thuộc Tập đoàn CMC, trường Đại học CMC tăng cường hợp tác với nhiều trường Đại học và các đơn vị quốc tế như Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc), Đại học Sư phạm Thủ đô (Trung Quốc), Đại học Quốc gia Mokpo (Hàn Quốc), Steinbeis University (Đức),... nhằm nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo, mang lại cơ hội trao đổi quốc tế, trải nghiệm nghề nghiệp và cơ hội việc làm cho sinh viên.

Trường Đại học CMC ký kết hợp tác với Trường Quốc tế sau đại học Thanh Hoa Thâm Quyến thuộc Đại học Thanh Hoa.

Nhà trường cũng cam kết 100% sinh viên sẽ có được sắp xếp vị trí thực tập tại Tập đoàn CMC và các đối tác lớn như Samsung, Microsoft... Sinh viên sẽ có 1 học kỳ thực tập kéo dài 4 tháng, làm việc như một nhân viên chính thức nhằm tích lũy kinh nghiệm thực tế tại doanh nghiệp.