  • logo
Xuất bản ngày 01/06/2026 06:00 AM
Xuất bản ngày 01/06/2026 06:00 AM

Quên nỗi buồn Champions League, Arsenal rước cúp giữa hàng trăm nghìn CĐV

Minh Anh
Minh Anh
(VTC News) -

Hàng trăm nghìn người đổ ra đường ở London trong lễ diễu hành rước cúp Ngoại Hạng Anh của câu lạc bộ Arsenal.

Tối 31/5 (giờ Việt Nam), tức chưa đầy một ngày sau trận chung kết UEFA Champions League tại Budapest (Hungary), câu lạc bộ Arsenal trở về London (Anh) tổ chức diễu hành rước cúp Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Tối 31/5 (giờ Việt Nam), tức chưa đầy một ngày sau trận chung kết UEFA Champions League tại Budapest (Hungary), câu lạc bộ Arsenal trở về London (Anh) tổ chức diễu hành rước cúp Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Đội nữ của Arsenal cũng tham gia lễ diễu hành với chức vô địch FIFA Women's Champions Cup - danh hiệu thế giới của bóng đá nữ cấp câu lạc bộ, tương đương FIFA Club World Cup của bóng đá nam. (Ảnh: Reuters)

Đội nữ của Arsenal cũng tham gia lễ diễu hành với chức vô địch FIFA Women's Champions Cup - danh hiệu thế giới của bóng đá nữ cấp câu lạc bộ, tương đương FIFA Club World Cup của bóng đá nam. (Ảnh: Reuters)

Theo tờ The Guardian, ước tính có khoảng 800.000 cổ động viên Arsenal tụ tập trên các tuyến đường đoàn xe đi qua để chung vui với đội bóng. (Ảnh: Reuters)

Theo tờ The Guardian, ước tính có khoảng 800.000 cổ động viên Arsenal tụ tập trên các tuyến đường đoàn xe đi qua để chung vui với đội bóng. (Ảnh: Reuters)

Tờ London Evening Standard và Mirror cho biết có "hằng trăm nghìn người" tham gia sự kiện này. Một số nguồn tin trên mạng xã hội (chưa kiểm chứng) ước lượng đám đông trên các con phố ở khu vực Bắc London vượt qua mốc 1 triệu người. (Ảnh: Reuters)

Tờ London Evening Standard và Mirror cho biết có "hằng trăm nghìn người" tham gia sự kiện này. Một số nguồn tin trên mạng xã hội (chưa kiểm chứng) ước lượng đám đông trên các con phố ở khu vực Bắc London vượt qua mốc 1 triệu người. (Ảnh: Reuters)

Lần gần nhất Arsenal tổ chức diễu hành rước cúp là năm 2014 khi đội bóng này giành chức vô địch FA Cup, chấm dứt 9 năm không danh hiệu dưới thời huấn luyện viên Arsene Wenger. Đội trưởng ra sân nhiều nhất của Arsenal khi đó chính là Mikel Arteta, huấn luyện viên trưởng hiện tại của "Pháo thủ".

Lần gần nhất Arsenal tổ chức diễu hành rước cúp là năm 2014 khi đội bóng này giành chức vô địch FA Cup, chấm dứt 9 năm không danh hiệu dưới thời huấn luyện viên Arsene Wenger. Đội trưởng ra sân nhiều nhất của Arsenal khi đó chính là Mikel Arteta, huấn luyện viên trưởng hiện tại của "Pháo thủ".

3 chiếc xe buýt 2 tầng chở các thành viên của Arsenal xuất phát từ sân vận động Emirates, đi qua các tuyến phố ở khu vực phía Bắc London. Cảnh sát địa phương cử 500 người tham gia bảo đảm an ninh cho sự kiện và cấm đường đến 20h (giờ địa phương).

3 chiếc xe buýt 2 tầng chở các thành viên của Arsenal xuất phát từ sân vận động Emirates, đi qua các tuyến phố ở khu vực phía Bắc London. Cảnh sát địa phương cử 500 người tham gia bảo đảm an ninh cho sự kiện và cấm đường đến 20h (giờ địa phương).

Cổ động viên Arsenal không được đón chiếc cúp Champions League trong lễ diễu hành như mong đợi. "Pháo thủ" thua Paris Saint-Germain trong loạt luân lưu của trận chung kết vừa kết thúc trước đó chưa đầy một ngày. (Ảnh: Reuters)

Cổ động viên Arsenal không được đón chiếc cúp Champions League trong lễ diễu hành như mong đợi. "Pháo thủ" thua Paris Saint-Germain trong loạt luân lưu của trận chung kết vừa kết thúc trước đó chưa đầy một ngày. (Ảnh: Reuters)

Dù vậy, danh hiệu vô địch Ngoại Hạng Anh sau 22 năm chờ đợi đủ để các cổ động viên Arsenal ùa ra đường hòa vào sự kiện diễu hành lớn chưa từng có của câu lạc bộ. (Ảnh: AP)

Dù vậy, danh hiệu vô địch Ngoại Hạng Anh sau 22 năm chờ đợi đủ để các cổ động viên Arsenal ùa ra đường hòa vào sự kiện diễu hành lớn chưa từng có của câu lạc bộ. (Ảnh: AP)

Sau hơn 6 năm dưới thời huấn luyện viên Mikel Arteta, thành tích của Arsenal vẫn có chiều hướng đi lên. Mùa này, ngoài chức vô địch Ngoại Hạng Anh, "Pháo thủ" còn vào chung kết Cúp Liên đoàn Anh và Champions League. Tổng cộng, đội bóng này thi đấu 63 trận (nhiều nhất trong tất cả các đội bóng thuộc 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu).

Sau hơn 6 năm dưới thời huấn luyện viên Mikel Arteta, thành tích của Arsenal vẫn có chiều hướng đi lên. Mùa này, ngoài chức vô địch Ngoại Hạng Anh, "Pháo thủ" còn vào chung kết Cúp Liên đoàn Anh và Champions League. Tổng cộng, đội bóng này thi đấu 63 trận (nhiều nhất trong tất cả các đội bóng thuộc 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu).

Sau lễ diễu hành, các cầu thủ Arsenal bắt đầu kỳ nghỉ. Dù vậy, có ít nhất 16 cầu thủ của đội bóng này tham dự World Cup 2026. Họ chỉ đươc về nhà hoặc đi nghỉ cùng gia đình trong ít ngày trước khi lên tập trung đội tuyển quốc gia. (Ảnh: AP)

Sau lễ diễu hành, các cầu thủ Arsenal bắt đầu kỳ nghỉ. Dù vậy, có ít nhất 16 cầu thủ của đội bóng này tham dự World Cup 2026. Họ chỉ đươc về nhà hoặc đi nghỉ cùng gia đình trong ít ngày trước khi lên tập trung đội tuyển quốc gia. (Ảnh: AP)

Đọc thêm
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Tin mới