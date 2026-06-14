Biến đổi khí hậu khiến cuộc sống đắt đỏ hơn

(VTC News) -

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí kinh tế vĩ mô Brookings Papers on Economic Activity (BPEA), biến đổi khí hậu hiện khiến mỗi hộ gia đình tại Mỹ tốn thêm trung bình 400 - 900 USD mỗi năm.

Trong khi đó, khảo sát của Đại học Yale và Đại học George Mason cho thấy 67% cử tri Mỹ tin rằng hiện tượng nóng lên toàn cầu đang góp phần làm tăng chi phí sinh hoạt.

Nghiên cứu khác của tổ chức tư vấn Common Sense Institute (CSI) cho thấy một hộ gia đình trung bình đã phải chi thêm khoảng 15.400 USD trong năm 2025 cho các nhu cầu thiết yếu so với năm 2019. Giá thực phẩm tăng hơn 25%, trong khi chi phí nhà ở và các dịch vụ tiện ích tăng gần 34%.

Biến đổi khí hậu khiến chi phí sinh hoạt tại Mỹ gia tăng. (Ảnh: Getty Images)

Bảo hiểm trở thành khoản chi đắt đỏ hơn

Một trong những tác động kinh tế rõ rệt nhất của biến đổi khí hậu là chi phí bảo hiểm.

Tần suất và mức độ nghiêm trọng của các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng khiến các công ty bảo hiểm phải chi trả nhiều hơn cho các yêu cầu bồi thường thiệt hại. Hệ quả là phí bảo hiểm tăng lên và người dân có ít lựa chọn hơn.

Các nhà nghiên cứu ước tính biến đổi khí hậu góp phần làm phí bảo hiểm nhà ở tại Mỹ tăng trung bình khoảng 360 USD trong giai đoạn 1990 - 2023.

"Ngay cả khi không sống ở những khu vực thường xuyên xảy ra lốc xoáy hay thiên tai, người Mỹ vẫn có thể phải trả phí bảo hiểm cao hơn để chia sẻ rủi ro với các khu vực dễ bị tổn thương hơn", Catherine Wolfram, giáo sư kinh tế ứng dụng tại Trường Quản lý Sloan thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), cho biết.

Hóa đơn điện ngày càng cao

Biến đổi khí hậu cũng đang đẩy chi phí năng lượng tăng lên.

Giá điện sinh hoạt tại Mỹ đã tăng gần 40% kể từ năm 2021, trong khi giá khí đốt dân dụng tăng khoảng 40% so với năm 2019, vượt xa tốc độ lạm phát.

Theo các chuyên gia, một phần nguyên nhân đến từ chi phí sửa chữa và nâng cấp hạ tầng sau thiên tai.

"Những cơn bão xuất hiện thường xuyên hơn, phá hủy cột điện và lưới điện. Cuối cùng, các công ty điện lực phải tăng giá để bù đắp chi phí khắc phục", bà Wolfram nói.

Bên cạnh đó, nhiệt độ ngày càng cao cũng khiến nhu cầu sử dụng điều hòa tăng mạnh, kéo theo hóa đơn điện của các hộ gia đình tăng lên.

"Người dân đơn giản là phải chi nhiều tiền hơn để làm mát ngôi nhà của mình", bà Wolfram nhận định.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), việc đẩy nhanh triển khai các nguồn năng lượng sạch như điện mặt trời và điện gió có thể giúp giảm chi phí năng lượng trong dài hạn, đồng thời giảm áp lực lên chi phí sinh hoạt.

Trang trại năng lượng mặt trời ở bang Texas, Mỹ. (Ảnh: Getty Images)

Thời tiết cực đoan đẩy giá thực phẩm tăng

Biến đổi khí hậu cũng đang tác động trực tiếp đến chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu.

Một số nghiên cứu cho thấy hiện tượng này đã làm giá thực phẩm tại Mỹ tăng tới 6,7% trong vòng 50 năm qua.

Các đợt hạn hán, nắng nóng kéo dài, lũ lụt hay bão lớn có thể làm giảm năng suất cây trồng, phá hủy mùa màng và gây gián đoạn hoạt động vận chuyển, từ đó đẩy giá thực phẩm tại các siêu thị lên cao.

Bob Ward, Giám đốc chính sách và truyền thông của Trung tâm Kinh tế và Chính sách Biến đổi Khí hậu thuộc Trường Kinh tế London (LSE), cho rằng các sản phẩm nông nghiệp nhập khẩu đặc biệt dễ bị tổn thương trước các hiện tượng thời tiết cực đoan.

"Khi một khu vực sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi thiên tai, nguồn cung giảm và điều đó thường được phản ánh ngay vào giá bán", ông Ward nói, cho biết thêm một trong những giải pháp quan trọng là đa dạng hóa chuỗi cung ứng để giảm phụ thuộc vào một khu vực sản xuất duy nhất. Tuy nhiên, điều này không dễ thực hiện trong bối cảnh khí hậu toàn cầu ngày càng biến động.

"Chúng ta đã quen với hệ thống nông nghiệp được xây dựng dựa trên giả định khí hậu ổn định. Khi khí hậu trở nên bất ổn, việc duy trì sản xuất và nguồn cung sẽ khó khăn và tốn kém hơn rất nhiều", ông Ward cho hay.

Các chuyên gia cảnh báo những tác động kinh tế từ biến đổi khí hậu sẽ ngày càng rõ nét nếu nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng.

"Chi phí sẽ tiếp tục tăng khi mùa hè nóng hơn và các cơn bão xuất hiện thường xuyên hơn", Giáo sư Wolfram cảnh báo. "Biến đổi khí hậu không còn là một nguy cơ trong tương lai mà đã trở thành yếu tố tác động trực tiếp đến chi tiêu của các hộ gia đình ngay ở thời điểm hiện tại".