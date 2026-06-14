Ông Trump tuyên bố thỏa thuận với Iran có thể ký ngày 14/6, mở eo biển Hormuz

(VTC News) -

Phát biểu được đưa ra sau khi ông Trump quyết định hủy kế hoạch tiến hành các đợt tấn công quân sự mới nhằm vào Iran, cho rằng các cuộc đàm phán đạt được đột phá đáng kể chỉ vài giờ sau thời điểm từng phát tín hiệu có thể leo thang chiến sự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, vào ngày 28/2, ông Trump từng tuyên bố triển khai “các hoạt động tác chiến quy mô lớn” nhằm vào Iran, gồm các đợt không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel nhắm vào các mục tiêu quân sự, cơ quan chính phủ và hạ tầng chiến lược.

Sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần được thiết lập, Mỹ và Iran bắt đầu vòng đàm phán đầu tiên tại Pakistan vào tháng 4 nhưng chưa đạt được thỏa thuận hòa bình. Sau đó, ông Trump tiếp tục gia hạn ngừng bắn vô thời hạn và duy trì các biện pháp phong tỏa cho đến khi tiến trình đàm phán kết thúc.

Thủ tướng Anh Kier Starmer đã điện đàm với Tổng thống Donald Trump và hoan nghênh những tiến triển đạt được trong tiến trình hòa bình với Iran.

Theo Văn phòng Thủ tướng Anh, ông Starmer nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần bảo đảm nền hòa bình bền vững và lâu dài. Anh đồng thời khẳng định sẵn sàng hỗ trợ triển khai thỏa thuận và phối hợp với các đối tác quốc tế để bảo đảm hiệu quả thực thi.

Trên mạng xã hội, ông Trump cũng viết rằng khi tình hình ổn định, Mỹ sẽ xử lý lượng vật liệu hạt nhân còn lại và tiêu hủy theo cách an toàn.

“Chúng tôi mong chờ hợp tác với Iran và toàn bộ Trung Đông trong tương lai lâu dài. Hy vọng quá trình này sẽ diễn ra nhanh chóng, thuận lợi và suôn sẻ. Nếu không, chúng tôi vẫn còn lựa chọn cuối cùng - nhưng hy vọng sẽ không cần sử dụng".

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết khả năng hoàn tất biên bản ghi nhớ trong vài ngày tới là khá cao, dù hiện chưa có kế hoạch tổ chức thêm các cuộc gặp tại Geneva hoặc địa điểm khác trong ngắn hạn.

Người phát ngôn cho biết ưu tiên hiện tại là chấm dứt chiến sự trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Lebanon.

Ông nói đây chưa phải thỏa thuận cuối cùng giữa Iran và Mỹ mà mới là khuôn khổ đồng thuận nhằm xác định các vấn đề còn tranh cãi và tạo điều kiện kết thúc xung đột.

Theo ông Baghaei, các nội dung liên quan đến chương trình hạt nhân sẽ được thảo luận trong vòng 60 ngày tới và chưa phải chủ đề đàm phán chi tiết ở giai đoạn hiện nay.