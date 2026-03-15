Kết quả Arsenal 2-0 Everton: 'Thần đồng' 16 tuổi lập kỷ lục Ngoại Hạng Anh

Video: Arsenal 2-0 Everton.

Sáng 15/3, Arsenal vất vả giành chiến thắng 2-0 trước Everton trên sân vận động Emirates (London, Anh) ở vòng 30 giải Ngoại Hạng Anh. Cầu thủ 16 tuổi Max Dowman là nhân vật then chốt ở trận đấu này. "Thần đồng bóng đá" người Anh có đóng góp quan trọng trong 2 bàn thắng ở cuối trận, đồng thời lập kỷ lục của giải đấu.

Hàng phòng ngự chắc chắn của Everton khiến Arsenal gặp rất nhiều khó khăn. Những pha phản công của đội khách cũng không ít lần khiến đối thủ chật vật chống đỡ.

"Thần đồng" Max Dowman lập kỷ lục Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Trong suốt hiệp một, Arsenal chỉ có 2 cú sút trúng đích. Trước khi mở tỷ số, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (phản ánh khả năng ghi bàn dựa trên mức độ nguy hiểm của các cơ hội tạo ra) của đội chủ nhà chưa chạm đến mốc 1, thậm chí còn thấp hơn Everton.

Trong thế trận bế tắc, những cầu thủ dự bị vào sân thay người giải cứu Arsenal ở phút 89. Từ đường chuyền của Max Dowman, bóng vượt khỏi tầm kiểm soát của thủ môn Everton, chạm vào Piero Hincapie trước khi Viktor Gyokeres dễ dàng ghi bàn.

Cũng chính Dowman là người kết thúc trận đấu khi toàn bộ đội hình Everton dâng lên tấn công, cả thủ môn Jordan Pickford cũng bỏ trống khung thành. Tiền vệ 16 tuổi vượt qua 2 cầu thủ cuối cùng của đội khách, dẫn bóng từ sân nhà đến thẳng vòng cấm và đưa bóng vào khung thành bỏ trống. Dowman trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử giải Ngoại Hạng Anh.

Arsenal 2-0 Everton Gyokeres 89' Dowman 90+7'

Số liệu thống kê trận Arsenal 2-0 Everton.

Chấm điểm Arsenal vs Everton

Arsenal: David Raya (7,7), Jurrien Timber (6,5), William Saliba (8,7), Gabriel Magalhaes (7,9), Riccardo Calafiori (7,4), Martin Zubimendi (7,2), Declan Rice (7,5), Bukayo Saka (7,2), Eberechi Eze (7,1), Noni Madueke (7,1), Kai Havertz (6,5) - Thay người: Cristhian Mosquera (6,9), Viktor Gyokeres (7,6), Gabriel Martinelli (6,7), Piero Hincapie (7,3), Max Dowman (7,6).

Everton: Jordan Pickford (6,1), James Garner (6,5), Jake O'Brien (6,0), Michael Keane (7,5), Vitaly Mykolenko (5,2), Tim Iroegbunam (7,0), Idrissa Gueye (6,6), Dwight McNeil (5,9), Kiernan Dewsbury-Hall (5,5), Iliman Ndiaye (5,9), Beto (5,7) - Thay người: Thierno Barry (5,7), Merlin Rohl, Harrison Armstrong, Tyrique George.

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh vòng 30

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Arsenal 31 61/22 70 2 Man City 30 60/28 61 3 Man Utd 29 51/40 51 4 Aston Villa 29 46/36 51 5 Chelsea 30 53/35 48 6 Liverpool 29 48/39 48 7 Brentford 29 44/40 44 8 Everton 30 34/35 43 9 Newcastle United 30 43/43 42 10 Bournemouth 30 44/46 41 11 Brighton 30 39/36 40 12 Fulham 29 40/43 40 13 Sunderland 30 30/35 40 14 Crystal Palace 29 33/35 38 15 Leeds United 29 37/48 31 16 Tottenham 29 39/46 29 17 West Ham 30 36/55 29 18 Nottingham 29 28/43 28 19 Burnley 30 32/58 20 20 Wolves 30 22/52 16

